 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
02:44 06.05.2025

Улаанбаатар, 5 мая 2025 /МОНЦАМЭ/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе своего пребывания в Москве Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проведет официальную встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсудит вопросы взаимоотношений и сотрудничества между двумя странами.

Также он посетит церемонию празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая вместе с другими главами государств и высокопоставленными лицами, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Кроме того, планируется, что Президент Монголии возложит цветы к монументу "По дорогам войны" в московском парке Победы на Поклонной горе и проведет встречу с российскими гражданами, удостоенными званий Героя Монгольской Народной Республики (МНР) и Героя Труда.

Источник - МОНЦАМЭ
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