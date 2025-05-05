Известия: В дни торжеств по случаю 80-летия Победы Москва станет дипломатической столицей

20:43 07.05.2025

В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая

В дни торжеств Москва станет дипломатической столицей



Кирилл Фенин



Страны, которые будут представлять на торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве их лидеры или другие видные политики, составляют почти половину населения Земли и 40% мировой экономики, подсчитали "Известия". Ожидается присутствие глав государств и правительств 29 стран, включая КНР, Бразилию, Сербию и Словакию. Индия, Индонезия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на высоком уровне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Масштаб празднования и количество иностранных гостей высокого уровня говорит о дипломатической победе России, считают эксперты. О том, какие международные переговоры планируются во время торжеств и как это влияет на формирование новой системы международных отношений, - в материале "Известий".



Кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы в Москву



Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в дни празднования юбилея Великой Победы ожидается присутствие глав государств и правительств из 29 стран. В Москву приедут руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Ждут здесь представителей Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, а также Южной Осетии. Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне.



