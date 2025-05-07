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|КНДР модернизирует танки с учетом боевого опыта, полученного в Курской области
12:32 07.05.2025
КНДР модернизирует танки
07.05.2025 | Обзор событий
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал танковый завод и проверил ход работ по модернизации танков с внедрением боевого опыта, полученного северокорейскими войсками в Курской области.
"Замена бронетанкового вооружения прошлого века в нашей армии новейшими танками и бронемашинами является важнейшим вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации армии", – подчеркнул Ким Чен Ын.
В ближайшей перспективе Пхеньян намерен запустить дополнительные мощности для производства новых танков, САУ и броневиков.