 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.05.2025
16:30  На параде Победы в Москве будут 29 зарубежных лидеров, представляющие более половины населения земли
13:57  The Telegraph: Китай сомневается, что Запад обладает необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью"
12:44  Минобороны Казахстана презентовало в Алматы музей военной техники под открытым небом
12:30  Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain
12:13  Пораженчество как вирус. Что внушают казахской молодежи, - Ермек Ниязов
12:09  S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Узбекнефтегаз" присвоен рейтинг "В+"
12:06  Чьей была для казахов война 1941-45 годов – "чужой" или "своей"? - Бахыт Жанаберген
05:58  КазМунайГаз готов к любым колебаниям цен на нефть
05:24  В Киргизии отметили годовщину Основного закона, - Виктория Панфилова
04:28  Как Брюссель будет гасить румынскую мечту? - Елена Пустовойтова
02:44  Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
01:38  Патриарх Кирилл в своей книге "Родина. Вера. Победа" рассказал о причинах СВО
00:05  ВС РФ начали расчленять оборону ВСУ у Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Понедельник, 05.05.2025
23:17  Трамп открывает тюрьму Алькатрас - "символ американского порядка", где сидел Аль Капоне за неуплату налогов
22:20  Известия: Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и Пакистаном
19:20  США против Китая. "Тарифная война" пахнет порохом, - Сергей Кожемякин
18:33  Чему Сталин научился у британцев, когда строил Советскую Россию, - Валентин Катасонов
18:11  Святители IV-V веков и содержание Православия, - Павел Густерин Павел Густерин
18:00  МК: Путин дал старт гонке преемников: раскрываем долгосрочный стратегический замысел президента
17:47  Северная Корея и Россия в период СВО: друг познается в беде, - Владислав Макаров
17:27  ТЕС: итоги местных выборов в Британии полностью меняют политику в стране
17:19  МИД Китая о визите председателя Си Цзиньпина в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
17:10  В Турменистане к празднику День Победы – концерт "Треугольные письма"
17:06  В Кыргызстане зарегистрировано 4362 религиозных объединения и организаций
17:03  В Таджикистане обсуждены проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях
17:00  В Законодательной палате парламента Узбекистана появился "Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата
16:51  Президент Казахстана вручил госнаграды и присвоил высшие воинские и специальных звания, классные чины
15:29  Politico: Чем известен Джордж Симион - запрещенный на Украине фанат Трампа
14:53  Время расплаты. Как Красная армия стерла Третий рейх, часть 2 (анимированное видео)
14:42  Британский халифат. Как растет величайшая стратегическая угроза для США, - Олег Сергеев
14:39  НГ: Саудовская Аравия готова уронить цены на нефть до 50 долларов
14:34  Синхронная атака. Украина стравливает Узбекистан с Россией перед 9 мая
13:26  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу
12:36  WP: Трампа обманули насчет редкоземельных металлов на Украине
12:18  Итоги выборов в Румынии. Джордже Симион посвятил свою победу отстраненному от выборов Кэлину Джеорджеску
12:08  Profinance: Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика
11:37  Известия: Боевая подготовка военнослужащих КНДР на российских полигонах (видео)
05:11  Sputnik: Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму
04:35  Ресурсная сделка. Как Трамп и Зеленский друг друга надули, - Владимир Малышев
03:39  Foreign Affairs: попытки Запада оторвать Среднюю Азию от России потерпели провал
02:47  Выборы президента Румынии. Лидирует кандидат оппозиции, на втором месте - независимый мэр Бухареста
01:53  Как депутаты Кыргызстана привели к кризису Третий рейх, - Леонид Сумароков
Воскресенье, 04.05.2025
23:30  Readovka: Уходящая неделя ознаменовалась масштабными успехами ВС РФ на фронте
15:00  Tengrinews: Обзор повести участника Великой Отечественной войны Кемеля Токаева "Особое поручение"
14:00  Путин заявил о противостоянии России коллективному Западу в одиночку
13:41  Гонка до Берлина начинается: переломный момент Великой Отечественной войны (анимированное видео)
13:17  В Румынии вторая попытка выбрать президента. Оппозиция, победившая в первой попытке, заявляет о фальсификации
13:04  Казахстан в целях либерализации экономики принимает меры по ее демонополизации
02:19  В мире начинается игра в империи, - Тимофей Бордачев
01:01  Признание территорий русскими лишь де-факто - путь к большой войне, и тому в истории есть масса примеров, - Александр Широкорад
00:56  Афганистан не хочет быть игрушкой в руках иностранных держав
00:05  Ресурсная сделка Трампа. Еще один шаг на пути к заключению мира
Суббота, 03.05.2025
22:48  Центральная Азия + Персидский Залив. Эксперты аналитических центров обозначили приоритеты сотрудничества
21:39  Синьхуа: Страны ШОС готовы интегрировать в здравохранение традиционную китайскуюй медицину
17:40  В 2050 году население Центральной Азии превысит 100 миллионов человек. Что нас ждет?
16:47  Кыргызстан расторг соглашение с китайской компанией о строительстве экогорода Асман
16:30  Правительство Таджикистана готовит изменения в налоговом законодательстве
14:38  Саммит стран Центральной Азии и Залива отложен
13:34  В Кыргызстане с 1 мая подорожало электричество
11:52  Кыргызстан. Жылдыз Садырбаева избрана вице-спикером Жогорку Кенеша
10:28  Казахстан и Афганистан достигли договоренностей о строительстве железной дороги Тургунди – Герат
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain
12:30 06.05.2025

Нацсовет КР по развитию виртуальных активов провел первое заседание - что обсуждалось

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Кыргызстане с каждым годом растет интерес к криптовалюте, а блокчейн-технологии и цифровые активы становятся базисом новой финансовой системы, заявил президент Садыр Жапаров на первом заседании Нацсовета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий в Чолпон-Ате.

Что еще сказал глава государства:

- ключевые направления работы Совета будут сосредоточены на вопросах повышения финансовой грамотности и продвижения образовательных программ, кибербезопасности и защиты пользователей от кибермошенничества, а также внедрения блокчейн-технологий в систему госуправления;

- процессы цифровизации усиливаются в разных отраслях, эти изменения открывают новые возможности и требуют от государства четких и понятных решений;

- внедрение блокчейн-технологий не только повысит прозрачность и прослеживаемость, но и сможет снизить уровень бюрократизации процессов.

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао выразил готовность поделиться лучшими практиками по внедрению блокчейн-технологий и криптовалюты, которая станет валютой будущего и частью глобального резерва.

Руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков рассказал, что компания прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, в том числе для повышения цифровой грамотности населения и продвижения образовательных программ.

Замглавы кабмина КР Камчыбек Ташиев отметил, что развитие виртуальных активов - вопрос не только экономики, но и стратегической безопасности.

Глава Нацагентства по инвестициям Фархат Иминов обозначил задачи на перспективу: создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина. По его словам, будет изучен международный опыт и запланирована работа с партнерами из Binance и BNB Chain.



Президент Садыр Жапаров: "В Кыргызстане интерес к криптовалюте с каждым годом растет, а блокчейн-технологии и цифровые активы, ранее понятные лишь специалистам, сегодня становятся основой новой финансовой системы"
https://president.kg/
04.05.2025

"В Кыргызстане интерес к криптовалюте с каждым годом растет, а блокчейн-технологии и цифровые активы, ранее понятные лишь специалистам, сегодня становятся основой новой финансовой системы", подчеркнул Президент Кыргызской Республики сегодня, 4 мая, на первом заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн технологий, которое состоялось под его председательством в г. Чолпон-Ата.

Глава государства акцентировал, что Совет был образован в целях ведения единой государственной политики в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, для их применения в государственном управлении и в ключевых секторах страны.

Садыр Жапаров также напомнил, что в 2022 году был принят Закон "О виртуальных активах", который заложил правовую базу для выпуска, хранения и обращения виртуальных активов. "Этот закон укрепил доверие граждан и иностранных партнеров. Однако на этом останавливаться нельзя, мы должны продолжить работу по регулированию, технической поддержке и образовательным инициативам",- отметил Президент.

Глава государства констатировал, что в Кыргызстане интерес к криптовалютам с каждым годом растет. "В то же время процессы цифровизации усиливаются в различных отраслях. Эти изменения открывают новые возможности и требуют от государства четких и понятных решений", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент также обозначил ключевые направления работы Совета, которые будут сосредоточены на вопросах повышения финансовой грамотности и продвижения образовательных программ, кибербезопасности и защиты пользователей от кибермошенничества, а также внедрения блокчейн-технологий в систему государственного управления.

Он подчеркнул, что внедрение блокчейн-технологий в таких направлениях не только повысит прозрачность и прослеживаемость, но и сможет снизить уровень бюрократизации процессов.

Глава государства рассказал, что Binance обладает уникальным опытом построения инфраструктуры и внедрения инноваций в более чем 100 странах.

На заседании в состав Совета были включены новые члены - основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао и региональный руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

Чанпэн Чжао выразил готовность поделиться лучшими практиками по внедрению блокчейн-технологий и криптовалюты, которая станет валютой будущего и частью глобального резерва.

Кирилл Хомяков рассказал, что Binance прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, в том числе по повышению цифровой грамотности среди населения и продвижению образовательных программ.

Далее выступил заместитель Председателя Совета - Глава Кабинета Министров - Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Он отметил, что сегодняшнее заседание Совета подтверждает приверженность Кыргызстана двигаться на пути инновационного развития с применением высоких технологий.

Глава Кабинета Министров также обратил внимание на проводимую, по поручению Президента, работу по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственного управления. В данном контексте внедрение блокчейн-технологий стало бы хорошим подспорьем для обеспечения ее прозрачности и оперативности.

Заместитель Председателя Кабинета Министров - Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев акцентировал, что развитие виртуальных активов - это не только вопрос экономики, но и стратегической безопасности. Это делает вопрос кибербезопасности как никогда актуальным, который требует неотложных и скоординированных действий.

В качестве приоритетных направлений директор Национального агентства по инвестициям Фархат Иминов обозначил создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина в перспективе. В этом контексте будет изучен международный опыт и вестись работа с партнерами из Binance и BNB chain по вопросам создания крипторезерва, определения его структуры, оценке рисков и модели распределения активов и внедрению международных стандартов по безопасности и прозрачности.

В завершение состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Binance.

По итогам первого заседания Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн технологий также принят ряд конкретных решений.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746523800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2025 года №871
- Спикер Сената: обсуждение Налогового кодекса должно проводиться конструктивно и в открытом формате
- Спикер Мажилиса выступил на приеме Посольства России по случаю 80-летия Победы
- За 2024 год объем производства в химической промышленности вырос на 7,7%, в нефтегазохимическом секторе – более чем на 50%
- Ерлан Карин провел совещание по программе воспитательной работы в школах
- Кадровые перестановки
- Рыбный промысел, посевная, СЭЗ и ядерные технологии в Алматинской области
- В Алматы Министерство обороны презентовало музей военной техники под открытым небом
- Архив Президента РК презентовал уникальное издание о героях войны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  