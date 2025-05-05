В соцсетях Узбекистана широко обсуждается вероятность падения советского аппарата "Космос-482" на Узбекистан

13:02 07.05.2025

В "Узбеккосмосе" напомнили, что Ташкентское машиностроительное конструкторское бюро внесло вклад в заключительные этапы реализации программы "Венера". Специалисты разработали и изготовили устройства для забора грунта и бурения, установленные на автоматических межпланетных станциях "Венера-13" и "Венера-14" (1982 год), а также "Вега-1" и "Вега-2" (1985).



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"Узбеккосмос": Вероятность падения аппарата "Космос-482" в Узбекистане - менее 1%



Падение советского межпланетного космического аппарата "Космос-482" на Землю ожидается с 9 по 11 мая. Скорость удара о поверхность может достигнуть 500 км/ч. Представитель "Узбеккосмоса" Ахрор Агзамов сообщил, что вероятность падения аппарата на территорию Узбекистана равна менее 1%.



Обломки межпланетного космического аппарата "Космос-482", запущенного СССР в рамках программы "Венера" 31 марта 1972 года, могут упасть на Землю с 9 по 11 мая. Место падения пока неизвестно. Начальник отдела агентства "Узбеккосмос" Ахрор Агзамов прокомментировал вероятность того, что это будет территория Узбекистана.



