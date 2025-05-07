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ProFinance: Доллару угрожает "лавина" азиатских продаж на $2,5 триллиона
22:10 07.05.2025

07.05.2025

Азиатские страны могут избавиться от своих крупных запасов долларов, что может спровоцировать "лавину" продаж на сумму 2,5 триллиона долларов, что создаст резкие риски снижения курса доллара.

По мнению Стивена Джена, доллар может столкнуться с резким падением стоимости, поскольку азиатские страны активно продают свои запасы мировой резервной валюты.



Азиатские экспортеры и инвесторы, вероятно, накопили значительные суммы в долларах за последние годы, что привело к увеличению торгового профицита региона с США, как отмечают Джен и Джоана Фрейре из Eurizon SLJ Capital в своей статье, опубликованной в среду.

По мере усиления торговой войны под руководством США некоторые азиатские инвесторы могут начать репатриировать часть своих средств или усилить защиту от ослабления доллара, что может привести к массовому оттоку мировой резервной валюты.

"Мы предполагаем, что запасы долларов азиатских экспортеров и институциональных инвесторов могут быть очень большими - возможно, порядка 2,5 триллионов долларов или даже больше - и это представляет значительный риск снижения курса доллара по отношению к азиатским валютам", - пишут Джен и Фрейре.

Долгосрочная привлекательность доллара оказывается под угрозой, поскольку усилия Дональда Трампа по перестройке мирового торгового порядка заставляют инвесторов пересмотреть свои стратегии, основанные на исключительности США.

Резкое укрепление тайваньского доллара в понедельник усилило предположения о том, что азиатские политики могут позволить своим валютам укрепиться по отношению к доллару в рамках усилий по достижению торговой сделки с США.

Индекс доллара США Bloomberg упал примерно на 8% по сравнению с февральским максимумом, а все азиатские валюты укрепились по отношению к доллару США за последний месяц.

Джен, известный своими работами по теории "улыбки доллара", ранее заявлял, что около 1 триллиона долларов могут быть возвращены в экономику Китая, поскольку китайские компании продают свои активы, номинированные в долларах, когда Федеральная резервная система снижает процентные ставки.

Ускорение многотриллионных долларовых потоков может быть вызвано "голыми длинными долларовыми позициями", распространенными среди азиатских стран с большим торговым профицитом, как отмечает Джен, имея в виду позиции, которые не защищены от колебаний доллара. Некоторые из этих стран включают Китай, Тайвань, Малайзию и Вьетнам.

В своем последнем отчете Джен пишет, что "в мире существует серьезный дисбаланс, который делает доллар уязвимым".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
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