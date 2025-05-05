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|МИД РФ: в Гаване развернули Знамя Победы, водруженное советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине (видео)
20:07 07.05.2025
#МыПомним: в Гаване развернули Знамя Победы
В рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы у входа в бухту кубинской столицы, напротив исторической крепости Эль-Морро, под звуки песни "День Победы" развернули копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Именно он был водружен советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине.
В акции приняли участие учащиеся и преподаватели школы при Посольстве, проживающие на острове соотечественники, кубинские друзья нашей страны.
Знамя Победы – официальный символ победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.