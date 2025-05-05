"Настоящий киберпанк". Обеспечение безопасности жителей во время Парада в Казахстана (видео)

14:08 07.05.2025

"Настоящий киберпанк".



В соцсетях расходится видео жительницы Астаны, к которой дрон якобы поднялся на 20-й этаж и попросил ее отойти от окна во время съемки парада Победы.



