Кыргызстан передал эстафету Победы Таджикистану

13:22 07.05.2025

7 мая 2025



Бишкек (АКИpress) – Эстафета Победы, завершив свой путь по Кыргызстану, 4 мая на контрольно-пропускном пункте "Бор-Добо" передана таджикским пограничникам, сообщает Пограничная служба КР.



3 мая Ош стал еще одной важной точкой на карте шествия, посвященного бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны. Ранее эстафета побывала в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской области.



Южная столица Кыргызстана торжественно встретила эстафету Победы. Мероприятие началось у мемориала "Вечный огонь". Встречали эстафету военнослужащие войсковой части 2024, представители оперативной пограничной группы ФСБ России в Кыргызстане и ветераны Ошской области.



