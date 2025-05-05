|В соцсетях Узбекистана широко обсуждается вероятность падения советского аппарата "Космос-482" на Узбекистан
13:02 07.05.2025
В "Узбеккосмосе" напомнили, что Ташкентское машиностроительное конструкторское бюро внесло вклад в заключительные этапы реализации программы "Венера". Специалисты разработали и изготовили устройства для забора грунта и бурения, установленные на автоматических межпланетных станциях "Венера-13" и "Венера-14" (1982 год), а также "Вега-1" и "Вега-2" (1985).
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"Узбеккосмос": Вероятность падения аппарата "Космос-482" в Узбекистане - менее 1%
Падение советского межпланетного космического аппарата "Космос-482" на Землю ожидается с 9 по 11 мая. Скорость удара о поверхность может достигнуть 500 км/ч. Представитель "Узбеккосмоса" Ахрор Агзамов сообщил, что вероятность падения аппарата на территорию Узбекистана равна менее 1%.
Обломки межпланетного космического аппарата "Космос-482", запущенного СССР в рамках программы "Венера" 31 марта 1972 года, могут упасть на Землю с 9 по 11 мая. Место падения пока неизвестно. Начальник отдела агентства "Узбеккосмос" Ахрор Агзамов прокомментировал вероятность того, что это будет территория Узбекистана.
"Пока трудно точно сказать, где именно упадет „Космос-482.". Вероятность падения на территорию Узбекистана в настоящее время оценивается в пределах 0,3−0,5%", - сказал он.
"Хотя большая часть аппарата сгорает при входе в атмосферу, особую опасность представляет титановый шар массой около 500 кг, предназначенный для посадки и работы в суровых условиях Венеры. Этот компонент, скорее всего, после входа в атмосферу Земли упадет целиком", - отметил специалист.
"Несмотря на наличие парашюта, он может не сработать после 53 лет пребывания в космосе. Ожидается, что скорость удара о землю может достигнуть 500 км/ч", - добавил он.
В случае обнаружения фрагментов рекомендуется немедленно сообщить об этом официальным лицам и ни при каких обстоятельствах не контактировать с остатками аппарата, так как они могут содержать опасные химические вещества, предупредил Ахрор Агзамов.
В "Узбеккосмосе" напомнили, что Ташкентское машиностроительное конструкторское бюро внесло вклад в заключительные этапы реализации программы "Венера". Специалисты разработали и изготовили устройства для забора грунта и бурения, установленные на автоматических межпланетных станциях "Венера-13" и "Венера-14" (1982 год), а также "Вега-1" и "Вега-2" (1985).
Испытания устройств проводились на специализированном полигоне, расположенном в поселке Невич недалеко от Ташкента.
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) отмечает, что потенциальное место падения может находиться в пределах широт от 52 градусов северной до 52 градусов южной. Этот масштаб охватывает много стран.
"Более точная информация о времени и месте падения ожидается в ближайшие дни, однако неопределенность будет сохраняться вплоть до самого момента входа в атмосферу", - сообщает NASA.
"Космос-482" состоял из орбитального модуля и спускаемого зонда общей массой 1184 кг. Аппарат представлял собой теплоизолированный сферический герметичный контейнер массой 495 кг. Астроном Марко Лангбрук также высказал мнение, что из-за своих характеристик, рассчитанных на научную миссию на Венере, он может пережить вход в атмосферу почти в целостном виде.