Корабль "Румыния" кренится на правый борт: Молдавия – "все?" - Дмитрий Минин

05:30 07.05.2025 Корабль "Румыния" кренится на правый борт: Молдавия – "все?"

Как страна и мир готовятся к неизбежной победе Симиона во втором туре президентских выборов



07.05.2025 | Дмитрий МИНИН



От официального Бухареста можно ожидать чего угодно, но, если не произойдет чуда, в том числе в самой зловещей форме, во втором туре президентских выборов в Румынии 18 мая уверенную победу должен одержать лидер правонационалистической партии Альянс за объединение румын (AUR – золото) Джордже Симион (41% голосов в первом туре) над мэром Бухареста Никушором Даном (21%). Отыграть полученное Симионом преимущество в первом туре практически невозможно, особенно с учетом того, что еще 13% получил пришедший четвертым и выступающий с таких же позиций бывший премьер-министр, а ныне "независимый кандидат" Виктор Понта.



Последний, конечно, еще поторгуется за поддержку Симиону, но на стороне действующей власти не выступит – это полностью бы противоречило взглядам его избирателей, а также личным интересам и предпочтениям Понты. Выдвинувшись как фактический спойлер Симиона, он уже вошел во вкус и почувствовал собственные шансы полноценного возвращения в большую национальную политику. Потенциальный союз между двумя этими политиками –"суверинистами" по румынской терминологии и убежденными трампистами, а также изолированным, но продолжающим "осенять" всю румынскую политическую сцену Кэлином Джорджеску, проявился на недавней бизнес-конференции в Бухаресте с участием Дональда Трампа-младшего – сына президента США. На ней доминировали представители именно этих трех румынских политиков, ни с кем из властей старший отпрыск главы Белого дома, демонстрирующий все большие собственные политические амбиции, встречаться не захотел.



Более того, ровно в день первого тура выборов 4 мая из Вашингтона пришло сообщение о том, что решением американской администрации Румыния исключена из программы безвизового посещения Соединенных Штатов из-за "нарушения" там демократических свобод и прав граждан. Более явственного сигнала о недовольстве "лидеров свободного мира" неуклюжими действиями румынских властей в связи с выборами трудно было придумать. А для Симиона это также явилось ожидаемым "подарком".



Вся нелепая кампания против него строилась и продолжает строиться на том, что он якобы антизападный политик и хочет увести страну из "европейского сада" в "сибирские дебри". Но что такое современный Запад, расколотый между либералами и консерваторами? Если все еще реальный лидер "золотого миллиарда" в лице Трампа за Симиона и против действующих румынских властей, то как можно говорить о том, что последний против Запада? Они за долгие годы своего крайне неуспешного правления так и не поняли собственный народ, который в своей массе все еще придерживается традиционных православных ценностей, а не той упаднической идеологии, которая торжествует в Европе. Отсюда и возникает феномен Джорджеску, а в несколько ослабленном виде и Симиона.



Особенно ошарашивает либеральные "сливки" Бухареста – "маленького Парижа", как называет его в своем кругу местный бомонд, голосование диаспоры. Из почти 1 млн румын, проголосовавших за границей, Симиона поддержал 61% (за Джорджеску на отмененных выборах 2024 года голосовало столько же). Только в Молдавии, где проголосовали около 100 тыс. человек, имеющих румынские паспорта, большинство (52%) получил также вышедший во второй тур мэр Бухареста Никушор Дан. Но там "вольная художница" Майя Санду способна "нарисовать" любой результат, что она уже не раз демонстрировала. По Западной Европе поддержка Симиона же достигает 66% – 70%. Насмотревшись воочию на либеральные ценности и столкнувшись со своим приниженным положением, эти люди, как и Симион, не против Европы, они просто за другую Европу.



В пользу его неминуемой победы говорит и то, что в верхах страны наступил период разброда и шатаний, а также массового переобувания на ходу в чиновничьем аппарате. О своей отставке заявил премьер-министр и лидер социал-демократов Марчил Чолаку, поддерживавший на выборах представителя правящей коалиции Крина Антонеску (20,3% голосов), пришедшего лишь третьим. Первый также вывел свою партию из коалиционного соглашения с либералами и заявил, что во втором туре не поддержит никого. И дело не только в его давней неприязни к Никушору Дану, который мог бы стать объединенным представителем от властных структур, Чолаку понимает, что эта попытка все равно обречена и хочет спасти от очередного позорного поражения хотя бы свою партию, дескать, она была нейтральной.



Вместо него временный президент Румынии Илие Боложан назначил временного премьера Кэтэлина Предою, действующего министра внутренних дел, что само по себе говорит о многом. Так и вертится сакраментальное: "Которые тут временные, слазь..!" Собрать новую коалицию большинства в парламенте будет крайне сложно. Вариант, при котором Симион исполнит свое обещание и выдвинет на пост премьера Джорджеску выглядит вполне осязаемым. Пока их сторонники имеют там не более трети голосов. Удастся ли им навербовать достаточное число перебежчиков из числа депутатов для формирования устойчивого большинства не ясно. Однако угроза роспуска парламента и проведения в него досрочных выборов, при которых многие из них туда больше не попадут, может ускорить динамику этого процесса. Некоторые местные аналитики уже предсказывают, что после отставки Чолаку большинство в парламенте могут вместе с AUR составить социал-демократы, более успешным лидером которых в свое время был Виктор Понта.



Засуетились и судебные власти. Они, в частности, сразу же после голосования смягчили режим надзора над находящимся под следствием по обвинению сразу в шести делах Кэлином Джорджеску. Ему, например, разрешено носить с собой личное оружие, что, конечно, не вызывает ничего, кроме иронии, если иметь в виду то, что среди предъявленных ему обвинений фигурируют поддержка фашизма, государственная измена и шпионаж. Остается только видеть, как быстро развалятся все эти дела, что вряд ли спасет судебный корпус страны от грядущих чисток.



В европейских столицах уже перебирают модели построения своих отношений с будущей Румынией Симиона, исходя из того, что он будет иметь серьезные полномочия в формировании ее внешней и оборонной политики. Обращается, в частности, внимание на то, что Симион является вице-председателем фракции консерваторов и реформистов Европарламента, в которую входят такие влиятельные фигуры, как премьер-министр Италии Мелони и чешский премьер Фиала. Вместе с тем эксперты полагают, что по своим взглядам Симион ближе к еще более правой фракции "Патриоты Европы", где правят бал венгерский премьер Орбан и преемник Мари Ле Пен из Франции Барделла. Высказываются опасения, что Симион будет способствовать сближению этих двух фракций, что сулит их выход на лидирующее место в Европарламенте, "к радости" Дональда Трампа, который и рассматривается как главный выгодополучатель от того, как проходят нынешние выборы в Румынии. Джорджеску был для него слишком радикален, но он выполнил роль своего рода тарана либерально-коррумпированной системы, установившейся в Румынии, Симион же, по мнению американцев, вполне к ним лоялен и управляем. Симион, к примеру, говорит, что не хочет, чтобы Румыния выходила из НАТО, но стремится "укрепить альянс под руководством США".



Его приход к власти наибольшую тревогу вызывает в Киеве и Кишиневе, куда решением их властей въезд Симиону закрыт. Румыния является для Украины вторым по значению хабом военного снабжения после Польши, а по некоторым образцам вооружения и первым. Румынская нефтеперерабатывающая промышленность – исправный поставщик горючего для ВСУ, что особенно важно в условиях разрушенного собственного производства. Симион твердо пообещал прекратить оказание военной помощи Украине. Он заявлял, что если его изберут, то он расскажет, "сколько мы вложили в военные действия на Украине в ущерб румынским детям и пожилым людям". На сегодняшний день Румыния передала Киеву батарею противовоздушной обороны "Пэтриот", обучает украинских пилотов истребителей и с начала СВО обеспечила экспорт 30 млн тонн украинского зерна через порт Констанца.



При этом с точки зрения Симиона, Киев "оккупирует исконные румынские земли" в Северной Буковине (Черновицкая область) и Бессарабии (юго-западная часть Одесской области). Как он полагает, вслед за Джорджеску Украина сама признала незаконность владения этими территориями, когда осудила и фактически денонсировала пакт Молотова-Риббентропа, по которому она их получила. Румынские правые допускают, что в случае краха украинской государственности, который вполне возможен, "историческая справедливость" еще может быть восстановлена.



Что касается Молдавии, то претензии на ее поглощение Румынией содержатся уже в самом названии партии Симиона "Альянс за объединение румын". Почву для подобных планов дает сама двойственная позиция современного руководства в Кишиневе. С одной стороны, оно поощряет "румынизацию" республики, сама молдавский президент Майя Санду имеет, например, румынский паспорт. С другой – местные чиновники уже вкусили прелестей суверенитета и самостоятельного представительства за границей, расставаться с которыми не очень стремятся. Как Санду вообще будет поддерживать отношения с Симионом, с которым ее разделяет взаимная неприязнь на психологическом уровне, – большой вопрос. Молдавские депутаты признают, что существует целый план, в соответствии с которым Кишинев намерен игнорировать Симиона и выходить напрямую на премьера и членов правительства Румынии. Но если премьером станет Джорджеску? С кем вообще сможет разговаривать Санду в Бухаресте? Да и общая международная обстановка не сулит проекту независимой Молдавии ничего хорошего. Если Трамп может замахиваться на Гренландию, то почему его "младшие товарищи" не могут потребовать то, что считают своим?



В целом румынское информационное пространство переполнено в данный момент самыми разными конспирологическими теориями. Подмечено, например, что в день выборов Симион сразу после голосования вылетел в Вену, где находился почти двое суток. С кем встречался – эмиссарами Вашингтона или Москвы, а может, какой-то тайной масонской ложи или со всеми вместе? Более вероятным представляется срочное медицинское обследование. Перед выборами Симион внезапно почувствовал себя плохо и даже пролежал несколько дней в местном госпитале. Контроль в нейтральной стране, в том числе за возможными токсинами, тут вполне напрашивается. И если подтвердится зловредное воздействие, то румынская политическая сцена может забурлить еще сильнее. Источник - Фонд стратегической культуры

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