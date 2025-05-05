Караван-Инфо. Наша общая память о Великой Победе: взгляд Посла России в Узбекистане

01:12 08.05.2025

Наша общая память о Великой Победе: взгляд Посла России в Узбекистане



6 мая



Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил особое значение приближающегося Дня Победы 9 Мая для обеих стран и Парка Победы в Ташкенте. Дипломат подчеркнул уникальность и глубокое эмоциональное воздействие мемориального комплекса, созданного по инициативе Президента Узбекистана, и напомнил об огромном вкладе и жертвах узбекского народа в годы Великой Отечественной войны.



- Я думаю, что 9 мая в этом году станет в Узбекистане одной из ключевых дат. В мае прошлого года Владимир Путин впервые посетил Парк Победы. Он знал о его существовании и слышал отзывы, но никогда не был. Он был глубоко тронут и поражен увиденным.



Этот парк впечатляет все наши делегации, которые его посещают. Пожалуй, это единственный настолько масштабный памятник Великой отечественной войне за пределами России, построенный за последние 30 лет, что приобретает особую ценность на фоне периодически происходящих разрушений памятников и мемориалов в постсоветских республиках и Восточной Европе.



