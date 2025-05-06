США интересуются редкоземельными минералами Центральной Азии

00:03 08.05.2025

Данил Тумашевич

6 мая 2025



США интересуются минералами Казахстана



США должны изучить дополнительные варианты для своего минерального портфеля. Одним из таких регионов может стать Центральная Азия. Об этом говорится в материале американского СМИ National Interest.



Согласно отчетам, опубликованным Центром Каспийской политики и Международным Налоговым и Инвестиционным Центром, ЦА содержит значительную часть редкоземельных минералов. Поскольку США надеются улучшить свой доступ к таким ресурсам, установление более тесных связей с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном имеет решающее значение.



Что такое редкоземельные минералы



Редкоземельные минералы - термин исторически связан с тем, что эти элементы считались редкими и трудноизвлекаемыми. Это природные минералы (руды), которые содержат редкоземельные металлы в виде соединений. Редкоземельные металлы - группа из 17 химических элементов в периодической таблице, включающая лантаноиды, а также скандий и иттрий. Они обладают схожими физико-химическими свойствами, такими как высокая электропроводность и магнитные характеристики. Основные месторождения находятся в Китае (около 80% мировой добычи), Австралии, США, России, Индии.



Редкоземельные металлы применяются в производстве магнитов, дисплеев, аккумуляторов. Также применяются в энергетике - ветряные турбины, электромобили. Применяются в оборонной промышленности - лазеры, радары, системы наведения. Еще в нефтепереработке, химической промышленности и в медицине - контрастные вещества для МРТ.



Китай имеет преимущество



Как утверждает National Interest, Китай является географическим соседом для стран ЦА. Доступ к этим ресурсам более прост с точки зрения логистики. Китай уже имеет значительные торговые отношения с государствами Центральной Азии. Россия также имеет прочные экономические и торговые отношения с Центральной Азией.



Несмотря на эти моменты, политическая динамика меняется. За последние несколько лет страны ЦА стремились снизить свою экономическую и энергетическую зависимость от соседей. Высокопоставленные должностные лица из государств ЦА отдали приоритет встречам со своими коллегами из США, Великобритании и Европейского Союза. Снижение зависимости позволит странам ЦА укрепить свою национальную, финансовую и энергетическую безопасность.



Обсуждения уже были



По мнению американского СМИ, основа для растущих отношений есть. Президент Джо Байден в сентябре 2023 года встретился с лидерами государств Центральной Азии. В ходе своих обсуждений группа подчеркнула важность критических минералов. В декларации говорилось, что они могут быть использованы для помощи ЦА в укреплении ее энергетической безопасности.



Обсуждения заставили лидеров стран ЦА переосмыслить важность редкоземельных минералов. В июне 2024 года стороны подчеркнули необходимость "улучшения торговли и интеграции" с США. Как и Украина, Центральная Азия имеет возможность принять более крупные инвестиции из США. Кроме того, как и в случае с Украиной, прибыль от этих редкоземельных минералов также должна использоваться для инвестирования в регион. Государства Центральной Азии не должны эксплуатироваться из-за их ресурсов.



В феврале 2025 года на тот момент глава минпромышленности Канат Шарлапаев говорил, что Казахстан предложит США, Европе и Китаю месторождения редкоземельных металлов. Компании из этих стран могут приобрести права на казахстанские месторождения редкоземельных и редких металлов на проводимых в республике аукционах.



США и Украина 1 мая 2025 года подписали соглашение по ресурсам после напряженных переговоров. Это стало гарантией для Киева, опасавшегося, что президент Трамп ослабит поддержку Украины. Соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.