Как Брюссель будет гасить румынскую мечту? - Елена Пустовойтова

04:28 06.05.2025 Как Брюссель будет гасить румынскую мечту?

Джеордже Симион одержал победу в первом туре повторных президентских выборов в Румынии



06.05.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Сон разума рождает чудовищ, говорит испанская пословица, которую так живописно проиллюстрировал Франсиско Гойя на самом рубеже XIX века. И сам добавил: "Но в союзе с разумом оно (воображение) – мать искусств и источник творимых им чудес". Нечто похожее наблюдается сегодня в гораздо больших, чем гениальный офорт художника, масштабах. От чудовищ марионеточного сна под брюссельское "баю-баю" просыпается целый народ. Румынский. Как сообщает Еuractiv, Джеордже Симион одержал победу в первом туре повторных президентских выборов в Румынии, после того как результаты первых были аннулированы по команде из Брюсселя. Тогда Еврокомиссия прямо заявила, что решение связано с обвинениями в адрес России, "повлиявшей на выборы в Румынии через TikTok" и "приказала TikTok сохранить все свидетельства, связанные с румынскими выборами, для последующей оценки событий, основанной на фактах". Фактов, как водится, не нашлось, и остается открытым вопрос, чем будет гасить надежды румын Еврокомиссия, если не только в первом, но и во втором туре Д. Симион, лидер "Альянса за объединение румын" (AUR), собравший 4 мая 41% голосов, 18 мая опять опередит мэра Бухареста Никушора Дана, получившего голоса около 20% избирателей. Симптоматично, что накануне выборов продажная, как водится, интеллигенция до визга агитировала голосовать "за Европу", а не за интересы собственной страны. Десятки ведущих писателей, кинематографистов и историков Румынии написали открытое письмо, в котором призвали избирателей поддержать проевропейского кандидата в противовес Симиону, отметил Reuters.







Для Брюсселя Симион националист и сторонник суверенитета, который отодвинул в тень откровенно прозападных социал-демократов (СДП) и либералов (НЛП), и победил в 36 из 41 избирательного округа Румынии. Симптоматично, что просто подавляющую поддержку он получил от румын, проживающих в Европе. Видать, им было виднее всех, куда следует румынам стремиться. Но главным аргументом в пользу Симиона стало то, что он посвятил и свою победу, и свою лояльность Кэлину Джорджеску, которого выбили из седла и, по сути, лишили президентства фондерляйены из Брюсселя. "Я останусь непоколебимо предан человеку, который по праву должен занимать пост президента, человеку, на которого миллионы из вас возлагали свои надежды… Румыния нуждается в его мудрости", – заверил он избирателей и заявил, что готов будет видеть Джорджеску в качестве премьер-министра в правительстве.



Но и антизападный настрой, и отказ в поддержке помощи Киеву, и то, что Симион открытый сторонник Дональда Трампа и движения MAGA, еще не означают разворот Бухареста на восток. Москва для потенциального победителя первого этапа гонки за президентским креслом далеко не друг. Джорджеску откровенно бросал вызов диктатуре ЕС, а Симион лишь осторожно критикует Брюссель. Джорджеску уважал Президента России Путина – Симион считает его военным преступником; Джорджеску хотел выхода Румынии из ЕС – Симион лишь намекает на недовольство Брюсселем. Джорджеску понимал значение специальной военной операции России на Украине, Симион – только против помощи Украине. Сочетается это с тем, что "Россия Путина была и остается одной из самых больших угроз для европейских государств, особенно для нас, для балтийских стран и для Польши".



Тут не обойтись без вопроса о том, чем так навредила румынам Россия, с которой они прожили в соседях 40 лет? Тем, что только в результате русско-турецких войн в 1877 году впервые появилось сначала княжество, а спустя четыре года и Королевство Румыния. Мамалыжники сегодня не любят это вспоминать. Или тем, что в 1944 году безвозмездно предоставили зерно и картофель для посева, при том что десятки тысяч румын воевали на стороне Гитлера? Мы не заставляли Николае Чаушеску занимать на Западе около 22 миллиарда долларов, из них десять – у Штатов. В феврале этого года внешний долг Румынии вырос до 208 287,3 миллиона евро с 13 078,6 миллиона евро в 2002 году. За годы в ЕС зарплата румын поднялась всего на 66 евро и составляла 814 евро в прошлом году – меньше только в Болгарии. Ладно там Швейцария со своими 5 876 евро в месяц, в Дании, Нидерландах, Германии – у середнячков – она за 3 тысячи. Румыния быстро превратилась в одно из беднейших государств Европы. По экономическим показателям она занимает сейчас в Евросоюзе второе место с конца, хуже только Болгария, где нет практически никаких природных ресурсов. Около 35 процентов румын живут сейчас за чертой бедности. Несмотря на то что у Румынии есть своя нефть и три нефтеперерабатывающих завода, Брюссель заставил страну взвинтить цены на бензин до брюссельских. После присоединения к Евросоюзу промышленность в упадке, сельское хозяйство в руках иностранных инвесторов. Почти 20 процентов граждан трудоспособного возраста выехали на ПМЖ, начиная с 1989 года Румыния потеряла больше 4 миллионов населения и из нынешних 19,6 миллиона жителей до 2050-го может остаться немногим более 15. Разве Россия в этом виновата?



Вместе с тем, пишет Еuractiv, Брюссель опасается, что новый претендент на пост президента может добавить Румынию в список стран ЕС, возглавляемых крайне правыми деятелями, и "вскоре блок может столкнуться с еще одним enfant terrible, подобным Виктору Орбану в Венгрии или Роберту Фицо в Словакии". На европейском уровне Симион объединился с "Фрателли д'Италия" Джорджии Мелони и польской "Право и справедливость". Ему запрещен въезд как в Молдову, так и на Украину из-за подозрений в пророссийских симпатиях, что он последовательно отрицает. Он не хочет, чтобы Румыния выходила из НАТО, а стремится "укрепить альянс под руководством Америки". По сути, Симион тянется к реформированной Европе, свободной от тех, кого он называет "неизбранными бюрократами", сравнивая нынешний ЕС с "новым Советским Союзом".



Понятно, почему такой Симион Брюсселю не нужен. Но даже не Брюссель, по всей видимости, будет "подправлять" румынскую мечту о союзе с Россией, задышавшую у румын перед декабрьскими выборами президента. Об этом прямо пишет National Interest: "Румыния уже более 20 лет служит важнейшим логистическим узлом для Вооруженных сил США на Черном море". Ни один другой союзник Штатов не имеет такого ключевого значения для обеспечения американских интересов в регионе: "Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана". Здесь сходится все, не только геоположение Румынии как самого восточного члена НАТО. В активе у Вашингтона и поддержка военных операций США в Ираке и Афганистане, и масштабная деятельность США по добыче природного газа на территории республики, и, разумеется, огромные долги.



Как пишет пекинская Caixin Media, уже 16 лет считающая, кто кому и сколько должен в мире, американские власти предупредили Румынию, что ее отказ от курса на Запад может привести к сокращению инвестиций со стороны США, а также к ослаблению связей с Вашингтоном. Рычагом давления станет внешний долг Румынии, который на апрель 2023 года уже достиг 169 миллиардов долларов. Это – Штатам. В отчетах Румынии по текущему счету в тот же период зафиксирован дефицит в размере 1,6 миллиарда. Штаты берут в расчет и то, что через три года Румыния возглавит список европейских стран по добыче газа. А ведут эту добычу американские компании в разработке газовых месторождений, в котором участвуют американские компании Halliburton, Transocean, Oceaneering. В прошлом году румынские компании Nuclearelectrica и RoPower Nuclear заключили с американской Fluor Corporation контракт на второй этап инженерных и проектных работ по строительству АЭС по технологии малых модульных реакторов на месте бывшей ТЭЦ в Дойчешти.



Оппозиционер Д. Симион, лидирующий сейчас на выборах президента Румынии, заявлял, что собирается вернуть румынскому народу то, что у него было отнято. Что он при этом имел в виду? Если дружбу с Россией, то его первым шагом на посту президента должно бы стать свертывание американской военной базы "Михаил Когэлничану" недалеко от Констанцы, с которой открывается хороший обзор на Крым, где располагается Черноморский флот России. Американцы планируют ее сделать к 2040 году крупнейшей базой НАТО в Европе. Сколько в этом разумного для Бухареста я промолчу. Но надо ли сомневаться, что база сможет легко погасить любую румынскую мечту? Источник - Фонд стратегической культуры

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