Индия ударила по целям в Джамму и Кашмире, Пакистан нанес ответные удары

01:32 07.05.2025

Вооруженные силы Индии нанесли удары по девяти целям в подконтрольных Пакистану районах союзной территории Джамму и Кашмир.



Об этом передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным этого агентства, которое в свою очередь ссылается на заявление индийского правительства, удары наносились исключительно по военным целям.



Между тем, пакистанский телеканал SAMAA TV со ссылкой на своих источники сообщает, что Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.



"Громкие взрывы также были слышны в районе Муридке, по предварительным данным, произошло не менее трех взрывов", - уточняет телеканал.



Как ранее писала "Свободная Пресса", по данным индийского новостного агентства ANI, в войне с Индией Пакистану хватит артиллерийских боеприпасов на четыре дня. Страна отправила Украине слишком много снарядов.