|Дело в Кашмире: объяснен корень вражды между ядерными Индией и Пакистаном, - МК
12:42 07.05.2025
Дели и Исламабад соперничают из-за гималайского региона много десятилетий
Индия и Пакистан – державы, обладающие ядерным оружием, – вступили в военную схватку. После убийства террористами индийских туристов в Кашмире Нью-Дели проводит операцию, нанося удары по "объектам террористической инфраструктуры" на пакистанской стороне границы. Корни конфликта лежат в событиях 1940-х годов. Мину в отношениях между двумя азиатскими странами заложили британские колонизаторы.
Дели и Исламабад соперничают из-за гималайского региона много десятилетий
Контроль над Кашмиром, расположенным у подножия Гималаев, оспаривался с тех пор, как Индия и Пакистан получили независимость от Великобритании в 1947 году, напоминает The Guardian.
Сегодня Кашмир представляет собой спорную область на северо-западе полуострова Индостан – в прошлом это было княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах Индии и Пакистана.
Обе страны заявляют свое право на Кашмир в полной мере, но каждая контролирует часть территории, разделенную одной из самых сильно милитаризованных границ в мире: "линией контроля", основанной на границе прекращения огня, установленной после войны 1947-48 годов.
К 1 января 1949 года боевые действия между Индией и Пакистаном были прекращены, а в августе 1949-го под эгидой ООН была проведена Линия прекращения огня, разделившая Кашмир на две части - подконтрольные Индии и Пакистану. Под пакистанский контроль попала почти половина княжества.
С тех пор Индия и Пакистан дважды вступали в войну из-за Кашмира. Во время Второй индо-пакистанской войны 1965 года боевые действия велись как в Кашмире, так и за его пределами. 10 января 1966 года при посредничестве Советского Союза на переговорах в Ташкенте были заключены мирные соглашения. А в 1971 году произошла третья, самая крупная, индо-пакистанская война, которая окончилась капитуляцией пакистанских войск в Восточном Пакистане и провозглашением там независимого государства Бангладеш. Бои в ходе той войны шли и в Кашмире.
Последний раз крупномасштабные военные столкновения из-за Кашмира имели место в 1999 году.
Спор возник из-за раздела колониальной Индии в 1947 году, когда небольшие полуавтономные "княжеские государства" по всему субконтиненту присоединялись либо к Индии, либо к Пакистану, а в Кашмире местный правитель решил присоединить свои земли к Индии, несмотря на то, что в этом регионе было мусульманское большинство.
В настоящее время Кашмир (его общая площадь составляет 222 236 кв км) фактически разделен на две индийские союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх с населением 12,5 миллионов жителей; самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир ("свободный Кашмир") с населением 3,6 миллиона жителей, а также область Гилгит-Балтистан ("северные территории") с населением 1 млн жителей, находящиеся под контролем Пакистана. А также территорию Аксайчин под юрисдикцией Китая.
Вооруженные повстанцы в Кашмире десятилетиями оказывали сопротивление Дели, и многие кашмирцы-мусульмане поддерживали цель повстанцев объединить территорию либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны. Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков – Пакистан отрицает это утверждение.
В 2019 году правительство Нарендры Моди начало жесткие меры по обеспечению безопасности в управляемом Индией Кашмире и отменило особый статус региона, который предоставлял ему ограниченную автономию с 1949 года.
Этот шаг выполнил давнее обещание индуистских националистов и был позитивно встречен по всей Индии, но вызвал недовольство многих на самой территории.
Были введены новые правила, которые впервые позволили посторонним лицам покупать землю в Кашмире, что многие расценили как попытку Бхаратия Джаната парти (БДП) Моди лишить их их земель и изменить мусульманскую демографию региона, пишет The Guardian.
Андрей Яшлавский