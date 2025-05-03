|На параде Победы в Москве будут 29 зарубежных лидеров, представляющие более половины населения земли
16:30 06.05.2025
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Девятое мая - это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10:00 начинается военный парад".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Основные тезисы сообщения помощника президента:
- лидеры Бразилии, Китая, Палестины, Египта будут присутствовать на параде в Москве;
- Венесуэла будет представлена на параде Победы в столице на высшем уровне, президент Мадуро совершит визит в Россию 7-9 мая;
- Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне;
- КНДР на праздновании 80-летия Победы будет представлена на уровне посла;
- по Красной площади на параде 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран;
- ветераны из некоторых зарубежных стран, в том числе США, будут присутствовать на параде Победы в Москве;
- Администрация президента направила приглашение послу США Линн Трейси, будет ли она присутствовать неизвестно;
- всех аккредитованные дипломатические миссии приглашены на парад;
- Владимир Путин в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед "на ногах";
- 7 мая российский лидер и президент Венесуэлы подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве;
- в этот же день Путин проведет переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго;
- 8 мая глава государства проведет переговоры с Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений;
- 9 мая Путин и президент Бразилии обсудят ситуацию на Украине, кроме того, российский лидер встретится с президентом Египта;
- также 9 мая Путин встретится с президентом Сербии и премьером Словакии, планируется встреча с президентом Узбекистана;
- 10 мая Путин проведет переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама, в целом на этот день запланированы 6 двусторонних встреч - в том числе с лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины.
Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.