"Или тюрьма, или война". Почему европолитики не могут свернуть с курса конфронтации? - Ростислав Ищенко

01:30 08.05.2025

"Или тюрьма, или война". Почему европолитики не могут свернуть с курса конфронтации?



Политолог Ищенко объяснил политический тупик, в котором оказался Евросоюз



Автор: Павел Шишкин, Редактор

07.05.2025



Политолог Ростислав Ищенко заявил о серьезном политическом тупике европейских элит, которые уже не могут развернуть политику своих стран в другую сторону.



"Они сделали ставку на катастрофу России, вложили в это все, и теперь должны идти до конца. Таково большинство европейских элит и именно поэтому мы сталкиваемся с неконструктивной позицией Евросоюза, которая зачастую агрессивнее, чем позиция США. Делов том, что США могут списать свои потери на Европу, а ЕС списать на США свои потери не может", говорит эксперт.



Более того, нынешнее европолитики слишком далеко зашли по пути конфронтации не только с Россией, но и внутри своих собственных обществ.



"Они зашли так далеко, что уже реально опасаются тюрьмы после потери власти. Поэтому за власть они держатся зубами", отмечает Ищенко, напоминая, как в Европе власти давят любых инакомыслящих политиков, которые пользуются поддержкой населения.



По словам эксперта, такой путь может довести европейские страны до гражданской войны.



"Если вы не отдаете власть по-хорошему, то у вас ее забирают по-плохому. Иначе это не получается. До этого можно довести даже самое мирное общество, не настроенное на конфликт и кризис", объясняет эксперт.



Ростислав Ищенко подчеркивает, что, если элиты, утратившие легальный путь удержания власти, переходят к силовым методам или махинациям, то это путь к гражданской войне. И чем позже она разразится, тем она будет страшнее.



"Попытка властей ФРГ создать условия для запрета самой популярной среди немецкого народа партии „Альтернатива для Германии". Это безумие. Во Франции создали проблемы Марин Ле Пен. Ее попытались вытолкнуть из политики полностью, но на ее место тут же придет другой политик, так как у избирателей на это есть запрос", перечисляет Ищенко.



Он отмечает, что как бы власть не старалась, но она не способна изменить позицию избирателей. При этом власть, которая не имеет поддержки населения, не способна ввести даже диктатуру.



"Любая диктатура должна опираться на общественную поддержку. Например, и диктатура Гитлера, и диктатура Муссолини опирались на широкую поддержку общества. Поэтому ввести диктатуру в Европе невозможно. Власти нужна широкая поддержка населения, а они ее теряют. Поэтому ЕС идет по очень порочному пути, который ни к чему хорошему не приведет", заключил политолог.