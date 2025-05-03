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S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Узбекнефтегаз" присвоен рейтинг "В+"
12:09 06.05.2025

Запланированному выпуску облигаций АО "Узбекнефтегаз" присвоен рейтинг "В+"

МАДРИД (S&P Global Ratings), 1 мая 2025 г. ─ Сегодня S&P Global Ratings присвоило рейтинг "B+" запланированному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций узбекистанской национальной нефтегазовой компании АО "Узбекнефтегаз" (далее - "Узбекнефтегаз"; В+/Стабильный/--).

По состоянию на конец 2023 г. около 40% долговых инструментов было выпущено только дочерней компанией "Узбекнефтегаза", ГПЗ ООО "Uzbekistan GTL". Кроме того, долг есть и на уровне других дочерних компаний. Поэтому мы отмечаем значительную потенциальную субординацию этого выпуска в структуре капитала компании. Тем не менее рейтинг запланированного выпуска облигаций соответствует долгосрочному кредитному рейтингу эмитента компании. Это связано с возможным, на наш взгляд, вмешательством со стороны государства в случае банкротства компании, поскольку мы считаем "Узбекнефтегаз" одной из самых значимых государственных компаний Узбекистана, которая к тому же имеет тесные связи с правительством, что отражает ее роль внутреннего поставщика газа и жидких углеводородов по относительно низким ценам.

Как мы понимаем, "Узбекнефтегаз" направит большую часть поступлений от выпуска облигаций на погашение задолженности с наступающими сроками погашения и на общие корпоративные цели, включая финансирование оборотного капитала и капитальные расходы, поскольку компания реализует крупную инвестиционную программу для поддержки роста добычи газа, которая резко снизилась в предыдущие годы. Рефинансирование некоторых долговых обязательств с наступающими сроками погашения позволит снизить давление на ликвидность компании, которую мы считаем менее чем адекватной (отношение источников ликвидности к потребностям в ней составляло 0,6x в конце 2024 г.). "Узбекнефтегаз" принимает меры по улучшению показателей ликвидности последние несколько лет за счет более эффективного управления графиком погашения долга и отмены ряда наиболее строгих ковенантов, предусмотренных документацией по выпуску долговых инструментов.

Мы также отмечаем улучшение операционных показателей компании: в 2024 г. скорректированный S&P Global Ratings показатель EBITDA компании, по оценкам, составил около 15,6 трлн сумов (примерно 1,2 млрд долл.) по сравнению с 12,1 трлн сумов в 2023 г. Мы также ожидаем снижения долговой нагрузки, при котором отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (funds from operations - FFO) / долг" составит около 16% в 2024 г. (13% в 2023 г.). Дальнейшее улучшение EBITDA и долговой нагрузки будет зависеть от дополнительного повышения регулируемых тарифов на газ, добываемый "Узбекнефтегазом", а также от наращивания добычи ГПЗ ООО "Uzbekistan GTL" (см. статью "АО "Узбекнефтегаз" - кредитный рейтинг", опубликованную 4 апреля 2025 г.).

Источник - S&P Global Ratings
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746522540


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