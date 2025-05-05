Президент Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Как проходил парад в Астане

12:00 07.05.2025

Как проходил парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане



В Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Для проведения мероприятия выбрали площадь Независимости у монумента "Қазақ елі". На этой площади собрались свыше 5 тыс. гостей.



