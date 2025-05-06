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Кто запустит "Северный поток" – Европа, США или Россия? - Дмитрий Родионов
20:13 06.05.2025

Кто запустит "Северный поток" – Европа, США или Россия?

06.05.2025 | Дмитрий РОДИОНОВ

Большой запас труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, их достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока – 2", пишет немецкая газета Ostsee Zeitung.

"В промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания все еще хранится около 1000 труб, принадлежащих Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем", – утверждает издание.

По словам опрошенных им экспертов и знакомых с вопросом источников, этого количества достаточно было бы для сравнительно быстрого и недорогого ремонта взорванных осенью 2022 года газопроводов.

Как понимать эту публикацию? Намек? Кому? России или потенциальным покупателям "трубы"?

Неслучайно она появилась на фоне предположительно вышедших на финишную прямую российско-американских переговоров по Украине. Согласно одному из пунктов опубликованного на днях Reuters якобы мирного плана Дональда Трампа, США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах. Подробностей, правда, никаких.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток – 2" в рамках переговоров по Украине. Как утверждает издание, инициатором предложения выступает спецпосланник президента Стив Уиткофф, однако данная идея пока не нашла большого отклика в Белом доме.

Не будем пока гадать, удастся ли в итоге договориться по этому пункту, разберем факты. Запуску "потоков" мешают две вещи: собственно, санкции (причем не только американские, но и европейские), а также то, что трубопроводы разрушены. Вернее, из четырех "ниток" фактически уцелела одна, остальные в той или иной степени повреждены. Однако этот вопрос решить несложно, тем более если верить сообщениям Ostsee Zeitung. По предположению экспертов, ремонт может обойтись в несколько сотен миллионов долларов. Привлечь инвесторов под гарантии возобновления прокачки газа – не проблема.

А вот эти самые гарантии – как раз проблема. Ведь "труба", в которой нет газа, – это металлолом. Для того чтобы она работала, нужно сочетание двух факторов. Первый: Россия должна закачивать в нее газ – именно Россия, поскольку больше физически некому, несмотря на попытки Европы еще задолго до СВО законодательно "располовинить" стопроцентную долю доступа к ней "Газпрома". Второй: Европа должна этот газ начать покупать.

По большому счету все упирается в политическую волю сторон, а это большая и серьезная проблема. Ибо до завершения украинского конфликта такого сценария не просматривается даже гипотетически. И даже после завершения перспективы туманны. Ибо Евросоюз взял четкий курс на отказ от российского газа и не намерен с него сходить, чем бы ни завершилась СВО.

Еще один важный момент: Европа действительно деиндустриализуется, и этот процесс вряд ли обратим в ближайшей временной перспективе, тем более что американская администрация явно взяла курс на переманивание производства в Америку не только из Азии, но и из Европы. Соответственно, столько газа, как раньше, им уже просто не нужно, а значит отпадает надобность в функционировании такого количества мощностей по перегонке.

Я уж умалчиваю про мелочи: в швейцарском Цуге сегодня рассматривает дело о долге компании-оператора "СП-2" Nord Stream 2 AG перед кредиторами. Как напоминает все так же Ostsee Zeitung, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга.

Это опять же вопрос политической воли, которая едва ли будет проявлена до 9 мая. Если она все-таки появится в будущем, придется все начинать сначала: новый оператор, новые трубы и т. д. Все это вопросы решаемые, но только в том случае, если обе стороны (Россия и Европа) захотят договориться, чего, как я уже сказал, пока ожидать не стоит.

Впрочем, не стоит забывать о наличии в деле третьей стороны – США. Принято считать, что они являются главным противником самого факта существования "Северных потоков" и заинтересованы в том, чтобы они не заработали никогда. Особенно, это касается Д. Трампа, всегда рьяно отстаивавшего интересы американского газового лобби. Именно при нем были введены жесткие санкции, из-за которых ввод в эксплуатацию "СП-2" затянулся более чем на год, до начала СВО. Впоследствии Трамп хвастался, что это он "уничтожил" "потоки". И в чем-то он прав.

Однако тут есть нюанс. США не заинтересованы в работе трубопровода, когда по нему идет газ, который Россия непосредственно продает Европе. А если с посредником и таковым являются США – другое дело.

Американцы давно проявляют интерес к взорванному трубопроводу. Осенью прошлого года американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод "Северный поток – 2" выставят на аукцион. Свою инициативу он мотивировал тем, что владение трубопроводом может стать рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужить долгосрочным интересам США. "Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", – сказал тогда Линч.

И он абсолютно прав. Если бы США, которые и так являются крупнейшим поставщиком в Европу СПГ, удалось замкнуть на себя значительную часть поставок трубопроводного газа, это был бы очень серьезный рычаг давления и на Европу, и на Россию. Заодно и на Турцию, которая стремится стать для Европы главным газовым хабом.

Интерес к "потокам" был проявлен и на государственном уровне. В начале весны немецкая Bild со ссылкой на собственную информацию писала, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2". По утверждению издания, в рамках предполагаемой сделки американские инвесторы могли бы выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Кроме того, сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок зеленого водорода в Германию.

В России это пока никак не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков лишь отмечал, что "сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности". На следующий же день Bild сообщила, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США и думают над тем, как это можно предотвратить.

Итак, возвращаясь к главному вопросу: возможно ли сегодня запустить" потоки и что этому мешает"?

Возможно. И достаточно быстро. И вопрос не в деньгах. А в отсутствии запроса и наличия политической воли как у продавца газа, так и у покупателя. Повторю, Европа взяла курс на полный отказ от российского голубого топлива. Даже если этот газ ей будут продавать американцы и формально он будет американским, но де-факто он все равно останется российским, Европа окажется в дурацком положении. Ведь она отказалась от покупки напрямую ДЕШЕВОГО российского газа, чтобы покупать через посредника ДОРОГОЙ российский газ. Неудивительно, что, если верить Bild, Германия хочет сорвать потенциальную российско-американскую сделку.

К тому же, как я уже говорил, газа Европе в условиях резкого падения экономики нужно куда меньше, чем до начала СВО. И эта тенденция долгоиграющая.

Впрочем, возможность схемы с американским посредничеством все же остается открытой. Посол Российской Федерации Сергей Нечаев в комментарии РИА "Новости" не исключил возможности сделки с администрацией Д. Трампа по ремонту поврежденных трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Думаю, что новая американская администрация, которая прислушивается к нам и понимает, в том числе, наши озабоченности - среди них немало видных бизнесменов, которые знают толк в экономике – понимает, каким образом можно наладить модное сейчас слово "deal". И этим сейчас должны заниматься специально подготовленные люди, профессионалы", – отметил он.

Впрочем, пока все это лишь предположения. Официального предложения от США пока не поступало, а верить газетным заметкам в условии волны вбросов на фоне зашедших в очевидный тупик мирных переговоров по Украине можно, конечно, но воспринимая их исключительно гипотетически.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746551580


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