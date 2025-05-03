На параде Победы в Москве будут 29 зарубежных лидеров, представляющие более половины населения земли

16:30 06.05.2025

На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров



МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, заявил помощник президента Юрий Ушаков.



"Девятое мая - это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10:00 начинается военный парад".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков



