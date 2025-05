The Telegraph: Китай сомневается, что Запад обладает необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью"

13:57 06.05.2025

Китай сомневается, что США и Европа обладают необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью", пишет The Telegraph. Пекин это четко продемонстрировал, доведя до ума напрасно брошенный Западом перспективный проект - и тем самым посмеявшись над его ленивыми разработчиками.



Эндрю Орловски (Andrew Orlowski)



Китай все чаще "троллит" Запад. Когда Дональд Трамп 2 апреля объявил "День освобождения" от торговых пошлин, отдельно отметив Китай, пропагандисты Коммунистической партии выложили видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс устало шьют шапки и собирают электронику на фабриках с каторжными условиями труда. Китай как бы намекал США: "Это грязная работа, которую мы делаем для вас. Вы уверены, что хотите выполнять ее вместо нас?"