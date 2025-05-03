|ВС РФ начали штурм Малиновки на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 мая
23:00 06.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к обходу обороны ВСУ в Миролюбовке. Формирование восточной дуги охвата Покровска и Мирнограда продолжается. Противник ожидает высадки ВС РФ на правый берег Днепра. На Украине забили тревогу из-за роста активности русских FPV-дронов в глубине оперативного тыла армии незалежной.
Обойти заслон
Русские войска на Покровском направлении продолжают операцию по охвату Покровска и Мирнограда с востока. Прежние атаки на Миролюбовку со стороны Новоторецкого хоть и принесли результаты, но их все же недостаточно для быстрого прорыва в Новоэкономическое. Ситуация потребовала от командования ВС РФ проявить гибкость. Стремительно осложняющаяся для ВСУ обстановка в соседнем секторе – в районе Клебан-Быкского водохранилища – вынудила противника собрать все возможные силы для помощи 111-й и 109-й бригадам ТрО. По всей видимости, крайний восточный сектор Покровского направления также стал донором. Это позволило русским войскам совершить маневр на обход обороны неприятеля в Миролюбовке через Малиновку.
Овладение этим населенным пунктом и хутором Мирное, следующим за ним, автоматически приведет ВС РФ к промежуточной цели наступления на охват Покровска и Мирнограда – Новоэкономическому. Кроме того, выход к данному селу обесценит позиции ВСУ в Миролюбовке, которая, вероятнее всего, будет оставлена, чтобы сконцентрироваться на обороне Новоэкономического.
Чуть восточнее русские части также ведут атаку в направлении Новой Полтавки. Этими действиями обеспечивается безопасность фланга продвижения на Малиновку.
Они нервничают
Наши войска продолжают устанавливать контроль над островами в устье Днепра. После овладения территорией у Крынок и Казачьих Лагерей передовые подразделения ВС РФ обозначили свое присутствие и у села Песчановка. Угроза форсирования Днепра становится для противника все серьезнее.
"Активность возросла, враг начинает подготовку к десантной операции. Отмечено несколько сотен плавсредств, речь идет о трехстах лодках", – сказал командир водолазного отряда НГУ Ткачук в эфире украинского телевидения.
Разумеется, любое приготовление на левом берегу Днепра, не говоря уже о соответствующих действиях на островах в устье реки, будет замечено ВСУ. В современных условиях при особенностях местности мало что можно скрыть от глаз неприятеля. Но важно то, что ВС РФ наращивают свое присутствие на островах, увеличивая необходимую площадь дозора для украинских визави. Это в перспективе позволит имитировать приготовления к форсированию сразу на нескольких участках, не давая незалежной возможности определить, где именно и когда произойдет высадка. Грубо говоря, речь идет об игре "в наперстки". И каждый километр контроля над островами – это "наперсток", чем их больше, тем выше шансы выиграть и высадиться там, где противник не ждет.
Тылы ВСУ горят
Украинские источники начали распространять видео поражения военной техники на западных окраинах Славянска. По прямой от точки фиксации прилета FPV-дрона более 20 км.
На самом деле активность БПЛА на такой дистанции не является чем-то выдающимся. FPV-дроны на вооружении ВС РФ в состоянии покрывать большее расстояние. Но истерика на украинской стороне может быть объяснена тем, что резкое напряжение обстановки на Краснолиманском, Константиновском и Покровском направлениях требует кратного увеличения объема перевозок военных грузов. А эти одиночные или групповые "мулы", так или иначе, будут проходить через Славянск и Краматорск, там же и накапливаться. Далее "веером" топливо и боеприпасы будут расходиться по секторам. Соответственно, главные тыловые базы ВСУ в ДНР и логистические артерии, по которым перевозятся грузы, стали зоной свободной охоты "дроноводов" ВС РФ. Украинской армии теперь придется резко повышать насыщенность территории средствами РЭБ, что очень дорого. А с приближением фронта они станут бесполезными, ведь в дело вступят беспилотники на оптоволоконном кабеле.
В погоне за перемогами, или авральная атака
Военкоры сообщают, что ВСУ силами ротной тактической группы попытались прорваться в пгт Теткино Курской области. Кроме того, неприятель механизированными подразделениями намеревался атаковать участок пограничья в районе поселка Новый Путь.
Таким образом становится очевидно, что ВСУ намерены создать полноценную зону напряженности, которая превосходит по масштабам участок боев в Краснояружском районе Белгородской области. Однако привлекаемые силы неприятеля по-прежнему недостаточны для того, чтобы попытаться овладеть как пгт Теткино, так и крупными площадями Глушковского района. Тем не менее, положившись на скованность ГрВ "Север" ВС Рф на других участках, ВСУ могут продолжать биться головой о стену. Политический жест "испортить 9 мая" они готовы оплатить любыми потерями.
Вчера, 5 мая, главным событием дня стало успешное отражение атак ВСУ в направлении пгт Теткино Глушковского района Курской области.