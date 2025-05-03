|The Telegraph: Китай сомневается, что Запад обладает необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью"
13:57 06.05.2025
The Telegraph UK
Великобритания
В Китае считают Запад недостаточно "стойким", и это недалеко от истины
The Telegraph: в ядерной гонке Китай оставил Запад далеко позади
Китай сомневается, что США и Европа обладают необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью", пишет The Telegraph. Пекин это четко продемонстрировал, доведя до ума напрасно брошенный Западом перспективный проект - и тем самым посмеявшись над его ленивыми разработчиками.
Эндрю Орловски (Andrew Orlowski)
Китай все чаще "троллит" Запад. Когда Дональд Трамп 2 апреля объявил "День освобождения" от торговых пошлин, отдельно отметив Китай, пропагандисты Коммунистической партии выложили видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс устало шьют шапки и собирают электронику на фабриках с каторжными условиями труда. Китай как бы намекал США: "Это грязная работа, которую мы делаем для вас. Вы уверены, что хотите выполнять ее вместо нас?"
Однако последняя провокация, которая осталась почти незамеченной, имеет более важное значение. Китай сомневается в том, что у Запада есть все необходимое для долгосрочного существования передового технологического общества. Китай обладает "стратегической выносливостью" и полагает, что у западных стран ее нет.
Поводом для этих мыслей стала небольшая новость в сфере ядерной энергетики. Китай построил небольшой экспериментальный ториевый жидкосолевой реактор и заявил, что впервые в мире может пополнять запасы топлива для него беспрерывно. Ториевые реакторы - это неизученная сфера и альтернатива реакторам с урановым топливным циклом, которые распространены на Западе.
Наконец-то китайские инженеры и ученые не просто присвоили интеллектуальную собственность, а воспользовались рассекреченными документами США по проектам, от которых Запад отказался, и стали их развивать. Новый китайский реактор основан на разработках, от которых Соединенные Штаты отказались еще в 2018 году.
Радиоактивный металл торий, названный в честь норвежского бога Тора, обладает некоторыми преимуществами. Он гораздо более распространен, чем уран, и может служить как топливом, так и теплоносителем. Торий уничтожает отходы по мере их образования, поэтому его уже давно называют более безопасным вариантом для небольших стран, которые начинают осваивать ядерную энергетику.
Однако проекты с ториевым топливным циклом оказались менее эффективными, чем с ураном и плутоном, и были законсервированы. Это решение считается сомнительным. Как написал создатель водородной бомбы Эдвард Теллер в своей последней опубликованной работе в 2003 году в возрасте 94 лет, это была "ошибка": разработка реакторов на расплавах солей должна была "продолжаться в качестве альтернативного варианта".
Позже интерес к строительству ториевых жидкосолевых реакторов ненадолго вновь возник в Великобритании. Была даже создана парламентская группа по ториевой энергетике, однако исследования вновь свернули. В последний раз группа собиралась десять лет назад.
Теперь о троллинге. Сотрудник Шанхайского института прикладной физики Китайской академии наук и 70-летний ветеран ядерной энергетики Сюй Хунцзе стоит за новым ториевым прорывом Китая. Рассказав об этом достижении, он не смог удержаться от того, чтобы не противопоставить упорство китайских инженеров их коллегам и политической элите на ненадежном Западе.
"США оставили свои исследования в открытом доступе для подходящего преемника. Мы стали таким преемником", - сказал Сюй Хунцзе в интервью китайской государственной газете "Гуанмин Жибао".
Китай гордится своей стратегией долгосрочного подхода. На Западе тоже любят приписывать им эту особенность. Например, высказывание покойного премьера Чжоу Эньлая о том, что "еще рано говорить", была ли Французская революция успешной, долгое время приводилось в качестве примера дальновидности Поднебесной. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Комментарий, сделанный в 1970-х годах, на самом деле касался волнений 1968 года в Париже, а не событий Французской революции.
Тем не менее за этой ошибкой скрывается более глубокий смысл. Если бы что-то оставалась неясным, Сюй Хунцзе все бы разъяснил. По его словам, в ядерной энергетике "кролики иногда совершают ошибки или становятся ленивыми. Именно тогда черепаха использует свой шанс... Надо обладать стратегической стойкостью, чтобы уметь сосредоточиться на одной цели в течение 20-30 лет".
Да, как ни печально, мы знаем, что это правда: у нас нет "стратегической стойкости".
По словам источника в сфере ядерной энергетики, "Китай любит хвастаться своими технологическими достижениями, но насчет стратегической стойкости он прав".
Прежде чем заявлять, что мы отстаем в ядерной гонке, следует проявить осторожность, к тому же "гонка" не всегда является подходящим словом (во всяком случае не в отношении искусственного интеллекта). Жидкосолевые реакторы по-прежнему представляют собой серьезную техническую проблему: их "ахиллесовой пятой" является наличие соли, которая, как известно любому владельцу судна, приносит большие неприятности.
Проблемы только усугубляются в радиоактивной высокотемпературной среде, где фтор, образующийся в процессе, "производит постоянную химическую атаку", которая "делает уязвимыми обычные сплавы, такие как нержавеющая сталь", как наглядно объяснил один инженер-химик. Китайская крошечная демонстрационная установка мощностью 2 мегаватта очень далека от серийного изделия. Она даже гораздо меньше реактора, используемого на атомной подводной лодке.
Гораздо важнее в ядерной энергетике уметь быстро строить много реакторов. Этому Китай научился у Франции. Сейчас у Китая 58 действующих реакторов, еще 30 реакторов с гигаваттной мощностью находятся в стадии строительства, а на прошлой неделе было одобрено строительство еще 10. Тем временем на Западе пытаются построить полдюжины небольших реакторов и закапывают запасы плутония, чтобы угодить экозащитникам. По словам одного из источников, "надо продолжать заказывать новые блоки, и затраты снизятся". Франция доказала, что это эффективно.
Однако Сюй упомянул нечто гораздо более важное: цивилизационный вызов.
"У нас есть повод для беспокойства. Вопреки модному сейчас мнению, людей определяют не столько их коммуникации или психология, сколько то, что они производят. Нет пирамид - нет египетской цивилизации", - считает профессор-консультант в сфере прогнозирования и инноваций Лондонского университета Саут-Бэнк Джеймс Вудхайзен.
Цивилизации угасают по разным причинам. Одна из них заключается в том, что они перестают серьезно относиться к важным вещам. Наша политическая элита зациклена на спорных вопросах, а не на устойчивости и энергетической безопасности. Политические эксперты сосредоточены на мелких достижениях, ориентированных на предложения, которые приносят незначительную выгоду, а не на общей ситуации.
В правительственных структурах и в аналитических центрах Лондона не хватает людей с научным и техническим образованием. Инновации под руководством инженеров в области наукоемких технологий, которые могут обеспечить процветание общества, игнорируются.
Недавние насмешки со стороны Китая лишь усугубляют тот вред, который мы сами себе причинили.