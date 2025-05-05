Минобороны Казахстана презентовало в Алматы музей военной техники под открытым небом

12:44 06.05.2025

В Алматы Министерство обороны презентовало музей военной техники под открытым небом

05 мая 2025



В торжественной обстановке под звуки военного оркестра символическую ленту разрезали заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев и заместитель аким города Алматы Азамат Калдыбеков.



В мероприятии приняли участие командование Алматинского регионального гарнизона, Национальной гвардии, Академии Пограничной службы КНБ, ветераны Вооруженных сил, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".



Митинг открыл заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.



