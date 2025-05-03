ВС РФ начали штурм Малиновки на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 мая

23:00 06.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к обходу обороны ВСУ в Миролюбовке. Формирование восточной дуги охвата Покровска и Мирнограда продолжается. Противник ожидает высадки ВС РФ на правый берег Днепра. На Украине забили тревогу из-за роста активности русских FPV-дронов в глубине оперативного тыла армии незалежной.



Обойти заслон



Русские войска на Покровском направлении продолжают операцию по охвату Покровска и Мирнограда с востока. Прежние атаки на Миролюбовку со стороны Новоторецкого хоть и принесли результаты, но их все же недостаточно для быстрого прорыва в Новоэкономическое. Ситуация потребовала от командования ВС РФ проявить гибкость. Стремительно осложняющаяся для ВСУ обстановка в соседнем секторе – в районе Клебан-Быкского водохранилища – вынудила противника собрать все возможные силы для помощи 111-й и 109-й бригадам ТрО. По всей видимости, крайний восточный сектор Покровского направления также стал донором. Это позволило русским войскам совершить маневр на обход обороны неприятеля в Миролюбовке через Малиновку.



Овладение этим населенным пунктом и хутором Мирное, следующим за ним, автоматически приведет ВС РФ к промежуточной цели наступления на охват Покровска и Мирнограда – Новоэкономическому. Кроме того, выход к данному селу обесценит позиции ВСУ в Миролюбовке, которая, вероятнее всего, будет оставлена, чтобы сконцентрироваться на обороне Новоэкономического.



Чуть восточнее русские части также ведут атаку в направлении Новой Полтавки. Этими действиями обеспечивается безопасность фланга продвижения на Малиновку.



