В Киргизии отметили годовщину Основного закона, - Виктория Панфилова

05:24 06.05.2025

В Киргизии отметили годовщину Основного закона

Конституция республики меняется, неизменной остается трудовая миграция из страны



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

05.05.2025



5 мая Киргизия отметила 32-летие своей первой Конституции, принятой после распада СССР и обретения независимости. Президент Садыр Жапаров в своем поздравлении назвал Основной закон отражением "мировоззрения народа". Однако за эти годы Конституция претерпела 12 редакций, иногда кардинально меняя форму правления от президентской до парламентской и обратно.



Сегодня установилась жесткая президентская вертикаль, но, как говорят эксперты, есть нюанс – впервые в истории Киргизии власть принадлежит тандему, хотя Конституцией это не предусмотрено. Конституция Киргизии с момента ее принятия в 1993 году подвергалась многочисленным изменениям, начиная с эпохи первого президента Аскара Акаева, при котором было пять редакций Основного закона.



Последовавшие режимы Курманбека Бакиева и Розы Отунбаевой также внесли свои коррективы. Причем часто Конституцию меняли под давлением общественных протестов.



Эта история конституционных реформ отражает динамичную и зачастую нестабильную политическую жизнь Киргизии. Страна пережила три государственных переворота 2005, 2010 и 2020 годов. Садыр Жапаров, пришедший к власти на волне протестов после итогов парламентских выборов 5 октября 2020 года при поддержке своего друга, ныне главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибека Ташиева, предложил новый проект Конституции. Документ устанавливал жесткую вертикаль президентской власти. Новый Основной закон был принят на референдуме 11 апреля 2021 года. За него проголосовало 79,24% пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07%.



"Несмотря на конституционное закрепление президентской власти, в Киргизии фактически существует тандем Жапаров–Ташиев, представляющий собой значимый политический феномен. Хотя подобные союзы в истории страны встречались и ранее, например тандем Феликса Кулова (главы правительства. – "НГ") и Курманбека Бакиева (президента. – "НГ") после первой революции, тем не менее нынешняя ситуация уникальна. Опыт прошлого, однако, напоминает о хрупкости таких альянсов, как в случае с Куловым, чьи позиции в тандеме с Бакиевым очень быстро ослабли", – пояснил в беседе с "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.



Более того, как отметил эксперт, в отличие от прошлого нынешний тандем не признается парламентом антиконституционным. Это говорит о том, что в политизированной Киргизии у нынешней власти при соблюдении регионального баланса есть поддержка населения.



Можно предположить, что этот тандем сохранится на ближайшие годы, поскольку Садыр Жапаров, согласно новой Конституции, имеет право баллотироваться на очередной президентский срок. Выборы пройдут 24 января 2027 года. Впрочем, предыдущая Конституция как раз и ограничивала возможности президентов консолидировать власть в своих руках и баллотироваться больше чем на один срок. По словам Камчибека Ташиева, "через восемь лет в стране появится другой человек, который будет болеть за народ, как Садыр Жапаров".



Впрочем, предсказывать развитие событий в Киргизии дело неблагодарное, даже несмотря на то, что ситуация в республике сегодня спокойная. Оппозиция и шумное гражданское общество исчезли с политической арены, кто-то из них под следствием, кто-то уже отбывает тюремный срок, а кто-то – и вовсе за границей. ГКНБ периодически сообщает о предотвращении государственных переворотов и новых арестах их вдохновителей. Только за 2024–2025 годы таких попыток было как минимум три. И если раньше недовольные граждане выходили на митинги и шествия, то сегодня вся их активность переместилась в социальные сети.



"Неизменным в стране остается только высокий уровень трудовой миграции. Несмотря на то что граждане активно участвуют в референдумах, затем они "голосуют ногами", уезжая на заработки, преимущественно в Россию. И пока политики переписывают Конституцию, люди сами выбирают, где им жить и работать", – подчеркнул Шестаков.



Это говорит о том, что социально-экономическая ситуация в Киргизии далека от стабильности. Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук Александр Кобринский отмечает сложившееся устойчивое впечатление, что внутренней политикой страны в большей степени управляет глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, нежели президент. "Возможно, это впечатление не совсем корректное, но устойчивое. Садыр Жапаров больше уделяет внимание внешней политике... А вот фактически во внутренней политике далеко до идеалов, заложенных в Конституции", – пояснил Кобринский "НГ".



Еще одной проблемой, по мнению эксперта, является трансформация политической системы в сторону авторитаризма. Киргизия, ранее считавшаяся оплотом демократии в Центральной Азии, все больше перенимает политические практики своих авторитарных соседей. Планируемый переход к полностью мажоритарной системе выборов в парламент в 2026 году, по мнению Кобринского, приведет к полному контролю президента над законодательной властью.



Несмотря на конституционное закрепление двуязычия и официального статуса русского языка, принятый закон о защите государственного языка фактически ущемляет права русскоязычных граждан, требуя от бюджетников полного владения киргизским под угрозой увольнения. "Возникает вопрос о конституционности действий парламента, ограничивающих использование русского языка", – подчеркнул эксперт. Писатель и дипломат Чингиз Айтматов не раз говорил, что киргизский и русский языки – это два крыла одной птицы: "Государственный язык определяется не волей политиков, а жизненной необходимостью".