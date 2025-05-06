 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.05.2025
14:08  "Настоящий киберпанк". Обеспечение безопасности жителей во время Парада в Казахстана (видео)
13:31  Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы
13:25  Я горжусь своим прадедом! Дети из Таджикистана и СНГ рассказывают о героях войны
13:22  Кыргызстан передал эстафету Победы Таджикистану
13:02  В соцсетях Узбекистана широко обсуждается вероятность падения советского аппарата "Космос-482" на Узбекистан
12:48  ProFinance: США и Китай начнут официальные торговые переговоры
12:42  Дело в Кашмире: объяснен корень вражды между ядерными Индией и Пакистаном, - МК
12:37  Известия: что покажут на юбилейном параде Победы в Москве
12:32  КНДР модернизирует танки с учетом боевого опыта, полученного в Курской области
12:22  На Украине действуют 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян, - ФСБ РФ
12:00  Президент Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Как проходил парад в Астане
05:30  Корабль "Румыния" кренится на правый борт: Молдавия – "все?" - Дмитрий Минин
04:57  Япония первая пригрозила сбросить долг США
03:01  МТК "Север – Юг": новые возможности и широкие перспективы, - Марат Нургожаев
02:46  Грозит ли крах рынку нефти из-за решений ОПЕК+
02:36  AT: западные страны полностью лишили своих граждан свободы слова
01:32  Индия ударила по целям в Джамму и Кашмире, Пакистан нанес ответные удары
Вторник, 06.05.2025
23:00  ВС РФ начали штурм Малиновки на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 мая
20:31  Турпоезд "Караван Экспресс" предоставляет уникальную возможность за 6 дней посетить достопримечательности Казахстана и Узбекистана
20:13  Кто запустит "Северный поток" – Европа, США или Россия? - Дмитрий Родионов
16:30  На параде Победы в Москве будут 29 зарубежных лидеров, представляющие более половины населения земли
13:57  The Telegraph: Китай сомневается, что Запад обладает необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью"
12:44  Минобороны Казахстана презентовало в Алматы музей военной техники под открытым небом
12:30  Кыргызстан планирует создать цифровой сом на базе блокчейн с партнерами из Binance и BNB Chain
12:13  Пораженчество как вирус. Что внушают казахской молодежи, - Ермек Ниязов
12:09  S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Узбекнефтегаз" присвоен рейтинг "В+"
12:06  Чьей была для казахов война 1941-45 годов – "чужой" или "своей"? - Бахыт Жанаберген
05:58  КазМунайГаз готов к любым колебаниям цен на нефть
05:24  В Киргизии отметили годовщину Основного закона, - Виктория Панфилова
04:28  Как Брюссель будет гасить румынскую мечту? - Елена Пустовойтова
02:44  Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
01:38  Патриарх Кирилл в своей книге "Родина. Вера. Победа" рассказал о причинах СВО
00:05  ВС РФ начали расчленять оборону ВСУ у Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Понедельник, 05.05.2025
23:17  Трамп открывает тюрьму Алькатрас - "символ американского порядка", где сидел Аль Капоне за неуплату налогов
22:20  Известия: Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и Пакистаном
19:20  США против Китая. "Тарифная война" пахнет порохом, - Сергей Кожемякин
18:33  Чему Сталин научился у британцев, когда строил Советскую Россию, - Валентин Катасонов
18:11  Святители IV-V веков и содержание Православия, - Павел Густерин Павел Густерин
18:00  МК: Путин дал старт гонке преемников: раскрываем долгосрочный стратегический замысел президента
17:47  Северная Корея и Россия в период СВО: друг познается в беде, - Владислав Макаров
17:27  ТЕС: итоги местных выборов в Британии полностью меняют политику в стране
17:19  МИД Китая о визите председателя Си Цзиньпина в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
17:10  В Турменистане к празднику День Победы – концерт "Треугольные письма"
17:06  В Кыргызстане зарегистрировано 4362 религиозных объединения и организаций
17:03  В Таджикистане обсуждены проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях
17:00  В Законодательной палате парламента Узбекистана появился "Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата
16:51  Президент Казахстана вручил госнаграды и присвоил высшие воинские и специальных звания, классные чины
15:29  Politico: Чем известен Джордж Симион - запрещенный на Украине фанат Трампа
14:53  Время расплаты. Как Красная армия стерла Третий рейх, часть 2 (анимированное видео)
14:42  Британский халифат. Как растет величайшая стратегическая угроза для США, - Олег Сергеев
14:39  НГ: Саудовская Аравия готова уронить цены на нефть до 50 долларов
14:34  Синхронная атака. Украина стравливает Узбекистан с Россией перед 9 мая
13:26  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу
12:36  WP: Трампа обманули насчет редкоземельных металлов на Украине
12:18  Итоги выборов в Румынии. Джордже Симион посвятил свою победу отстраненному от выборов Кэлину Джеорджеску
12:08  Profinance: Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика
11:37  Известия: Боевая подготовка военнослужащих КНДР на российских полигонах (видео)
05:11  Sputnik: Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму
04:35  Ресурсная сделка. Как Трамп и Зеленский друг друга надули, - Владимир Малышев
03:39  Foreign Affairs: попытки Запада оторвать Среднюю Азию от России потерпели провал
02:47  Выборы президента Румынии. Лидирует кандидат оппозиции, на втором месте - независимый мэр Бухареста
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы
13:31 07.05.2025

Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы
06.05.2025

Студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой выступят в Москве в составе большого хора из 250 молодых артистов.

9 мая в честь 80-летия Великой Победы в столице Российской Федерации запланировано несколько концертных выступлений с участием представителей культуры и искусства стран СНГ.

Одним из ярких моментов концертной программы станет выступление объединенного хора, в состав которого войдут представители Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

В настоящее время идет подготовка к этому концерту. Студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой совместно с молодыми участниками из Азербайджана в Российской академии музыки имени Гнесиных работают над такими произведениями, как "Священная война", гимн "Колокола" и "День Победы".

Подготовку проводит ректор Российской академии музыки имени Гнесиных А.С.Рыжинский.

Участие туркменских студентов в подобных мероприятиях оказывает положительное влияние на развитие их сценической культуры.

***

В Берекетском локомотивном депо их помнят поименно: судьба фронтовика и ударника труда
07.05.2025

Сегодня, пожалуй, непросто отыскать тех, кто, работая на заводах, фабриках и различных предприятиях страны, помнит старейшин, стоявших у истоков их организаций. И это понятно. Проходит время. Одно поколение – сменяет другое. Тем не менее, есть коллективы, которые бережно хранят память о ветеранах войны, о работниках, с первых же дней войны ушедших на фронт, а затем, вернувшись, не жалея сил и собственного здоровья, возрождали родные цеха, ради победы ускоряли темпы производства.

Казанджикское (ныне Берекетское) локомотивное депо одно из тех предприятий, где не забывают и помнят своих ветеранов войны и труда. Одним из тех железнодорожников, кто прошел боевое крещение, а затем ударно трудился в стенах родного депо, был Анна Арашев. Его хорошо помнят многие, но, особенно, ветераны депо.

Случилось так, что в 1937 году в неполные шестнадцать лет Анна пришел в депо и стал работать помощником слесаря. Время было непростое. Особенно тяжело было тем, кто проживал на окраинах, в пустыне. Желая хоть как-то облегчить участь детей, отец Анна перевозит семью в Казанджик. А здесь, как теперь выражаются, единственным "системообразующим" предприятием было локомотивное депо. Так что выбирать место работы особо было не из чего.

Энергичный и довольно-таки жизнерадостный, несмотря на прежний небольшой, замкнутый круг общения, паренек быстро влился в трудовой коллектив и завоевал доверие окружающих. Спустя некоторое время комсомольцы депо избирают его своим вожаком. За время работы любознательный, трудолюбивый Анна в профессиональном отношении вырос и добился того, что его перевели в помощники машиниста. Все складывалось как нельзя лучше, Анна помогал семье, родным. Но пришел 1941 год. Несмотря на то, что и в тылу остро нуждались в машинистах, Анна с первых же дней уходит на фронт. Он не мог поступить иначе, ведь его друзья и товарищи один за другим уходили защищать Родину.

Фронтовой путь А.Арашева был так же тернист и не прост, как и начало его трудовой биографии. Не одним знаком отличия, медалями и орденами отмечен его путь солдата. Боевые сражения, в которых он участвовал, сменялись один за другим. О том, что вышло постановление Государственного комитета обороны, ему сообщило командование. Страна остро нуждалась в тягловой силе на железной дороге, в тылу не хватало квалифицированных рабочих. Так неожиданно для А.Арашева, сменился фронтовой путь на трудовой.

Вернувшегося в родной коллектив фронтовика коллектив сразу же избирает профсоюзным лидером. Совмещая работу машиниста с профсоюзной деятельностью, Анна Арашев проявил себя толковым руководителем. Вот, что вспоминал в свое время об Арашеве почетный железнодорожник Сары Кельджаев. Его воспоминания были опубликованы в газете "Нейтральный Туркменистан".

– Арашев рассказывал, что поначалу ему не хватало опыта и поэтому его направили на специальные курсы в Москву. Там он многому научился и значительно повысил свой багаж руководителя. Там же в Москве он узнает, что в военное время рабочим железнодорожникам были положены спецпайки. Вернувшись, он добился того, что и рабочим его депо так же стали выдаваться положенные пайки.

О способностях Арашева как руководителя говорит и другой эпизод из его жизни. Когда в 1946 году в Казанджике произошло землетрясение, некоторые растерялись. Обстановка была сложной. Арашев решил не ждать и позвонил в Ашхабад одному из высших чиновников, тот выслушал его, поблагодарил и в тот же день прибыл в Казанджик. Обратившись к коллективу, чиновник сообщил, что будет оказана необходимая помощь всем жителям и рабочим депо. Затем, покритиковав руководителей депо за нерешительность, он сказал, что таких, переживающих за судьбу людей, как Арашев нужно смело выдвигать на руководящие посты.

Всей своей жизнью Анна Арашев доказал правоту высказанных тогда в его адрес слов. В непростые послевоенные годы Арашев, накопивший опыт профсоюзной работы, добивается открытия для рабочих депо торговых точек ОРСА, которые регулярно снабжали рабочих всем необходимым.

В 50-ые годы Арашев избирается председателем Райдорпрофсоюза Марыйского отделения, а затем заместителем начальника политотдела Ашхабадской железной дороги. С 1960 года Арашев уже – начальник Управления торговли Марыйского облисполкома. Впоследствии он немало проработал председателем Республиканского комитета профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог.

За более чем 60-летний трудовой путь он награжден двумя орденами "Знак почета", многими медалями и правительственными грамотами. За годы независимости А.Арашев неоднократно избирался делегатом Совета старейшин страны. Свой богатый опыт трудовой и общественной деятельности он щедро передавал молодежи. Как и многие фронтовики, он больше предпочитал рассказывать о мирной жизни, чем о войне. Наверное, все-таки так действительно правильнее, но помнить о прошлом надо всегда.

Аллаберды Ниязов

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746613860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2025 года №871
- Спикер Сената: обсуждение Налогового кодекса должно проводиться конструктивно и в открытом формате
- Спикер Мажилиса выступил на приеме Посольства России по случаю 80-летия Победы
- За 2024 год объем производства в химической промышленности вырос на 7,7%, в нефтегазохимическом секторе – более чем на 50%
- Ерлан Карин провел совещание по программе воспитательной работы в школах
- Кадровые перестановки
- Рыбный промысел, посевная, СЭЗ и ядерные технологии в Алматинской области
- В Алматы Министерство обороны презентовало музей военной техники под открытым небом
- Архив Президента РК презентовал уникальное издание о героях войны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  