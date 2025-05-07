ProFinance: США и Китай начнут официальные торговые переговоры

12:48 07.05.2025

Вашингтон направил министра финансов Скотта Бессинта на встречу с китайскими коллегами в Швейцарию на этих выходных



07.05.25



В этом месяце Вашингтон и Пекин проведут первые переговоры по торговле с момента начала торговой войны между двумя странами. Этот конфликт, который начался по инициативе президента США Дональда Трампа, вызвал опасения на финансовых рынках и повлиял на цепочки поставок.



Министр финансов США Скотт Бессинт и торговый представитель США Джеймисон Грир встретятся с китайскими коллегами в Женеве на этой неделе. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, который также занимает пост министра экономики.



Эта встреча станет первым контактом на высоком уровне между двумя странами с момента визита вице-президента Хань Чжэна в США в январе.



