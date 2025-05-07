Я горжусь своим прадедом! Дети из Таджикистана и СНГ рассказывают о героях войны

13:25 07.05.2025

07.05.2025



Школьники из стран ближнего зарубежья откликнулись на призыв Sputnik поделиться воспоминаниями о родных и близких - участниках Великой Отечественной войны



В преддверии 9 Мая внуки победителей из стран бывшего СССР провели "Эстафету Победы" - юноши и девушки рассказали о своих героических предках.



Подростки из стран СНГ поведали о своих соотечественниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, партизанили или ковали Победу в тылу.



Замира Баратова из Таджикистана поделилась рассказом о Мухаммаде Осиме - физике, философе и президенте Академии наук республики.



Однако даже в Таджикистане не все знают, что еще Осими был и героем-фронтовиком.



В возрасте 20 лет его призвали на фронт, где он стал артиллеристом. Боец оборонял блокадный Ленинград, стал офицером и получил орден Отечественной войны.



