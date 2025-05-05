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Караван-Инфо. Наша общая память о Великой Победе: взгляд Посла России в Узбекистане
01:12 08.05.2025

Наша общая память о Великой Победе: взгляд Посла России в Узбекистане

6 мая

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил особое значение приближающегося Дня Победы 9 Мая для обеих стран и Парка Победы в Ташкенте. Дипломат подчеркнул уникальность и глубокое эмоциональное воздействие мемориального комплекса, созданного по инициативе Президента Узбекистана, и напомнил об огромном вкладе и жертвах узбекского народа в годы Великой Отечественной войны.

- Я думаю, что 9 мая в этом году станет в Узбекистане одной из ключевых дат. В мае прошлого года Владимир Путин впервые посетил Парк Победы. Он знал о его существовании и слышал отзывы, но никогда не был. Он был глубоко тронут и поражен увиденным.

Этот парк впечатляет все наши делегации, которые его посещают. Пожалуй, это единственный настолько масштабный памятник Великой отечественной войне за пределами России, построенный за последние 30 лет, что приобретает особую ценность на фоне периодически происходящих разрушений памятников и мемориалов в постсоветских республиках и Восточной Европе.



Для Узбекистана особенно важна память о жителях страны, участвовавших в войне. Когда кто-то говорит, что это "не наша война", - это неправда. Около 750–800 тысяч человек не вернулись или пропали без вести. При населении Узбекистана в 6 миллионов человек на тот момент - это огромная цифра.

Я неоднократно бывал в Музее славы. Каждый раз читаю что-то новое, узнаю детали. Я сопровождал практически все делегации, и ни одна из них не оставалась равнодушной. Иногда времени было мало, они внимательно слушали экскурсоводов, смотрели экспозиции, выходили потрясенные.

Казалось бы, на территории Узбекистана не было военных действий, однако насколько велико впечатление от музея. Все это можно отнести к заслугам нынешнего руководства страны. Конечно, это личный проект Шавката Мирзиеева. Дань предкам, узбекистанцам. Это многое значит.

Мы тоже будем отмечать 80-летие Победы здесь, в Узбекистане, вместе с местными жителями. Заранее обсудили с МИДом - будем работать сообща, информировать заинтересованные стороны, подключать посольства. Все согласны действовать скоординировано, чтобы максимизировать эффект мероприятий.

Важно, чтобы память сохранялась не только среди старшего поколения, но доходила до молодежи. Сегодня на молодежь действует множество источников информации, в том числе дезориентирующих. Нужно формировать правильное историческое мировоззрение. Чтобы та же георгиевская ленточка не воспринималась в негативном ключе.

Надо донести до людей информацию, что приносит война - чтобы люди помнили и не допустили ее повторения. Сейчас многие пытаются исказить историю. Целенаправленно распространяются ложные факты о событиях тех лет. В Европе встречаются историки, утверждающие, что победа была "не нужна". Поэтому такие мемориалы - ключевые, они напоминают, они важны. Юбилей Победы - одно из центральных событий этого года, и мы надеемся, что СМИ и общественность Узбекистана тоже внесут достойный вклад в ее празднование.

"Караван. Инфо"

Источник - caravan-info.uz
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