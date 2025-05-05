В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

19:10 07.05.2025

5-7 мая в Москве состоялось X заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел/ полномочных представителей прикаспийских государств.



В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.



Стороны провели обзор сотрудничества на Каспийском море. Обсудили вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел "пятерки", запланированной в Туркменистане, а также методику установления прямых исходных линий на Каспийском море.



Делегации выразили признательность российской стороне за высокий уровень организации встречи.



Следующее заседание #РГВУ состоится в Туркменистане.



