ВС РФ успешно отразили серию атак ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 мая

22:57 07.05.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 мая в разрезе СВО. Русские войска успешно отразили попытки ВСУ прорваться в Глушковский район Курской области. В наградной системе ВС РФ появился новый знак отличия – почетный знак "За штурм". ВСУ запустили рекордное количество БПЛА по разным регионам России. Редакция Readovka провела исторический экскурс в 7 мая 1945 года и рассмотрела события и обстановку на фронтах Великой Отечественной.



"Крысиная логика"



Русские войска на участках активности ВСУ в пограничье Курской области, в Глушковском районе, не допустили прорыва механизированных групп противника. Кадры объективного контроля демонстрируют разгром украинских подразделений, которые пытались прорваться через полосу инженерных заграждений.



Участки активности ВСУ все те же. Это сектор границы на южных окраинах пгт Теткино и чуть западнее в районе села Волфино и поселка Новый Путь.



Потенциальный замысел противника иезуитски коварен и на самом деле в некотором роде изящен. Все планирование ВСУ может строиться вокруг объявленного Россией перемирия с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Оно может подразумевать "наскок" на русское пограничье аккурат под начало затишья. Киев может рассчитывать на то, что на момент начала действия перемирия ему удастся закрепиться хотя бы на окраинах пгт Теткино, от которых до границы нет и километра. Кроме того, аналогичная схема неприятеля пыталась реализоваться и восточнее данного населенного пункта. А с началом действия режима прекращения огня, весьма вероятно, что ВСУ в случае закрепления на нашей территории во всю пользовались бы установленным режимом. То есть возводили бы земляные укрепления, подтягивали бы скрытно боеприпасы и проводили замену личного состава на передовых позициях. Это, в свою очередь, можно было бы расценить как подготовку к новому рывку с окончанием действия перемирия. Иначе говоря, это наглое эксплуатирование нестандартной оперативной ситуации, которая в некотором роде могла бы гарантировать ВСУ "несгораемость" достигнутого результата, если его удастся добиться до 23:59 минут 7 мая.



Несмотря на то, что ВСУ при попытке пробиться через границу в очередной раз получили "кастетом в лицевой отдел", угроза остается высокой. За считанные часы до старта режима прекращения огня высока вероятность очередной попытки противника "заскочить" на интересующие его рубежи.



Знак доблести



В наградной системе Вооруженных сил России пополнение. Глава Минобороны Белоусов учредил знак отличия "За штурм". Он вручается военнослужащим за участие в штурмовой атаке. Количество боевых эпизодов, в которых принимал участие боец, будет отражаться на подвеске. Точно такой же принцип используется в значке парашютиста.



Важно отметить, что это нововведение отвечает всем объективным реалиям и ликвидирует нишу, где храбрость военнослужащего, не попадающая под положения статутов медалей и орденов, отмечается соответствующим знаком. В войсках множество солдат, которые многократно принимали участие в штурмовых атаках, но их действия не могли быть оценены наградой ввиду объективно высоких требований статутов. Тем не менее, если действия штурмовика не дотягивают до медали "За отвагу", ордена Мужества и других наград, это не значит, что он не заслуживает особого знака отличия.



Террористический рекорд



