 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.05.2025
05:30  Корабль "Румыния" кренится на правый борт: Молдавия – "все?" - Дмитрий Минин
04:57  Япония первая пригрозила сбросить долг США
03:01  МТК "Север – Юг": новые возможности и широкие перспективы, - Марат Нургожаев
02:46  Грозит ли крах рынку нефти из-за решений ОПЕК+
02:36  AT: западные страны полностью лишили своих граждан свободы слова
01:32  Индия ударила по целям в Джамму и Кашмире, Пакистан нанес ответные удары
Вторник, 06.05.2025
23:00  ВС РФ начали штурм Малиновки на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 мая
20:31  Турпоезд "Караван Экспресс" предоставляет уникальную возможность за 6 дней посетить достопримечательности Казахстана и Узбекистана
20:13  Кто запустит "Северный поток" – Европа, США или Россия? - Дмитрий Родионов
16:30  На параде Победы в Москве будут 29 зарубежных лидеров, представляющие более половины населения земли
13:57  The Telegraph: Китай сомневается, что Запад обладает необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью"
12:44  Минобороны Казахстана презентовало в Алматы музей военной техники под открытым небом
12:30  Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain
12:13  Пораженчество как вирус. Что внушают казахской молодежи, - Ермек Ниязов
12:09  S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Узбекнефтегаз" присвоен рейтинг "В+"
12:06  Чьей была для казахов война 1941-45 годов – "чужой" или "своей"? - Бахыт Жанаберген
05:58  КазМунайГаз готов к любым колебаниям цен на нефть
05:24  В Киргизии отметили годовщину Основного закона, - Виктория Панфилова
04:28  Как Брюссель будет гасить румынскую мечту? - Елена Пустовойтова
02:44  Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
01:38  Патриарх Кирилл в своей книге "Родина. Вера. Победа" рассказал о причинах СВО
00:05  ВС РФ начали расчленять оборону ВСУ у Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Понедельник, 05.05.2025
23:17  Трамп открывает тюрьму Алькатрас - "символ американского порядка", где сидел Аль Капоне за неуплату налогов
22:20  Известия: Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и Пакистаном
19:20  США против Китая. "Тарифная война" пахнет порохом, - Сергей Кожемякин
18:33  Чему Сталин научился у британцев, когда строил Советскую Россию, - Валентин Катасонов
18:11  Святители IV-V веков и содержание Православия, - Павел Густерин Павел Густерин
18:00  МК: Путин дал старт гонке преемников: раскрываем долгосрочный стратегический замысел президента
17:47  Северная Корея и Россия в период СВО: друг познается в беде, - Владислав Макаров
17:27  ТЕС: итоги местных выборов в Британии полностью меняют политику в стране
17:19  МИД Китая о визите председателя Си Цзиньпина в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
17:10  В Турменистане к празднику День Победы – концерт "Треугольные письма"
17:06  В Кыргызстане зарегистрировано 4362 религиозных объединения и организаций
17:03  В Таджикистане обсуждены проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях
17:00  В Законодательной палате парламента Узбекистана появился "Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата
16:51  Президент Казахстана вручил госнаграды и присвоил высшие воинские и специальных звания, классные чины
15:29  Politico: Чем известен Джордж Симион - запрещенный на Украине фанат Трампа
14:53  Время расплаты. Как Красная армия стерла Третий рейх, часть 2 (анимированное видео)
14:42  Британский халифат. Как растет величайшая стратегическая угроза для США, - Олег Сергеев
14:39  НГ: Саудовская Аравия готова уронить цены на нефть до 50 долларов
14:34  Синхронная атака. Украина стравливает Узбекистан с Россией перед 9 мая
13:26  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу
12:36  WP: Трампа обманули насчет редкоземельных металлов на Украине
12:18  Итоги выборов в Румынии. Джордже Симион посвятил свою победу отстраненному от выборов Кэлину Джеорджеску
12:08  Profinance: Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика
11:37  Известия: Боевая подготовка военнослужащих КНДР на российских полигонах (видео)
05:11  Sputnik: Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму
04:35  Ресурсная сделка. Как Трамп и Зеленский друг друга надули, - Владимир Малышев
03:39  Foreign Affairs: попытки Запада оторвать Среднюю Азию от России потерпели провал
02:47  Выборы президента Румынии. Лидирует кандидат оппозиции, на втором месте - независимый мэр Бухареста
01:53  Как депутаты Кыргызстана привели к кризису Третий рейх, - Леонид Сумароков
Воскресенье, 04.05.2025
23:30  Readovka: Уходящая неделя ознаменовалась масштабными успехами ВС РФ на фронте
15:00  Tengrinews: Обзор повести участника Великой Отечественной войны Кемеля Токаева "Особое поручение"
14:00  Путин заявил о противостоянии России коллективному Западу в одиночку
13:41  Гонка до Берлина начинается: переломный момент Великой Отечественной войны (анимированное видео)
13:17  В Румынии вторая попытка выбрать президента. Оппозиция, победившая в первой попытке, заявляет о фальсификации
13:04  Казахстан в целях либерализации экономики принимает меры по ее демонополизации
02:19  В мире начинается игра в империи, - Тимофей Бордачев
01:01  Признание территорий русскими лишь де-факто - путь к большой войне, и тому в истории есть масса примеров, - Александр Широкорад
00:56  Афганистан не хочет быть игрушкой в руках иностранных держав
00:05  Ресурсная сделка Трампа. Еще один шаг на пути к заключению мира
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия ударила по целям в Джамму и Кашмире, Пакистан нанес ответные удары
01:32 07.05.2025

Вооруженные силы Индии нанесли удары по девяти целям в подконтрольных Пакистану районах союзной территории Джамму и Кашмир.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным этого агентства, которое в свою очередь ссылается на заявление индийского правительства, удары наносились исключительно по военным целям.

Между тем, пакистанский телеканал SAMAA TV со ссылкой на своих источники сообщает, что Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

"Громкие взрывы также были слышны в районе Муридке, по предварительным данным, произошло не менее трех взрывов", - уточняет телеканал.

Как ранее писала "Свободная Пресса", по данным индийского новостного агентства ANI, в войне с Индией Пакистану хватит артиллерийских боеприпасов на четыре дня. Страна отправила Украине слишком много снарядов.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746570720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2025 года №871
- Спикер Сената: обсуждение Налогового кодекса должно проводиться конструктивно и в открытом формате
- Спикер Мажилиса выступил на приеме Посольства России по случаю 80-летия Победы
- За 2024 год объем производства в химической промышленности вырос на 7,7%, в нефтегазохимическом секторе – более чем на 50%
- Ерлан Карин провел совещание по программе воспитательной работы в школах
- Кадровые перестановки
- Рыбный промысел, посевная, СЭЗ и ядерные технологии в Алматинской области
- В Алматы Министерство обороны презентовало музей военной техники под открытым небом
- Архив Президента РК презентовал уникальное издание о героях войны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  