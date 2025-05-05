|В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря
19:10 07.05.2025
5-7 мая в Москве состоялось X заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел/ полномочных представителей прикаспийских государств.
В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.
Стороны провели обзор сотрудничества на Каспийском море. Обсудили вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел "пятерки", запланированной в Туркменистане, а также методику установления прямых исходных линий на Каспийском море.
Делегации выразили признательность российской стороне за высокий уровень организации встречи.
Следующее заседание #РГВУ состоится в Туркменистане.