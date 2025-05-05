|Минобороны Казахстана презентовало в Алматы музей военной техники под открытым небом
12:44 06.05.2025
В Алматы Министерство обороны презентовало музей военной техники под открытым небом
05 мая 2025
В торжественной обстановке под звуки военного оркестра символическую ленту разрезали заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев и заместитель аким города Алматы Азамат Калдыбеков.
В мероприятии приняли участие командование Алматинского регионального гарнизона, Национальной гвардии, Академии Пограничной службы КНБ, ветераны Вооруженных сил, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
Митинг открыл заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.
– С этим вооружением и военной техникой наши деды и прадеды защищали Москву и Ленинград, сражались в ожесточенных боях под Сталинградом и Ржевом, освобождали Украину и Беларусь, Прибалтику и Польшу, прошли с боями пол-Европы. Этот музей – наглядное напоминание современникам о суровом военном времени, в котором истинный героизм проявили воины-казахстанцы Бауржан Момышулы, Сагадат Нурмагамбетов, Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и многие другие, – сказал он.
Выставленные на обозрение посетителей Парка 28 панфиловцев и Дома армии танки Т-34, Т-44, Т-55, гаубицы калибра 230 мм 1931 года выпуска и знаменитая боевая машина БМ-13 реактивной артиллерии "Катюша" позволяют увидеть военную технику, стоявшую на вооружении советских войск в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне отреставрирован Дома армии. На его фасаде с парадной стороны установлен современный барельеф, отражающий тенденции военно-патриотического воспитания молодежи.
В здании Дома армии расположен филиал Национального военно-патриотического центра. После открытия в нем начнут работу детские военно-патриотические клубы. Капитальный ремонт проведен в концертном и мраморном залах, Музее боевой славы. Для съемки детских военно-патриотических фильмов создан огромный современный кинопавильон.
– Для Алматы Дом Армии имеет огромное культурное значение. Здание признано памятником архитектуры. Мы обязаны поддерживать и сохранять его первозданный вид, как одной из самых сакральных достопримечательностей города и всего Казахстана, – подчеркнул заместитель министра обороны.