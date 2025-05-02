КазМунайГаз готов к любым колебаниям цен на нефть

05:58 06.05.2025

Мы готовы к любым колебаниям цен на нефть - замглавы КазМунайГаза



Как резкое падение цен на нефть может отразиться на Казахстане? На этот вопрос ответил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асет Магауов, передает корреспондент агентства Kazinform.



Он отметил, что рынок нефти достаточно волатильный, любые геополитические или экономические факторы вызывают существенное снижение или, наоборот, рост цен на нефть.



- Что касается "КазМунайГаза", то у нас порядка 70% нефти продается на внутреннем рынке, и наши цены гораздо ниже экспортных. Соответственно, пока экспортная цена колеблется, внутренние цены остаются ниже самой низкой экспортной цены. Колебания экспортной цены происходят значительно выше уровня внутреннего рынка. Поэтому 70% нашей реализации, приходящейся на внутренний рынок, не зависит от котировок. Тем более, экспорт бензина и дизельного топлива у нас ограничен - все реализуется внутри страны, - пояснил Асет Магауов на брифинге в Правительстве.



По его словам, аналитики прогнозируют сохранение цены на нефть в пределах 65 долларов за баррель в этом году.



- Но никто не может точно предсказать эти значения. В целом, мы не видим рисков для "КазМунайГаза". Подготовлены альтернативные сценарии на случай резкого падения цен, определены меры по возможной оптимизации. В принципе, мы готовы к любым колебаниям цен на нефть. Колебания происходят почти каждый день. Здесь важен долгосрочный тренд. Последние прогнозы указывают на цену в районе 65 долларов за баррель, - добавил замглавы компании.