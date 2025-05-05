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Известия: В дни торжеств по случаю 80-летия Победы Москва станет дипломатической столицей
20:43 07.05.2025

В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая
В дни торжеств Москва станет дипломатической столицей

Кирилл Фенин

Страны, которые будут представлять на торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве их лидеры или другие видные политики, составляют почти половину населения Земли и 40% мировой экономики, подсчитали "Известия". Ожидается присутствие глав государств и правительств 29 стран, включая КНР, Бразилию, Сербию и Словакию. Индия, Индонезия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на высоком уровне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Масштаб празднования и количество иностранных гостей высокого уровня говорит о дипломатической победе России, считают эксперты. О том, какие международные переговоры планируются во время торжеств и как это влияет на формирование новой системы международных отношений, - в материале "Известий".

Кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы в Москву

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в дни празднования юбилея Великой Победы ожидается присутствие глав государств и правительств из 29 стран. В Москву приедут руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Ждут здесь представителей Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, а также Южной Осетии. Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне.



Важно, что в торжествах примут участие главы государств практически со всех частей света, включая Южную Америку и Африку. Общее население этих государств превышает 4 млрд человек, что составляет примерно половину от 8,2 млрд жителей Земли, по данным ООН. Совокупный ВВП по паритету покупательной способности стран - участников праздничных мероприятий составляет около $77 трлн, что эквивалентно 37% от общего объема мировой экономики, по данным МВФ, посчитали "Известия".

Также на мероприятии будут присутствовать генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза и Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития и представители других организаций. По международному участию 80-летие Победы не уступает празднованию прошлого юбилея в 2015-м, когда в Москву приехало около 30 зарубежных лидеров.

Помимо глав государств и правительств Россия ожидает присутствия представителей оборонных ведомств 34 стран на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В самом торжественном шествии примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

- На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. [...] Также хотел бы отметить присутствие на параде ветеранов из ряда зарубежных стран и, в частности, отмечу, что будут ветераны из Израиля и Соединенных Штатов, - рассказал Юрий Ушаков.



Большое количество иностранных гостей на праздновании юбилея Победы - дипломатическая победа России, заявила "Известиям" профессор СПбГУ Наталья Еремина. Даже среди стран ЕС есть лидеры, которые не согласны с курсом Брюсселя и не поддаются на угрозы, доказывая свою суверенность. Это означает, что Россия выбрала правильную позицию по защите исторической памяти.

С кем у Путина пройдут переговоры

У Владимира Путина с 7 по 10 мая запланировано свыше 15 двухсторонних встреч и ряд бесед в формате "на ногах". В частности, 7 мая состоятся переговоры главы государства с его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина назначен на 8 мая. Планируется подписание межправительственных и международных документов, затем главы государств выступят перед журналистами. Темами российско-китайских переговоров станут сотрудничество в энергетической сфере и рост товарооборота. В конце августа - начале сентября планируется визит Владимира Путина в КНР.

Кроме того, президент России проведет большой прием вечером 8 мая в Кремле для глав иностранных делегаций, которые прибывают в Москву на празднование Дня Победы.

На 9 мая у Путина запланированы беседы с его бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Сербии Александром Вучичем, узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеевым, председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

10 мая президент РФ проведет встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, зимбабвийским лидером Эммерсоном Мнангагвой, президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Зарубежные лидеры прибывают в Москву, несмотря на давление со стороны Запада. В частности, 14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что любое участие в праздновании Дня Победы в Москве "будет воспринято всерьез", а странам, которые претендуют на вступление в Евросоюз, следует отказаться от таких планов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все равно поедет в Москву. Однако 3 мая он экстренно прервал свой визит в США после того, как ему стало плохо из-за резкого повышения артериального давления, и вернулся в Белград, где его госпитализировали. После этого министр финансов Синиша Мали заверил, что Вучич сдержит слово и прилетит в Москву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что некоторые страны ЕС запрещают пролет над своей территорией его самолета в Россию. Более того, политик отметил: ему угрожают наказанием из-за решения поехать в Москву. Словацкий премьер в ответ сказал, его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.

- Давайте, пожалуйста, защищать историческую правду. Это наш священный долг. И пока я буду премьер-министром, я буду делать все возможное, чтобы Словакия не была частью железного занавеса, - сказал Фицо во время посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

Большое количество гостей означает, что Москва станет дипломатической столицей мира на время проведения торжеств, отметил в беседе с "Известиями" замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

- Безусловно, это триумф нашей дипломатии, но это также и свидетельство вполне законного места, которое занимает Россия сегодня, как правопреемник Советского Союза, победившего фашистскую Германию, - отметил политолог.

Он резюмировал: ни о какой изоляции России речь не идет, РФ - один из полюсов формирующегося многополярного мира, страна играет фактически такую же роль, какую она играла и 80 лет назад, когда формировалась Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.

Источник - Известия
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