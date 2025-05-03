Деструктивные силы не оставляют попыток поссорить Астану и Бишкек с Москвой, - Марат Нургожаев

13:01 07.05.2025

Деструктивные силы не оставляют попыток поссорить Астану и Бишкек с Москвой



03.05.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



Какие только грязь и гнусная ложь не заливаются в медийное пространство, дабы вбить клин между Казахстаном и Россией накануне (дружественного и обещающего быть конструктивным, ведь соберутся руководители порядка 20 государств) визита Касым-Жомарта Токаева 9 мая в Москву на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В частности, в конце апреля в ряде зарубежных СМИ распространился фейк о том, что Астана якобы готовится к войне с Россией и предпринимает экстренные меры на случай конфликта с Москвой. Дескать, Казахстан развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны. В итоге даже Минобороны РК посчитало необходимым дать официальные разъяснения, чтобы предотвратить распространение искаженных фактов и недобросовестные интерпретации. Речь идет о проекте закона Казахстана "О территориальной обороне", который не содержит антироссийской направленности и разработан в рамках модернизации системы национальной безопасности страны.



Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны, "его цель – обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций. Размещение бригад территориальной обороны осуществляется с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы".



В ведомстве также уточняют, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза. "Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона "О территориальной обороне" Казахстана не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов. Просим граждан и СМИ не обращать внимания на различные доводы, появляющиеся на информационных ресурсах и в социальных сетях, а доверять официальным источникам информации".



Еще один пример фейкометства. В местных оппозиционных ресурсах в конце марта провели так называемое расследование, посвященное обходу антироссийских санкций через Казахстан. Согласно добытым изданием Orda.kz каким-то секретным путем сведениям, россиянина с эстонским гражданством Ивана Анчевского, экстрадированного из Италии подозревают в организации схемы обхода санкций через Казахстан. Его компании, связанные с поставками европейского оборудования для российских предприятий военной промышленности, якобы использовали сеть казахстанских фирм для импорта запрещенной продукции: за 2023-2024 годы в Россию через Казахстан поступило оборудования на 35 млн долларов.



Что бы ни вещали оппозиционные ресурсы, очевидным является только то, что очередной российский бизнесмен стал банальной жертвой параноидальной шпиономании, охватившей страны Прибалтики, Скандинавии и прочие западные государства.



В последнее время наметилась еще одна антироссийская тенденция: всю весну муссируется информация о том, что якобы у казахстанских пользователей, включая даже детей, стали появляться в ленте рекламные сообщения о приглашении на военную службу по контракту в российской армии.



Издание Orda.kz решило отозваться на одно из этих объявлений, для чего создало аккаунт в одной из социальных сетей от имени вымышленного персонажа и пообщалось там с какими-то персонажами, сулившими им золотые горы при вступлении в ряды ВС РФ. При этом основным выводом в статье предстает напоминание о наличии в УК Казахстана статей "Участие в иностранных вооруженных конфликтах" и "Наемничество". Издание напомнило и о том, что вербовка наемников в Казахстане уголовно наказуемо: "Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства, наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества".



Чем закончилась эта история, Orda.kz умалчивает. Наверняка очередным "выхлопом".



Русофобский разгон, естественно, с подачи коллективного Запада наблюдается сейчас не только в Казахстане, но и в Кыргызстане, где в конце апреля были задержаны сотрудница "Русского дома" в Оше Наталья Секерина, работник мэрии этого города Сергей Лапушкин и еще два человека, подозреваемые в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. А двумя днями позже был арестован блогер из России Виктор Васильев. 28 апреля им смягчили меру пресечения и перевели на домашний арест



В том числе и это послабление дало основание посольству России в Кыргызстане заявить, что отношения между Москвой и Бишкеком как были, так и остаются на уровне углубленного стратегического партнерства.



Да и президент Садыр Жапаров, как бы ни пытались ему насолить прозападные структуры, так же, как и К.-Ж. Токаев, собирается посетить 9 мая парад Победы в Москве: в этих целях он перенес все праздничные мероприятия у себя в стране на 8 мая.



Таким образом, раз за разом срываются изначально гиблые планы коллективного Запада по стравливанию с Москвой ее многолетних стратегических партнеров.



Как отметил 24 апреля на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана К.-Ж. Токаев, "Россия – главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана... Кыргызы, живущие в горах Алатау, - наши братья... Мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии по большому счету никого не волнует".