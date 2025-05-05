Известия: что покажут на юбилейном параде Победы в Москве

12:37 07.05.2025

Образцы действия: что увидят зрители на юбилейном параде Победы

На репетициях были замечены новейшие самоходные артустановки "Гиацинт-К" и "Мальва", а также БПЛА "Герань-2" и "Ланцеты"



Федор Горбунов

Юлия Гаврилова

Дмитрий Корнев



На юбилейном параде Победы 9 Мая по Красной площади пройдут строем участники СВО. Однако в целом части, задействованные в зоне спецоперации, от боевой работы не отвлекают. Военные эксперты полагают, что в 2025 году в Москве публике могут продемонстрировать новые образцы российских вооружений и техники. Ранее на репетициях парада были замечены самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К" и "Мальва", а также БПЛА "Герань-2" и барражирующие боеприпасы "Ланцет". Скорее всего, не обойдется торжественный смотр и без ракетных комплексов - стратегического "Ярс" и тактического "Искандер". Ну а в исторической его части вполне могут появиться легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100, которые 80 лет назад участвовали в разгроме фашистских войск.



Артиллерийский акцент



В 2025-м в отличие от прошлого парада Победы в Москве вполне могут представить новые образцы отечественной военной техники и перспективные боевые машины, еще не принятые на вооружение. Некоторые москвичи и гости столицы уже могли их видеть на репетициях торжественной церемонии, которые прошли в конце апреля и в начале мая.



В День Победы по Красной площади в парадном строю пройдут участники специальной военной операции, полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.



Следом на главной площади страны появится военная техника. Колонну традиционно возглавит легендарный "Танк Победы" - Т-34-85. Пару ему в этот раз может составить самоходная установка Су-100, выпуск которой начался в 1944 году. За ними проследуют бронеавтомобили "Тигр", "ВПК-Урал" и бронетранспортеры БТР-82А.



Судя по репетиции, по Красной площади в праздничный день может пройти и 152-мм артиллерийский комплекс "Мальва" на шасси полноприводного автомобиля БАЗ "Вощина" производства Брянского автозавода. Он впервые был представлен на форуме "Армия-2020" в закрытой для публики зоне экспозиции, первые серийные образцы комплекса поступили на вооружение российской армии в конце 2023 года.



Важная особенность "Мальвы" - высокая мобильность.



- Гаубица благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, - рассказал "Известиям" замкомандира мотострелковой дивизии группы войск "Днепр" с позывным Хапер. - Она способна вести стрельбу в режиме "огневой налет одним орудием" - когда гаубица выпускает последовательно несколько боеприпасов по разным траекториям, но цели они достигают одновременно, не давая противнику времени укрыться.



Орудие "Мальвы" калибра 152 мм, как отмечает офицер, многократно подтвердило свою эффективность в зоне спецоперации.



- В паре с комплексами артиллерийской разведки она эффективно уничтожает артустановки украинских националистов. Кроме того, она может делать до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов выпущено, а расчет установки в это время уже поменял свое местоположение. В боекомплект такой "Мальвы" входит 30 выстрелов, - отметил офицер.



В репетициях участвовало еще одно новое колесное орудие - 2С44 "Гиацинт-К". Оно тоже базируется на высокопроходимом шасси Брянского автозавода. Новую российскую самоходку впервые показали в декабре 2024 года, а детали проекта были раскрыты в феврале этого года.



"Мальва" и "Гиацинт" - самые современные колесные самоходные артиллерийские установки, рассказал "Известиям" редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.



- Колесный "Гиацинт-К" может выпускаться массово, - отметил он. - Такие установки более мобильны, чем гусеничные, более практичные в эксплуатации, и все это вместе повышает эффективность артиллерийских частей Вооруженных сил России.



Цвет "Герани"



На репетициях были замечены БПЛА "Орлан", "Герань-2" и барражирующие боеприпасы "Ланцет". Ранее на парадах в Москве их еще не демонстрировали. Эти беспилотники организаторы могут выбрать из-за того, что они уже показали большую эффективность в зоне СВО - как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Литовкин.



- Именно "Герани" в последнее время наносят ощутимый ущерб украинской военной инфраструктуре, нарушая работу ее складов и заводов, где производится военная техника, - объяснил он. - БПЛА "Орлан" очень эффективный разведчик, который в контуре с артиллерией и ракетными войсками позволяет определять координаты вражеских боевых позиций или объектов. "Ланцет" - это дрон-камикадзе, их в большом количестве используют в зоне проведения СВО, и все они российского производства.



БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", которые также были представлены на репетиции парада, - уже достаточно известные машины. Хотя пока проходят испытания и еще не приняты на вооружение окончательно, рассказал Виктор Литовкин.



- В войска их сейчас поставляют небольшими сериями, - отметил он. - У "Курганца" боевой модуль можно менять. Это одно из достижений нашей конструкторской мысли - ходовая остается неизменной, а башню можно варьировать в зависимости от того, какая машина нужна сегодня. В частности, можно поставить как пушку калибра 57-мм, так и 30-мм. В перспективе "Курганцы" и "Бумеранги" придут на смену всем нашим БМП и БТР. Это машины, созданные на перспективу.



Кроме того, на параде с большой долей вероятности можно будет увидеть тяжелую огнеметную систему "Тосочка", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", систему ПВО С-400 и, конечно, стратегический ракетный комплекс "Ярс" - это основа ядерного щита России.



5 мая в Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы. В пролете над центром города участвовали пилотажная группа "Русские витязи" на Су-30СМ, "Стрижи" на истребителях МиГ-29, а также группа из штурмовиков Су-25.



Согласно прогнозу, 9 мая летно-метеорологические условия в Москве позволят провести воздушную часть парада.



Впервые на экранах



В этом году парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на цифровых уличных экранах и медиафасадах. Трансляцию проведут МИЦ "Известия" совместно с медиахолдингом МАЕР. В режиме реального времени будет показываться не только торжественная церемония, но и титры с ключевой информацией. Важные факты и комментарии будут синхронно появляться на всех digital-поверхностях, создавая эффект полного погружения в событие. Трансляция запланирована на 10 часов утра 9 мая по московскому времени.



Прямой эфир с Красной площади будет доступен Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах страны. Ожидается, что общее число зрителей прямой трансляции достигнет порядка 6 млн, а общее число просмотров, включая повторы, составит более 41 млн раз.



Формат эфира "Известий" рассчитан на быструю визуальную подачу контента, что позволяет смотреть его без звука в любом месте и на любом устройстве.



За 80 дней до Дня Победы на медиафасадах МАЕР появился уникальный видеоконтент из созданного МИЦ "Известия" виртуального музея "Великая Победа". С 19 февраля жители крупных городов России могут увидеть на больших экранах тематические материалы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый день на медиафасадах появляются фотографии ветеранов войны и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия, символизирующего мощь и силу Советской армии. Также цифровой проект включает в себя рассказ о важных датах и событиях, приближавших Великую Победу.



В преддверии Дня Победы "Известия" подготовили специальный проект "Два мира. Одна война", посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

https://odnavoina.iz.ru/