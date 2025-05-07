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ProFinance: США и Китай начнут официальные торговые переговоры
12:48 07.05.2025

Вашингтон направил министра финансов Скотта Бессинта на встречу с китайскими коллегами в Швейцарию на этих выходных

07.05.25

В этом месяце Вашингтон и Пекин проведут первые переговоры по торговле с момента начала торговой войны между двумя странами. Этот конфликт, который начался по инициативе президента США Дональда Трампа, вызвал опасения на финансовых рынках и повлиял на цепочки поставок.

Министр финансов США Скотт Бессинт и торговый представитель США Джеймисон Грир встретятся с китайскими коллегами в Женеве на этой неделе. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, который также занимает пост министра экономики.

Эта встреча станет первым контактом на высоком уровне между двумя странами с момента визита вице-президента Хань Чжэна в США в январе.



Во вторник вечером Бессинт сообщил Fox News, что переговоры пройдут в субботу и воскресенье. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в проведении переговоров, поскольку высокие тарифы неустойчивы. Однако он подчеркнул, что цель встречи - снижение напряженности, а не заключение масштабной торговой сделки.

"Я считаю, что речь пойдет о деэскалации, а не о крупной торговой сделке, - сказал Бессинт в интервью. - Нам нужно снизить напряженность, прежде чем мы сможем двигаться дальше".

Эта встреча знаменует собой первую попытку урегулирования торговой войны, в ходе которой США ввели 145-процентный тариф на импорт из Китая, а Китай в ответ ввел 125-процентный тариф на американские товары.

Это событие стало позитивным сигналом для бизнеса, который был обеспокоен рекордным уровнем тарифов, введенных обеими сторонами. Также это произошло после заявлений Трампа о том, что страны ведут переговоры, которые опровергались его командой.

"Мы все знали, что США и Китаю нужно будет возобновить сотрудничество, но сегодняшнее объявление о личной встрече в Женеве на таком высоком уровне превзошло все ожидания", - сказала Венди Катлер, бывший сотрудник Министерства торговли США, которая сейчас занимает должность вице-президента Азиатского института политики.

Катлер предупредила о необходимости контролировать ожидания, отметив, что "намного проще вводить тарифы друг против друга, чем работать вместе над совместным планом по восстановлению и стабилизации отношений".

Китайские аналитики также отметили, что окончательное соглашение может занять несколько месяцев и должно быть заключено до встречи Трампа и президента Китая Си Цзиньпина. "Переговоры на этой неделе станут лишь первым шагом в долгом пути, который может занять 1000 миль", - сказал Ван Чонг, старший научный сотрудник Института Чархар.

Вашингтон и Пекин находятся в состоянии противостояния. Трамп хотел провести переговоры с Си Цзиньпином напрямую, но Китай ясно дал понять, что не будет вести переговоры на уровне лидеров.

Ранее Китай заявил, что США должны снизить тарифы в качестве предварительного условия для переговоров, но, похоже, изменил свою позицию на прошлой неделе, когда государственные СМИ сообщили, что "нет ничего плохого" в проведении переговоров с США.

На вопрос Fox News о том, кто инициировал встречу, Бессинт ответил: "Это не первый звонок, со временем было много точек соприкосновения".

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин решил провести переговоры после того, как официальные лица США несколько раз намекнули на возможное снижение тарифов и выразили желание провести переговоры.

"Основываясь на тщательном анализе глобальных ожиданий, собственных интересов Китая, а также обращений американского бизнеса и потребителей, Китай принял решение согласиться на сотрудничество с США", - говорится в заявлении министерства.

Оно также предупредило США, чтобы они "не использовали переговоры как прикрытие для принуждения и шантажа". Подчеркнув, что другие страны уже ведут переговоры с администрацией Трампа, министерство добавило: "Необходимо подчеркнуть, что умиротворение не приносит мира, а компромисс не вызывает уважения".

Ван из Института Чархар считает, что первым шагом должно стать снижение тарифов, чтобы обе стороны могли вести переговоры на равных. Одним из вариантов может быть обязательство Китая ограничить продажу прекурсоров фентанила, хотя на практике это будет сложно, учитывая, что Пекин не может контролировать всю цепочку поставок химических веществ.

"Проблема в том, можно ли доверять президенту Трампу, - сказал Ван. - Кажется, он может изменить свое мнение о чем-то через два дня, два месяца или квартал - кто знает?"

В прошлом месяце Трамп спровоцировал распродажу на мировых фондовых рынках, введя "взаимные" тарифы в размере до 50% почти для всех торговых партнеров США. Затем он снизил пошлины до 10% на 90 дней.

Администрация Трампа также заявила, что готовится ввести дополнительные пошлины в нескольких отраслях. В последние недели она начала расследования в сфере национальной безопасности, которые могут привести к введению пошлин на микросхемы и бытовую электронику, древесину, медь, фармацевтические препараты и стратегические минералы.

Источник - ProFinance.Ru
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