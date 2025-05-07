ProFinance: Доллару угрожает "лавина" азиатских продаж на $2,5 триллиона

22:10 07.05.2025

07.05.2025



Азиатские страны могут избавиться от своих крупных запасов долларов, что может спровоцировать "лавину" продаж на сумму 2,5 триллиона долларов, что создаст резкие риски снижения курса доллара.



По мнению Стивена Джена, доллар может столкнуться с резким падением стоимости, поскольку азиатские страны активно продают свои запасы мировой резервной валюты.



