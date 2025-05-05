В посольстве России в Иране открыли мемориальную табличку на здании, в котором в 1943 г. жил и работал Сталин

19:29 07.05.2025

6 мая в Посольстве произошло действительно историческое событие - мы открыли мемориальную табличку на здании, в котором в 1943 г. жил и работал Верховный главнокомандующий ВС СССР И.В.Сталин.



"То, что И.В.Сталин жил в этом здании, - известно давно, а вот то, что именно отсюда с 26 ноября по 1 декабря 1943 г. советский лидер осуществлял управление фронтами Красной Армии и ВМФ СССР - историческое открытие. Мы установили, что по особому распоряжению между Москвой и этим зданием в Тегеране была установлена круглосуточная связь.



Таким образом, в истории Великой Отечественной Войны появились несколько беспрецедентных дней, когда она управлялась из Ирана", - рассказал присутствующим Временный поверенный в делах России в Иране Р.С.Геворкян.



"За организацией этой неимоверно сложной работы стояли советские специалисты, которые наряду с почти двумя тыс. военнослужащих в сложных условиях обеспечивали безопасность Тегеранской конференции.



Результат - исторические решения о дате открытия второго фронта и послевоенном устройстве мира".



