МИД РФ: в Гаване развернули Знамя Победы, водруженное советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине (видео)

20:07 07.05.2025

#МыПомним: в Гаване развернули Знамя Победы



В рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы у входа в бухту кубинской столицы, напротив исторической крепости Эль-Морро, под звуки песни "День Победы" развернули копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.



Именно он был водружен советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине.



В акции приняли участие учащиеся и преподаватели школы при Посольстве, проживающие на острове соотечественники, кубинские друзья нашей страны.



Знамя Победы – официальный символ победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



