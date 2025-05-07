КНДР модернизирует танки с учетом боевого опыта, полученного в Курской области

12:32 07.05.2025

КНДР модернизирует танки



07.05.2025 | Обзор событий



Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал танковый завод и проверил ход работ по модернизации танков с внедрением боевого опыта, полученного северокорейскими войсками в Курской области.



"Замена бронетанкового вооружения прошлого века в нашей армии новейшими танками и бронемашинами является важнейшим вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации армии", – подчеркнул Ким Чен Ын.



В ближайшей перспективе Пхеньян намерен запустить дополнительные мощности для производства новых танков, САУ и броневиков.



