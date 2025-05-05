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ВС РФ успешно отразили серию атак ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 мая
22:57 07.05.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 7 мая в разрезе СВО. Русские войска успешно отразили попытки ВСУ прорваться в Глушковский район Курской области. В наградной системе ВС РФ появился новый знак отличия – почетный знак "За штурм". ВСУ запустили рекордное количество БПЛА по разным регионам России. Редакция Readovka провела исторический экскурс в 7 мая 1945 года и рассмотрела события и обстановку на фронтах Великой Отечественной.

"Крысиная логика"

Русские войска на участках активности ВСУ в пограничье Курской области, в Глушковском районе, не допустили прорыва механизированных групп противника. Кадры объективного контроля демонстрируют разгром украинских подразделений, которые пытались прорваться через полосу инженерных заграждений.

Участки активности ВСУ все те же. Это сектор границы на южных окраинах пгт Теткино и чуть западнее в районе села Волфино и поселка Новый Путь.

Потенциальный замысел противника иезуитски коварен и на самом деле в некотором роде изящен. Все планирование ВСУ может строиться вокруг объявленного Россией перемирия с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Оно может подразумевать "наскок" на русское пограничье аккурат под начало затишья. Киев может рассчитывать на то, что на момент начала действия перемирия ему удастся закрепиться хотя бы на окраинах пгт Теткино, от которых до границы нет и километра. Кроме того, аналогичная схема неприятеля пыталась реализоваться и восточнее данного населенного пункта. А с началом действия режима прекращения огня, весьма вероятно, что ВСУ в случае закрепления на нашей территории во всю пользовались бы установленным режимом. То есть возводили бы земляные укрепления, подтягивали бы скрытно боеприпасы и проводили замену личного состава на передовых позициях. Это, в свою очередь, можно было бы расценить как подготовку к новому рывку с окончанием действия перемирия. Иначе говоря, это наглое эксплуатирование нестандартной оперативной ситуации, которая в некотором роде могла бы гарантировать ВСУ "несгораемость" достигнутого результата, если его удастся добиться до 23:59 минут 7 мая.

Несмотря на то, что ВСУ при попытке пробиться через границу в очередной раз получили "кастетом в лицевой отдел", угроза остается высокой. За считанные часы до старта режима прекращения огня высока вероятность очередной попытки противника "заскочить" на интересующие его рубежи.

Знак доблести

В наградной системе Вооруженных сил России пополнение. Глава Минобороны Белоусов учредил знак отличия "За штурм". Он вручается военнослужащим за участие в штурмовой атаке. Количество боевых эпизодов, в которых принимал участие боец, будет отражаться на подвеске. Точно такой же принцип используется в значке парашютиста.

Важно отметить, что это нововведение отвечает всем объективным реалиям и ликвидирует нишу, где храбрость военнослужащего, не попадающая под положения статутов медалей и орденов, отмечается соответствующим знаком. В войсках множество солдат, которые многократно принимали участие в штурмовых атаках, но их действия не могли быть оценены наградой ввиду объективно высоких требований статутов. Тем не менее, если действия штурмовика не дотягивают до медали "За отвагу", ордена Мужества и других наград, это не значит, что он не заслуживает особого знака отличия.

Террористический рекорд



Министерство обороны РФ сообщило о перехвате 524 БПЛА над разными регионами страны. Столь масштабной атаки со стороны ВСУ при помощи дронов самолетного типа еще не было. Помимо этого, на счет дежурных средств ПВО был записан перехват 5 крылатых ракет "Нептун", 6 корректируемых авиабомб JDAM и 2 снарядов РСЗО HIMARS .

Очевидно, что неприятель пытался максимально омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев этими действиями преследовал целый веер целей, среди которых нарушение бытовых удобств россиян, а также создание иллюзии незащищенности. В общем смысле это хрестоматийные террористические мотивы. Массированная атака БПЛА носила задачу сорвать прибытие делегаций иностранных государств на парад на Красной площади 9 мая. Из-за ограничения работы столичных аэропортов борт президента Сербии Вучича изменил маршрут и был вынужден сесть в Баку. Однако эта заминка на планы лидера балканской страны не повлияла. Вучич уже вылетел в Москву из Баку. Но тем не менее задача Киева – нанести имиджевый урон РФ, оказав прямое или опосредованное влияние как на президентов, так и на простых людей.

Масштаб предпринятой атаки БПЛА намекает на то, что ВСУ накопили громадное количество летающих бомб. И, к сожалению, есть основания, что рекорд будет побит противником. Но главное то, что подразделения ПВО ВС РФ справляются с нагрузкой, рекордные налеты украинских БПЛА была переоценена противником по силе эффекта. Очевидно, что противная сторона "мерит по себе", и ей кажется, что массированная атака летающих бомб в состоянии прорвать противовоздушную оборону и дать "красивую картинку" для тиражирования в СМИ.

Взгляд на 80 лет назад: Война продолжается без Гитлера. Сводка с фронта за 7 мая



Адольф Гитлер уже совершил самоубийство, но боевые действия продолжались.

Новость того дня – капитуляция "силезской Азовстали" – поздно вечером 6 мая сложил оружие гарнизон Бреслау. Крупный промышленный город несколько месяцев оборонялся в окружении, став одним из самых крупных и долгоживущих "фестунгов" – крепостей нацистов. Его штурмовали во многом по остаточному принципу, немногочисленными силами, что позволило ему держаться почти до конца войны. 7 мая шло разоружение остатков гарнизона, формирование из солдат, радующих глаз колонн пленных, и их конвоирование в тыл.

1-й Белорусский фронт прорвался к Эльбе с двух сторон вокруг Магдебурга. Здесь она вступила в соприкосновение с союзниками. Фактически, это было "добирание" остатков немецкой группировки, разгромленной в Берлинской операции. После падения Берлина под контролем немецких войск еще оставался мешок между позициями русских и американцев к западу от города и обширная территория севернее. Зачистку северной Германии уверенно вел 2-й Белорусский фронт К. Рокоссовского. Однако там уже почти нечего было делать. Под контролем вермахта оставались только острова на Балтике (не все). После выхода к Магдебургу фронты советских и союзных войск сомкнулись.

Тем временем южнее набрало темп наступление маршала Конева на Прагу. Сопротивление вермахта распадалось, поэтому русские двигались в высоком темпе. В этот день начали наступление все армии фронта, быстро продвигаясь к югу.

Тем временем важные события происходили на дипломатическом треке. Германия начала капитулировать. Именно начала: во французском Реймсе начальник штаба оперативного командования вермахта Альфред Йодль попытался навязать союзникам капитуляцию только на Западном фронте, но натолкнулся на ледяную реакцию союзного командующего Дуайта Эйзенхауэра и подписал общую капитуляцию.

В Москве возмутились, поскольку этот акт ставил Советский Союз как бы в положение младшего партнера, и потребовали подписания акта о капитуляции в торжественной обстановке и в присутствии всех союзных командующих в Берлине. Союзники согласились с этим требованием. Поэтому соответствующие делегации от Франции, Британии, США, СССР и Германии отправились в Берлин.

В это время на площади Дам в Амстердаме люди собрались, чтобы отпраздновать окончание войны. Немецкие солдаты открыли огонь по толпе и убили более 30 человек.

Однако война неумолимо заканчивалась.

Оставалось ликвидировать последние остатки группировок вермахта в Богемии, Курляндии и на берегах Балтийского моря.

Вчера, 6 мая, главным событием дня стала масштабная попытка ВСУ прорваться в пгт Теткино и другие населенные пункты Глушковского района Курской области.

Источник - Readovka
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