 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.05.2025
14:08  "Настоящий киберпанк". Обеспечение безопасности жителей во время Парада в Казахстана (видео)
13:31  Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы
13:25  Я горжусь своим прадедом! Дети из Таджикистана и СНГ рассказывают о героях войны
13:22  Кыргызстан передал эстафету Победы Таджикистану
13:02  В соцсетях Узбекистана широко обсуждается вероятность падения советского аппарата "Космос-482" на Узбекистан
12:48  ProFinance: США и Китай начнут официальные торговые переговоры
12:42  Дело в Кашмире: объяснен корень вражды между ядерными Индией и Пакистаном, - МК
12:37  Известия: что покажут на юбилейном параде Победы в Москве
12:32  КНДР модернизирует танки с учетом боевого опыта, полученного в Курской области
12:22  На Украине действуют 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян, - ФСБ РФ
12:00  Президент Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Как проходил парад в Астане
05:30  Корабль "Румыния" кренится на правый борт: Молдавия – "все?" - Дмитрий Минин
04:57  Япония первая пригрозила сбросить долг США
03:01  МТК "Север – Юг": новые возможности и широкие перспективы, - Марат Нургожаев
02:46  Грозит ли крах рынку нефти из-за решений ОПЕК+
02:36  AT: западные страны полностью лишили своих граждан свободы слова
01:32  Индия ударила по целям в Джамму и Кашмире, Пакистан нанес ответные удары
Вторник, 06.05.2025
23:00  ВС РФ начали штурм Малиновки на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 мая
20:31  Турпоезд "Караван Экспресс" предоставляет уникальную возможность за 6 дней посетить достопримечательности Казахстана и Узбекистана
20:13  Кто запустит "Северный поток" – Европа, США или Россия? - Дмитрий Родионов
16:30  На параде Победы в Москве будут 29 зарубежных лидеров, представляющие более половины населения земли
13:57  The Telegraph: Китай сомневается, что Запад обладает необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью"
12:44  Минобороны Казахстана презентовало в Алматы музей военной техники под открытым небом
12:30  Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain
12:13  Пораженчество как вирус. Что внушают казахской молодежи, - Ермек Ниязов
12:09  S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Узбекнефтегаз" присвоен рейтинг "В+"
12:06  Чьей была для казахов война 1941-45 годов – "чужой" или "своей"? - Бахыт Жанаберген
05:58  КазМунайГаз готов к любым колебаниям цен на нефть
05:24  В Киргизии отметили годовщину Основного закона, - Виктория Панфилова
04:28  Как Брюссель будет гасить румынскую мечту? - Елена Пустовойтова
02:44  Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
01:38  Патриарх Кирилл в своей книге "Родина. Вера. Победа" рассказал о причинах СВО
00:05  ВС РФ начали расчленять оборону ВСУ у Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Понедельник, 05.05.2025
23:17  Трамп открывает тюрьму Алькатрас - "символ американского порядка", где сидел Аль Капоне за неуплату налогов
22:20  Известия: Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и Пакистаном
19:20  США против Китая. "Тарифная война" пахнет порохом, - Сергей Кожемякин
18:33  Чему Сталин научился у британцев, когда строил Советскую Россию, - Валентин Катасонов
18:11  Святители IV-V веков и содержание Православия, - Павел Густерин Павел Густерин
18:00  МК: Путин дал старт гонке преемников: раскрываем долгосрочный стратегический замысел президента
17:47  Северная Корея и Россия в период СВО: друг познается в беде, - Владислав Макаров
17:27  ТЕС: итоги местных выборов в Британии полностью меняют политику в стране
17:19  МИД Китая о визите председателя Си Цзиньпина в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
17:10  В Турменистане к празднику День Победы – концерт "Треугольные письма"
17:06  В Кыргызстане зарегистрировано 4362 религиозных объединения и организаций
17:03  В Таджикистане обсуждены проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях
17:00  В Законодательной палате парламента Узбекистана появился "Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата
16:51  Президент Казахстана вручил госнаграды и присвоил высшие воинские и специальных звания, классные чины
15:29  Politico: Чем известен Джордж Симион - запрещенный на Украине фанат Трампа
14:53  Время расплаты. Как Красная армия стерла Третий рейх, часть 2 (анимированное видео)
14:42  Британский халифат. Как растет величайшая стратегическая угроза для США, - Олег Сергеев
14:39  НГ: Саудовская Аравия готова уронить цены на нефть до 50 долларов
14:34  Синхронная атака. Украина стравливает Узбекистан с Россией перед 9 мая
13:26  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу
12:36  WP: Трампа обманули насчет редкоземельных металлов на Украине
12:18  Итоги выборов в Румынии. Джордже Симион посвятил свою победу отстраненному от выборов Кэлину Джеорджеску
12:08  Profinance: Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика
11:37  Известия: Боевая подготовка военнослужащих КНДР на российских полигонах (видео)
05:11  Sputnik: Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму
04:35  Ресурсная сделка. Как Трамп и Зеленский друг друга надули, - Владимир Малышев
03:39  Foreign Affairs: попытки Запада оторвать Среднюю Азию от России потерпели провал
02:47  Выборы президента Румынии. Лидирует кандидат оппозиции, на втором месте - независимый мэр Бухареста
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Известия: что покажут на юбилейном параде Победы в МосквеИзвестия: что покажут на юбилейном параде Победы в Москве
12:37 07.05.2025

Образцы действия: что увидят зрители на юбилейном параде Победы
На репетициях были замечены новейшие самоходные артустановки "Гиацинт-К" и "Мальва", а также БПЛА "Герань-2" и "Ланцеты"

Федор Горбунов
Юлия Гаврилова
Дмитрий Корнев

На юбилейном параде Победы 9 Мая по Красной площади пройдут строем участники СВО. Однако в целом части, задействованные в зоне спецоперации, от боевой работы не отвлекают. Военные эксперты полагают, что в 2025 году в Москве публике могут продемонстрировать новые образцы российских вооружений и техники. Ранее на репетициях парада были замечены самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К" и "Мальва", а также БПЛА "Герань-2" и барражирующие боеприпасы "Ланцет". Скорее всего, не обойдется торжественный смотр и без ракетных комплексов - стратегического "Ярс" и тактического "Искандер". Ну а в исторической его части вполне могут появиться легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100, которые 80 лет назад участвовали в разгроме фашистских войск.

Артиллерийский акцент

В 2025-м в отличие от прошлого парада Победы в Москве вполне могут представить новые образцы отечественной военной техники и перспективные боевые машины, еще не принятые на вооружение. Некоторые москвичи и гости столицы уже могли их видеть на репетициях торжественной церемонии, которые прошли в конце апреля и в начале мая.

В День Победы по Красной площади в парадном строю пройдут участники специальной военной операции, полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

Следом на главной площади страны появится военная техника. Колонну традиционно возглавит легендарный "Танк Победы" - Т-34-85. Пару ему в этот раз может составить самоходная установка Су-100, выпуск которой начался в 1944 году. За ними проследуют бронеавтомобили "Тигр", "ВПК-Урал" и бронетранспортеры БТР-82А.

Судя по репетиции, по Красной площади в праздничный день может пройти и 152-мм артиллерийский комплекс "Мальва" на шасси полноприводного автомобиля БАЗ "Вощина" производства Брянского автозавода. Он впервые был представлен на форуме "Армия-2020" в закрытой для публики зоне экспозиции, первые серийные образцы комплекса поступили на вооружение российской армии в конце 2023 года.

Важная особенность "Мальвы" - высокая мобильность.

- Гаубица благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, - рассказал "Известиям" замкомандира мотострелковой дивизии группы войск "Днепр" с позывным Хапер. - Она способна вести стрельбу в режиме "огневой налет одним орудием" - когда гаубица выпускает последовательно несколько боеприпасов по разным траекториям, но цели они достигают одновременно, не давая противнику времени укрыться.

Орудие "Мальвы" калибра 152 мм, как отмечает офицер, многократно подтвердило свою эффективность в зоне спецоперации.

- В паре с комплексами артиллерийской разведки она эффективно уничтожает артустановки украинских националистов. Кроме того, она может делать до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов выпущено, а расчет установки в это время уже поменял свое местоположение. В боекомплект такой "Мальвы" входит 30 выстрелов, - отметил офицер.

В репетициях участвовало еще одно новое колесное орудие - 2С44 "Гиацинт-К". Оно тоже базируется на высокопроходимом шасси Брянского автозавода. Новую российскую самоходку впервые показали в декабре 2024 года, а детали проекта были раскрыты в феврале этого года.

"Мальва" и "Гиацинт" - самые современные колесные самоходные артиллерийские установки, рассказал "Известиям" редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

- Колесный "Гиацинт-К" может выпускаться массово, - отметил он. - Такие установки более мобильны, чем гусеничные, более практичные в эксплуатации, и все это вместе повышает эффективность артиллерийских частей Вооруженных сил России.

Цвет "Герани"

На репетициях были замечены БПЛА "Орлан", "Герань-2" и барражирующие боеприпасы "Ланцет". Ранее на парадах в Москве их еще не демонстрировали. Эти беспилотники организаторы могут выбрать из-за того, что они уже показали большую эффективность в зоне СВО - как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Литовкин.

- Именно "Герани" в последнее время наносят ощутимый ущерб украинской военной инфраструктуре, нарушая работу ее складов и заводов, где производится военная техника, - объяснил он. - БПЛА "Орлан" очень эффективный разведчик, который в контуре с артиллерией и ракетными войсками позволяет определять координаты вражеских боевых позиций или объектов. "Ланцет" - это дрон-камикадзе, их в большом количестве используют в зоне проведения СВО, и все они российского производства.

БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", которые также были представлены на репетиции парада, - уже достаточно известные машины. Хотя пока проходят испытания и еще не приняты на вооружение окончательно, рассказал Виктор Литовкин.

- В войска их сейчас поставляют небольшими сериями, - отметил он. - У "Курганца" боевой модуль можно менять. Это одно из достижений нашей конструкторской мысли - ходовая остается неизменной, а башню можно варьировать в зависимости от того, какая машина нужна сегодня. В частности, можно поставить как пушку калибра 57-мм, так и 30-мм. В перспективе "Курганцы" и "Бумеранги" придут на смену всем нашим БМП и БТР. Это машины, созданные на перспективу.

Кроме того, на параде с большой долей вероятности можно будет увидеть тяжелую огнеметную систему "Тосочка", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", систему ПВО С-400 и, конечно, стратегический ракетный комплекс "Ярс" - это основа ядерного щита России.

5 мая в Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы. В пролете над центром города участвовали пилотажная группа "Русские витязи" на Су-30СМ, "Стрижи" на истребителях МиГ-29, а также группа из штурмовиков Су-25.

Согласно прогнозу, 9 мая летно-метеорологические условия в Москве позволят провести воздушную часть парада.

Впервые на экранах

В этом году парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на цифровых уличных экранах и медиафасадах. Трансляцию проведут МИЦ "Известия" совместно с медиахолдингом МАЕР. В режиме реального времени будет показываться не только торжественная церемония, но и титры с ключевой информацией. Важные факты и комментарии будут синхронно появляться на всех digital-поверхностях, создавая эффект полного погружения в событие. Трансляция запланирована на 10 часов утра 9 мая по московскому времени.

Прямой эфир с Красной площади будет доступен Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах страны. Ожидается, что общее число зрителей прямой трансляции достигнет порядка 6 млн, а общее число просмотров, включая повторы, составит более 41 млн раз.

Формат эфира "Известий" рассчитан на быструю визуальную подачу контента, что позволяет смотреть его без звука в любом месте и на любом устройстве.

За 80 дней до Дня Победы на медиафасадах МАЕР появился уникальный видеоконтент из созданного МИЦ "Известия" виртуального музея "Великая Победа". С 19 февраля жители крупных городов России могут увидеть на больших экранах тематические материалы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый день на медиафасадах появляются фотографии ветеранов войны и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия, символизирующего мощь и силу Советской армии. Также цифровой проект включает в себя рассказ о важных датах и событиях, приближавших Великую Победу.

В преддверии Дня Победы "Известия" подготовили специальный проект "Два мира. Одна война", посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.
https://odnavoina.iz.ru/

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746610620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2025 года №871
- Спикер Сената: обсуждение Налогового кодекса должно проводиться конструктивно и в открытом формате
- Спикер Мажилиса выступил на приеме Посольства России по случаю 80-летия Победы
- За 2024 год объем производства в химической промышленности вырос на 7,7%, в нефтегазохимическом секторе – более чем на 50%
- Ерлан Карин провел совещание по программе воспитательной работы в школах
- Кадровые перестановки
- Рыбный промысел, посевная, СЭЗ и ядерные технологии в Алматинской области
- В Алматы Министерство обороны презентовало музей военной техники под открытым небом
- Архив Президента РК презентовал уникальное издание о героях войны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  