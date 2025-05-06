Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы

13:31 07.05.2025

Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы

06.05.2025



Студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой выступят в Москве в составе большого хора из 250 молодых артистов.



9 мая в честь 80-летия Великой Победы в столице Российской Федерации запланировано несколько концертных выступлений с участием представителей культуры и искусства стран СНГ.



Одним из ярких моментов концертной программы станет выступление объединенного хора, в состав которого войдут представители Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.



В настоящее время идет подготовка к этому концерту. Студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой совместно с молодыми участниками из Азербайджана в Российской академии музыки имени Гнесиных работают над такими произведениями, как "Священная война", гимн "Колокола" и "День Победы".



Подготовку проводит ректор Российской академии музыки имени Гнесиных А.С.Рыжинский.



Участие туркменских студентов в подобных мероприятиях оказывает положительное влияние на развитие их сценической культуры.



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В Берекетском локомотивном депо их помнят поименно: судьба фронтовика и ударника труда

07.05.2025



Сегодня, пожалуй, непросто отыскать тех, кто, работая на заводах, фабриках и различных предприятиях страны, помнит старейшин, стоявших у истоков их организаций. И это понятно. Проходит время. Одно поколение – сменяет другое. Тем не менее, есть коллективы, которые бережно хранят память о ветеранах войны, о работниках, с первых же дней войны ушедших на фронт, а затем, вернувшись, не жалея сил и собственного здоровья, возрождали родные цеха, ради победы ускоряли темпы производства.



Казанджикское (ныне Берекетское) локомотивное депо одно из тех предприятий, где не забывают и помнят своих ветеранов войны и труда. Одним из тех железнодорожников, кто прошел боевое крещение, а затем ударно трудился в стенах родного депо, был Анна Арашев. Его хорошо помнят многие, но, особенно, ветераны депо.



Случилось так, что в 1937 году в неполные шестнадцать лет Анна пришел в депо и стал работать помощником слесаря. Время было непростое. Особенно тяжело было тем, кто проживал на окраинах, в пустыне. Желая хоть как-то облегчить участь детей, отец Анна перевозит семью в Казанджик. А здесь, как теперь выражаются, единственным "системообразующим" предприятием было локомотивное депо. Так что выбирать место работы особо было не из чего.



Энергичный и довольно-таки жизнерадостный, несмотря на прежний небольшой, замкнутый круг общения, паренек быстро влился в трудовой коллектив и завоевал доверие окружающих. Спустя некоторое время комсомольцы депо избирают его своим вожаком. За время работы любознательный, трудолюбивый Анна в профессиональном отношении вырос и добился того, что его перевели в помощники машиниста. Все складывалось как нельзя лучше, Анна помогал семье, родным. Но пришел 1941 год. Несмотря на то, что и в тылу остро нуждались в машинистах, Анна с первых же дней уходит на фронт. Он не мог поступить иначе, ведь его друзья и товарищи один за другим уходили защищать Родину.



Фронтовой путь А.Арашева был так же тернист и не прост, как и начало его трудовой биографии. Не одним знаком отличия, медалями и орденами отмечен его путь солдата. Боевые сражения, в которых он участвовал, сменялись один за другим. О том, что вышло постановление Государственного комитета обороны, ему сообщило командование. Страна остро нуждалась в тягловой силе на железной дороге, в тылу не хватало квалифицированных рабочих. Так неожиданно для А.Арашева, сменился фронтовой путь на трудовой.



Вернувшегося в родной коллектив фронтовика коллектив сразу же избирает профсоюзным лидером. Совмещая работу машиниста с профсоюзной деятельностью, Анна Арашев проявил себя толковым руководителем. Вот, что вспоминал в свое время об Арашеве почетный железнодорожник Сары Кельджаев. Его воспоминания были опубликованы в газете "Нейтральный Туркменистан".



– Арашев рассказывал, что поначалу ему не хватало опыта и поэтому его направили на специальные курсы в Москву. Там он многому научился и значительно повысил свой багаж руководителя. Там же в Москве он узнает, что в военное время рабочим железнодорожникам были положены спецпайки. Вернувшись, он добился того, что и рабочим его депо так же стали выдаваться положенные пайки.



О способностях Арашева как руководителя говорит и другой эпизод из его жизни. Когда в 1946 году в Казанджике произошло землетрясение, некоторые растерялись. Обстановка была сложной. Арашев решил не ждать и позвонил в Ашхабад одному из высших чиновников, тот выслушал его, поблагодарил и в тот же день прибыл в Казанджик. Обратившись к коллективу, чиновник сообщил, что будет оказана необходимая помощь всем жителям и рабочим депо. Затем, покритиковав руководителей депо за нерешительность, он сказал, что таких, переживающих за судьбу людей, как Арашев нужно смело выдвигать на руководящие посты.



Всей своей жизнью Анна Арашев доказал правоту высказанных тогда в его адрес слов. В непростые послевоенные годы Арашев, накопивший опыт профсоюзной работы, добивается открытия для рабочих депо торговых точек ОРСА, которые регулярно снабжали рабочих всем необходимым.



В 50-ые годы Арашев избирается председателем Райдорпрофсоюза Марыйского отделения, а затем заместителем начальника политотдела Ашхабадской железной дороги. С 1960 года Арашев уже – начальник Управления торговли Марыйского облисполкома. Впоследствии он немало проработал председателем Республиканского комитета профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог.



За более чем 60-летний трудовой путь он награжден двумя орденами "Знак почета", многими медалями и правительственными грамотами. За годы независимости А.Арашев неоднократно избирался делегатом Совета старейшин страны. Свой богатый опыт трудовой и общественной деятельности он щедро передавал молодежи. Как и многие фронтовики, он больше предпочитал рассказывать о мирной жизни, чем о войне. Наверное, все-таки так действительно правильнее, но помнить о прошлом надо всегда.



Аллаберды Ниязов