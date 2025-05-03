Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain

12:30 06.05.2025

Нацсовет КР по развитию виртуальных активов провел первое заседание - что обсуждалось



БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Кыргызстане с каждым годом растет интерес к криптовалюте, а блокчейн-технологии и цифровые активы становятся базисом новой финансовой системы, заявил президент Садыр Жапаров на первом заседании Нацсовета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий в Чолпон-Ате.



Что еще сказал глава государства:



- ключевые направления работы Совета будут сосредоточены на вопросах повышения финансовой грамотности и продвижения образовательных программ, кибербезопасности и защиты пользователей от кибермошенничества, а также внедрения блокчейн-технологий в систему госуправления;



- процессы цифровизации усиливаются в разных отраслях, эти изменения открывают новые возможности и требуют от государства четких и понятных решений;



- внедрение блокчейн-технологий не только повысит прозрачность и прослеживаемость, но и сможет снизить уровень бюрократизации процессов.



Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао выразил готовность поделиться лучшими практиками по внедрению блокчейн-технологий и криптовалюты, которая станет валютой будущего и частью глобального резерва.



Руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков рассказал, что компания прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, в том числе для повышения цифровой грамотности населения и продвижения образовательных программ.



Замглавы кабмина КР Камчыбек Ташиев отметил, что развитие виртуальных активов - вопрос не только экономики, но и стратегической безопасности.



Глава Нацагентства по инвестициям Фархат Иминов обозначил задачи на перспективу: создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина. По его словам, будет изучен международный опыт и запланирована работа с партнерами из Binance и BNB Chain.



