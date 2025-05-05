Дело в Кашмире: объяснен корень вражды между ядерными Индией и Пакистаном, - МК

12:42 07.05.2025

Дели и Исламабад соперничают из-за гималайского региона много десятилетий



Индия и Пакистан – державы, обладающие ядерным оружием, – вступили в военную схватку. После убийства террористами индийских туристов в Кашмире Нью-Дели проводит операцию, нанося удары по "объектам террористической инфраструктуры" на пакистанской стороне границы. Корни конфликта лежат в событиях 1940-х годов. Мину в отношениях между двумя азиатскими странами заложили британские колонизаторы.



Дели и Исламабад соперничают из-за гималайского региона много десятилетий



Контроль над Кашмиром, расположенным у подножия Гималаев, оспаривался с тех пор, как Индия и Пакистан получили независимость от Великобритании в 1947 году, напоминает The Guardian.



