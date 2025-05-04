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AT: западные страны полностью лишили своих граждан свободы слова
02:36 07.05.2025

American Thinker
США

Запад пожирает сам себя
AT: западные страны полностью лишили своих граждан свободы слова

Когда-то "процветавший" Запад сегодня переживает худшие времена, пишет AT. Гражданские свободы попраны, а кровожадные политики не чураются приносить в жертву целые страны ради достижения своих интересов. И Украина - лучший тому пример.

Джей Би Шурк (J.B. Shurk)

Те же западные лидеры, что без умолку твердят нам о "защите демократии", устраивают подлоги на выборах, запрещают политические партии и преследуют неугодных кандидатов. Берлин объявил "Альтернативу для Германии" - популярнейшую партию страны - "экстремистской", приравняв к внутренним террористам. Европейский союз помог румынским марксистам-глобалистам признать недействительными президентские выборы и дисквалифицировать победителя. Франция и Бразилия вслед за США выдвинули нелепые уголовные обвинения против популярных политиков, идущих наперекор элите. И если президент Трамп благополучно преодолел судебные гонения, то Марин Ле Пен и Жаир Болсонару просто борются за выживание.

Не будем также забывать, что конфликт между Украиной и Россией сегодня продолжается сугубо потому, что американские и европейские силы еще в 2014 году помогли свергнуть законно избранного президента Украины Виктора Януковича. В чем же он провинился? Правительство Януковича сопротивлялось попыткам ЕС поглотить Украину и присоединить ее к своей континентальной империи. Краснобаи из НАТО и ЕС, что сегодня осуждают Россию за попытку "завоевать" соседа, совершенно безумны - ведь поначалу они надеялись завоевать Украину сами.

Сегодня поистине удручающее время для жителей Запада, который когда-то уважал свои гражданские институты. Менталитет холодной войны двадцатого века провел четкую границу между закрытыми коммунистическими системами и свободными странами, где царило верховенство закона. На Западе люди могли свободно исповедовать религиозные догмы, предписанные своей верой, - в коммунистических странах от людей требовали подчинения государственной псевдорелигии. На Западе люди могли владеть собственностью и свободно обмениваться товарами и услугами - в коммунистических странах люди не владели ничем и получали лишь то, что давало им государство. На Западе люди могли высказывать свое мнение и публично обсуждать новые идеи - в коммунистических странах люди придерживались политически корректной идеологии, живя под постоянной угрозой ареста, пыток и даже гибели. Запад склонялся в сторону индивидуальных свобод, даже если эти свободы дозволяли ужасным людям говорить ужасные речи.

Западные общества не всегда следовали принципам, отличавшим их от тоталитарных режимов, но уважение к личной свободе всегда служило надежной защитой от скатывания в тоталитаризм.

Сегодня происходит нечто невиданное.

Западные правительства относятся к религиозности как к болезни, которую необходимо излечить. Верующие (особенно христиане и иудеи) стали париями в своем обществе и должны скрывать свои убеждения на публике. Правоохранительные органы в США, Великобритании и континентальной Европе арестовывают христиан, которые тихо и мирно молятся возле правительственных абортариев. Когда церкви и синагоги подвергаются вандализму или поджогам, эти преступления часто оправдываются и редко когда раскрываются. В Канаде поджигателям фактически развязало руки пренебрежительное отношение правительства к католической церкви, граничащее с ненавистью. При католике Джо Байдене ФБР шпионило за американцами, которые ходят на традиционную латинскую мессу. Политики то и дело винят евреев в геноциде (клевета настолько возмутительна, что поневоле смешно) и клеймят верующих христиан "националистами", "фундаменталистами", "крайне правыми", "фашистами" и "нацистами".

У этих нападок на верующих при попустительстве правительства есть три важных последствия: (1) подрывается религиозная свобода; (2) мировоззрение государства возвеличивается и возвышается над остальными; и (3) религии, явно не сотрудничающие с государством, выставляются угрозами национальной безопасности. Эти характеристики в точности описывают антирелигиозные гонения в бывшем СССР, а сегодня - в Китае и на Западе.

А что насчет собственности и свободных рынков? Большинство жителей Запада в долгах как в шелках. Они живут в съемных квартирах и арендуют дома у банков. Они зарабатывают ровно столько, чтобы оплатить текущие расходы и потребности, и не имеют за душой никаких сбережений. Значительная часть их дохода конфискуется - будь то косвенно через правительственные постановления или напрямую через многочисленные государственные налоги и поборы. При этом большинство жителей Запада получают ту или иную государственную помощь в виде субсидий, пособий, медицинского обслуживания или пенсионного обеспечения. Все бóльшая часть населения Запада зависит от государства почти полностью.

Даже состоятельные люди, имеющие сбережения и активы, оказались под колпаком правительства. Государственная валюта, не обеспеченная физическим ресурсом, таким как золото, и центральные банки как таковые противоречат подлинной свободе рынков. Угрожая насилием, правительства вынуждают граждан покупать и продавать товары и услуги, расплачиваясь заведомо никчемными бумажными купюрами (или цифровыми единицами и нулями). Эти валюты сохраняют маломальскую ценность лишь доколе угроза правительства применить силу сохраняет за государством монополию на законное платежное средство. Золоту не нужен вооруженный правительственный агент - его стоимость ясна и так. Манипулируя денежной массой, центральные банки фактически искажают все рынки разом. Они возвышают экономических "победителей" и топят "проигравших" своими указами. Это характерная черта государственной экономики, а не свободного рынка. Наращивая денежную массу с течением времени, центральные банки снижают стоимость государственных валют. И наоборот: они искусственно завышают валютную стоимость недвижимости, акций и других реальных активов.

Каков итог? Личные сбережения тают, поскольку купюры, хранящиеся под матрасом, со временем обесцениваются. Вместо этого потребители тратят деньги или вкладывают их в искусственно раздутые активы. Люди с пенсионными накоплениями оказались зависимы от печатаного станка правительства: без столь очевидных рыночных манипуляций от завышенной стоимость их домов и инвестиционных портфелей не останется и следа. Западные правительства фактически закабалили граждан руками центральных банков и запустили гибельный финансовый цикл, который требует все новых государственных расходов, "спасательных кругов" для банков и промышленных предприятий и регулярного вмешательства в потребительские рынки. Это далеко не "бесплатно", что бы вам ни говорили.

В 1900 году большинство американцев жили в сельской местности и небольших городах, однако урбанизация двадцатого века вынудила большую часть людей переселиться в города, где им приходится ютиться во все более скученных условиях. Постоянно растущие налоги на имущество и наследство и обременительные государственные постановления разорили большинство мелких ферм. Тем семейным предприятиям, что еще борются за выживание, приходится постоянно отбиваться от сельскохозяйственных конгломератов, внутренних и иностранных вредителей, китайских подставных компаний и земельных магнатов-миллиардеров вроде приснопамятного Билла Гейтса. На том берегу Атлантики частных фермеров точно так же разоряют нелепые углеродные правила Европейского союза с прицелом на "чистый ноль" и гибельная одержимость "переменой климата" вперемешку с социализмом. Западные правительства в принципе не хотят, чтобы частные лица владели землей. Они не хотят, чтобы частные лица выращивали еду и вообще претендовали на самодостаточность. Они приближают будущее, в котором правительственные бюрократы и избранные транснациональные корпорации будут контролировать каждый акр. В таком мире всецело правит коллективизм. Никто и ничто не поощряет граждан быть свободными.

Наконец, как обстоят дела со свободой слова? Оказывается, что преданность западных правительств свободе слова напрямую зависит от контроля над основными источниками информации. Когда горстка национальных изданий, радиостанций и телеканалов влияла на общественное мнение, правительства могли лепить общество по своему усмотрению, задавая тон и подачу информации. Они выверяли трансляции в прямом эфире, вынуждали новостные издания прибегать к самоцензуре, вмешивались в вопросы, связанные с "национальной безопасностью", и открыто финансировали издания, которые ложно выдают себя за независимых защитников свободной прессы.

Поскольку с появлением интернета и ростом социальных сетей эта системная монополия рухнула, западные правительства относиться к формам массовой коммуникации, которые служат интересам широкой общественности, с нескрываемой враждебностью. С 90-х годов мы наблюдаем постоянные нападки на свободу слова. Повсюду расползаются законы о "разжигании ненависти". Разрослись целые правительственные ведомства для борьбы с так называемой "дезинформацией". Полиция в Великобритании, Германии и других странах сажает граждан за решетку за "крамольные" мнения в интернете. По сути, западные правительства душат всякую информацию, которая угрожает их монополии на официальную идеологию или господствующую риторику. Самый эффективный способ этого добиться - запугать ораторов и заткнуть им рот. Однако страна, которая преследует собственных граждан за "недозволенные" мысли и слова, не может считаться поборницей свободы.

Маска Запада сброшена.

Источник - ИноСМИ
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