Россию ждет новая победа над старым злом, - Виктория Никифорова

00:58 08.05.2025

Россию ждет новая победа над старым злом



Виктория Никифорова



Одна из пьес гениального антифашиста Бертольта Брехта заканчивается пророческими словами - "еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада." Это сказано о нацизме еще в 1941 году. Сегодня пророчество сбылось. С омерзением поглядев на современную Европу, Брехт мог бы написать продолжение своей "Карьеры Артуро Уи".



Фашистские недобитки зашевелились и полезли изо всех щелей сразу после развала Советского Союза. НАТО расширялась на восток под лозунгами демократии, но настоящим топливом для этого был застарелый реваншизм - если попросту, то желание отомстить русским за их победу в мае 1945-го.



Очень быстро - руки-то помнят - европейцы выстроили новую систему разделения на юберменшей и унтерменшей, сверхлюдей и недолюдей. Разумеется, никаких официальных документов по этому поводу не выпускали - исторический опыт подсказал, что так делать не надо. Однако в головах у истеблишмента все выстроилось очень логично.



Немцы, французы, итальянцы - это первый сорт, настоящая Старая Европа. Именно их имел в виду Жозеп Боррель со своим знаменитым мемом про европейский сад. На окраинах Европы суетятся полезные идиоты - жители лимитрофных стран, которым промывают мозги пропагандой, натравливая их на Россию. Ну а русские, белорусы, не желающие европеизироваться украинцы, сербы - это все опасные враги. Их можно грабить, бомбить, убивать. Их вообще можно.



Идеологическая структура вполне напоминает структуру Третьего рейха, где были истинные арийцы, арийцы поплоше и обреченные на геноцид унтерменши.



Мы часто недооцениваем, какие же хищники все эти европейские джентльмены с белыми манжетами и безупречными галстуками. Подметив слабость России в 90-е, сразу после развала СССР, в разгар шоковых реформ, они почуяли запах крови.



Расширение НАТО на восток стало для них не просто скучной бюрократической процедурой - "первая колонна марширует, вторая колонна марширует..." Оно шло с огоньком. Старые нацисты и их потомки безумно хотели переиграть историю, переписать итоги Второй мировой.



Поэтому с таким сладострастием разгуливался нацизм на лимитрофных территориях. Еще четверть века назад Москва криком кричала - вы что, не видите факельных шествий в Прибалтике? Вы не видите, как чествуют ветеранов СС в Киеве и Риге?



На это нам говорили, что ничего, мол, такого. Что это независимые страны, настрадавшиеся от советской "оккупации" так же, как от Гитлера. Имеют право, не лезьте к ним.



Потом в Европе закрыли глаза и зажали уши, когда выращенные ими украинские нацисты принялись сжигать людей заживо в Одессе. Когда они бомбили Донбасс и убивали Горловскую Мадонну. Когда они взрывали наших журналистов.



Европейцы ничего не видели? Да ладно. Все они прекрасно знали, все процессы были запущены именно ими. И позорный украинский нацизм был вскормлен ими, вспоен, вооружен и брошен убивать - именно ими, европейскими джентльменами и примкнувшими к ним дамами с лошадиными мордами.



Без европейского одобрения, без сознательной пропаганды ненависти, без стратегии стравливания друг с другом русских и украинцев ничего бы не получилось. Украинцы, как всегда, бухтели бы на кухнях, что "москали все сало зьилы", и все. Но европейская пропаганда, умело трогающая все болевые точки, погнала их умирать - и они пошли.



Следующие на очереди - прибалты, поляки, румыны. Старая Европа умело разжигает ненависть, оболванивает миллионы людей, гонит их воевать с русскими, а сама отсиживается, попивая старый коньяк, на старых виллах, купленных на старые деньги.



На этот День Победы немцы запретили всю советскую и российскую символику. Если потомки победителей развернут в Берлине российский флаг, потомки побежденных потащат их на цугундер. В то же самое время их украинские подшефные оскверняют и вскрывают могилы советских солдат, погибших за освобождение Украины. Думается, Гитлер в аду аплодирует своим наследникам.



А что такое были и есть европейские пакеты с санкциями? Да все та же попытка выделить русских и белорусов в касту изгоев - отнимать у них деньги и активы, блокировать счета, не допускать на гастроли и спортивные состязания, травить в прессе.



Единственное отличие сегодняшнего европейского нацизма от оригинала в том, что проект четвертого рейха не пользуется любовью масс. Массы прекрасно помнят дымящиеся развалины Берлина, и эту генетическую память не вытравить никаким переписыванием учебников истории.



Отсюда и многочисленные антивоенные демонстрации в Европе, которые шли в конце апреля - начале мая. Отсюда и массовая поддержка Вучича, Орбана и Фицо, которых брюссельским интриганам никак не удается сковырнуть со своих мест. Отсюда попытки выбирать политиков, которые хотят остановить украинский конфликт, - и в Румынии, и в Германии.



Мы все это видим. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и простые европейцы, не желающие погибать на восточном фронте, сумеют поменять свое обезумевшее на почве неонацизма руководство.



Ну а если нет - то мы держим порох сухим. Мы давно лишились всех иллюзий относительно Европы. Нас не обмануть изощренным лицемерием, с которым тамошние неонацисты рядят свою войну против нас в словеса про "демократию" и "свободу".



Мы давно живем по старому присловью жертвы европейского нацизма: "Если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить, поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди... Когда они перейдут от слов к делу, будет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить".



В отличие от еврейских жертв нацизма русским сегодня есть чем себя защитить. Так что с наступающим праздником, за Победу! "За нашу Победу!" - как говорил наш герой в "Подвиге разведчика".