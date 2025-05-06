Пораженчество как вирус. Что внушают казахской молодежи, - Ермек Ниязов

12:13 06.05.2025

Пораженчество как вирус. Что внушают казахской молодежи



Ермек Ниязов



06.05.2025



Уроки Газы: почему моральная капитуляция опаснее оккупации



Сегодня быть казахом - это как ходить по минному полю между историей и будущим. С одной стороны - наследие Великой степи, мудрость предков, стойкость, язык, земля. С другой - глянцевый мираж "нормальной жизни", в которой ты должен быть кем угодно, только не собой. Стать европейцем. Американцем. Уехать. Раствориться.



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Это не просто мода. Это - пораженческая пропаганда, перешедшая в мораль. А мораль, лишенная достоинства, - удобная мишень для уничтожения.



Молодежи внушают: быть казахом - это быть бедным, второсортным, из отсталой страны. Вам не говорили это вслух? Неважно. Это звучит из каждого клипа, из каждой рекламы, из каждого разговора в TikTok. Это капитуляция. Тихая, но смертельно опасная.



Палестинский сценарий - это предупреждение



Смотрите на Газу. Ужас, который мы видим сейчас, - это не начало. Это финал. Началось все тогда, когда палестинцам стали внушать: ваша земля - это не ценность, а груз. Продавайте. Уезжайте учиться. Становитесь "кем-то другим". Быть палестинцем стало стыдно, невыгодно, опасно.



Прошло 80 лет. И теперь их убивают, как собак, в открытом концлагере Газы. Не потому, что они плохие. А потому, что они остались без ресурсов, без союзников и без внутренней силы. Потому что где-то по пути они позволили другим навязать им мысль: быть палестинцем - это проигрыш.



Мы стоим у той же черты



Сегодня Казахстан тоже в точке бифуркации. Мы либо осознаем ценность своей идентичности, своего языка, своей земли, своей культуры - и начинаем строить с нуля, с гордостью. Либо позволим навязать себе миф о том, что казах - это временно. Что надо "уехать", "адаптироваться", "стать чем-то другим".



История не прощает тех, кто отказывается быть собой. Она просто стирает их с карты.



Нельзя победить, не поверив в себя



Ни один народ не побеждал, пока считал себя проигравшим. Но выиграть можно, когда ты веришь в себя и свой народ.



Французы были оккупированы, но не стали немцами. Вьетнамцы были раздавлены авиацией США, но не стали американцами. Евреи прошли через Холокост, но не отказались быть евреями.



А мы - кто мы? Пока мы не ответим себе на этот вопрос, нас будут превращать в чью-то периферию. И заберут наши земли, когда мы уедем, свалим, чтобы стать кем-то, но не казахами.



Ермек Ниязов