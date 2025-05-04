Япония первая пригрозила сбросить долг США

04:57 07.05.2025

Япония выложила на стол переговоров карту долга США



Япония, одна из ближайших союзников Америки, пригрозила применить против Вашингтона самое мощное финансовое оружие на торговых переговорах: сбросить государственный долг США, сообщает REX 6 мая.



Министр финансов Японии Кацунобу Като, чья страна является крупнейшим держателем казначейских облигаций США, заявил, что продажа активов - это "карта на столе" на переговорах по тарифам, сообщает Associated Press.



"Она существует как карта, но я думаю, что решение о том, использовать ее или нет, будет приниматься отдельно", - сказал Като.



Два дня спустя японский чиновник отказался от своих слов, подчеркнув, что давний союзник США "не рассматривает продажу казначейских облигаций США как средство японо-американских переговоров".



Япония вряд ли выстрелила бы этой большой базукой в ​​торговой войне, так как продажа казначейских облигаций США считается экстремальным шагом, который, по словам экспертов, скорее всего, приведет к обратным результатам. Тем не менее, краткосрочная угроза высвечивает неприглядную правду: Соединенные Штаты полагаются на то, что другие страны покупают их гору долгов в размере 36 триллионов долларов.



Это еще один способ, которым агрессивная торговая война президента Дональда Трампа может нанести ущерб американской экономике: пошлины могут сократить объем капитала, ищущего пристанище в американских активах, что может поднять процентные ставки и нанести ущерб стоимости доллара США. Даже если масштабная распродажа казначейских облигаций маловероятна, другие страны - включая одного из ближайших союзников Америки - явно рассматривают все варианты.



Будучи крупнейшим иностранным кредитором Америки, Япония сидит на $1,1 трлн казначейских облигаций США. Это дает Токио некоторые рычаги, когда тот пытается выработать торговую сделку с Белым домом.



Китай столкнулся с тарифами Трампа в размере не менее 145% на большинство товаров, но при этом он является вторым по величине иностранным кредитором Америки: по состоянию на февраль Пекин имел казначейских облигаций на сумму 784 млрд долларов, уточняет CNN.