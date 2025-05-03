|Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain
12:30 06.05.2025
Нацсовет КР по развитию виртуальных активов провел первое заседание - что обсуждалось
БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Кыргызстане с каждым годом растет интерес к криптовалюте, а блокчейн-технологии и цифровые активы становятся базисом новой финансовой системы, заявил президент Садыр Жапаров на первом заседании Нацсовета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий в Чолпон-Ате.
Что еще сказал глава государства:
- ключевые направления работы Совета будут сосредоточены на вопросах повышения финансовой грамотности и продвижения образовательных программ, кибербезопасности и защиты пользователей от кибермошенничества, а также внедрения блокчейн-технологий в систему госуправления;
- процессы цифровизации усиливаются в разных отраслях, эти изменения открывают новые возможности и требуют от государства четких и понятных решений;
- внедрение блокчейн-технологий не только повысит прозрачность и прослеживаемость, но и сможет снизить уровень бюрократизации процессов.
Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао выразил готовность поделиться лучшими практиками по внедрению блокчейн-технологий и криптовалюты, которая станет валютой будущего и частью глобального резерва.
Руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков рассказал, что компания прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, в том числе для повышения цифровой грамотности населения и продвижения образовательных программ.
Замглавы кабмина КР Камчыбек Ташиев отметил, что развитие виртуальных активов - вопрос не только экономики, но и стратегической безопасности.
Глава Нацагентства по инвестициям Фархат Иминов обозначил задачи на перспективу: создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина. По его словам, будет изучен международный опыт и запланирована работа с партнерами из Binance и BNB Chain.
Президент Садыр Жапаров: "В Кыргызстане интерес к криптовалюте с каждым годом растет, а блокчейн-технологии и цифровые активы, ранее понятные лишь специалистам, сегодня становятся основой новой финансовой системы"
https://president.kg/
04.05.2025
"В Кыргызстане интерес к криптовалюте с каждым годом растет, а блокчейн-технологии и цифровые активы, ранее понятные лишь специалистам, сегодня становятся основой новой финансовой системы", подчеркнул Президент Кыргызской Республики сегодня, 4 мая, на первом заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн технологий, которое состоялось под его председательством в г. Чолпон-Ата.
Глава государства акцентировал, что Совет был образован в целях ведения единой государственной политики в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, для их применения в государственном управлении и в ключевых секторах страны.
Садыр Жапаров также напомнил, что в 2022 году был принят Закон "О виртуальных активах", который заложил правовую базу для выпуска, хранения и обращения виртуальных активов. "Этот закон укрепил доверие граждан и иностранных партнеров. Однако на этом останавливаться нельзя, мы должны продолжить работу по регулированию, технической поддержке и образовательным инициативам",- отметил Президент.
Глава государства констатировал, что в Кыргызстане интерес к криптовалютам с каждым годом растет. "В то же время процессы цифровизации усиливаются в различных отраслях. Эти изменения открывают новые возможности и требуют от государства четких и понятных решений", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Президент также обозначил ключевые направления работы Совета, которые будут сосредоточены на вопросах повышения финансовой грамотности и продвижения образовательных программ, кибербезопасности и защиты пользователей от кибермошенничества, а также внедрения блокчейн-технологий в систему государственного управления.
Он подчеркнул, что внедрение блокчейн-технологий в таких направлениях не только повысит прозрачность и прослеживаемость, но и сможет снизить уровень бюрократизации процессов.
Глава государства рассказал, что Binance обладает уникальным опытом построения инфраструктуры и внедрения инноваций в более чем 100 странах.
На заседании в состав Совета были включены новые члены - основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао и региональный руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.
Чанпэн Чжао выразил готовность поделиться лучшими практиками по внедрению блокчейн-технологий и криптовалюты, которая станет валютой будущего и частью глобального резерва.
Кирилл Хомяков рассказал, что Binance прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, в том числе по повышению цифровой грамотности среди населения и продвижению образовательных программ.
Далее выступил заместитель Председателя Совета - Глава Кабинета Министров - Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Он отметил, что сегодняшнее заседание Совета подтверждает приверженность Кыргызстана двигаться на пути инновационного развития с применением высоких технологий.
Глава Кабинета Министров также обратил внимание на проводимую, по поручению Президента, работу по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственного управления. В данном контексте внедрение блокчейн-технологий стало бы хорошим подспорьем для обеспечения ее прозрачности и оперативности.
Заместитель Председателя Кабинета Министров - Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев акцентировал, что развитие виртуальных активов - это не только вопрос экономики, но и стратегической безопасности. Это делает вопрос кибербезопасности как никогда актуальным, который требует неотложных и скоординированных действий.
В качестве приоритетных направлений директор Национального агентства по инвестициям Фархат Иминов обозначил создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина в перспективе. В этом контексте будет изучен международный опыт и вестись работа с партнерами из Binance и BNB chain по вопросам создания крипторезерва, определения его структуры, оценке рисков и модели распределения активов и внедрению международных стандартов по безопасности и прозрачности.
В завершение состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Binance.
По итогам первого заседания Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн технологий также принят ряд конкретных решений.