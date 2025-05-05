На Украине действуют 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян, - ФСБ РФ

12:22 07.05.2025

ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян

ФСБ: на Украине действуют 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян



МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На Украине работает полторы сотни мошеннических кол-центров, действующих против россиян, а значительная часть их доходов идет на финансирование ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



"По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действуют от 120 до 150 кол-центров. Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) указанных и других городов Украины, а также отдельных стран ЕС", - говорится в релизе.



В спецслужбе отметили, что организаторы мошенничеств находят в России пособников через объявления на специализированных русскоязычных сайтах. Платят пособникам посуточно в криптовалюте.



Завербованным пособникам дают инструкции, предписывающие снимать квартиры на срок до двух недель, причем на верхних этажах таких домов, на первом этаже которых расположены компании, предлагающие услуги автоматизированных телефонных станций. Затем следует приобрести российские сим-карты в большом количестве, зарегистрировать их на подставные данные и разместить на съемной квартире сим-боксы, подключенные к максимально анонимным интернет-провайдерам. Сим-боксы пособники получают из-за границы по почте. После настройки оборудования управление им передается кураторам на Украине.



Кроме того, в некоторых случаях организуются группы пособников, так называемые гастролеры. Они передвигаются между регионами на арендованном автотранспорте, в котором и устанавливают нелегальное оборудование.



Мошенники постоянно совершенствуют механизмы обмана, отметили в ФСБ. Так, организаторы исключают личное общение с исполнителями или используют их втемную, применяют средства анонимизации - например, позволяющие скрывать и подменять номера телефонов, передавать голосовые и текстовые сообщения в WhatsApp и Telegram, получать подставные платежные реквизиты. Они также прибегают к технологии нейролингвистического программирования, а с помощью искусственного интеллекта генерируют аудофайлы и дипфейки.



"Значительная часть денежных средств от телефонного мошенничества идет на финансирование ВС Украины и националистических бандформирований", - заключили в ФСБ.



По данным спецслужбы, в прошлом году ущерб от телефонного мошенничества составил более 170 миллиардов рублей, а всего зарегистрировано более 640 тысяч таких преступлений. Силовики прекратили работу незаконного виртуального узла связи, изъяли более 1,2 тысячи сим-боксов, тысячу модемов и телефонных аппаратов, 1,2 миллиона сим-карт и задержали 208 их владельцев. Всего расследуется более 950 уголовных дел.