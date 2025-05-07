|Президент Узбекистана определил задачи в здравоохранении и уволил двух зам.министра
02:09 08.05.2025
Проанализирована проводимая работа и определены актуальные задачи в медицинской сфере
07.05.2025
Под председательством Президента Шавката Мирзиеева 7 мая состоялось видеоселекторное совещание, посвященное повышению качества первичной и специализированной медицинской помощи, упорядочению потребления лекарств и совершенствованию медицинского образования.
За последние 7 лет объем финансирования сферы здравоохранения увеличился в 6 раз. Медицинские учреждения в регионах модернизированы. Более 400 высокотехнологичных операций, которые ранее проводились исключительно в столице, теперь осуществляются в областях и районах. Налажена система, соединяющая первичное звено с профильной медицинской помощью.
В Узбекистане на каждые 10 тысяч человек приходится 29 врачей, что сопоставимо с показателями США, Великобритании и Финляндии, и превышает аналогичные данные по Турции и Канаде. Однако эффективность работы и качество лечения остаются недостаточными.
Так, из-за слабой работы первичного звена в районах не снижается уровень заболеваемости и осложнений. Неинфекционные заболевания ежегодно наносят ущерб экономике страны в размере около 1 миллиарда долларов.
Каждый четвертый вызов скорой помощи приходится на пациентов с хроническими заболеваниями. В некоторых местах скорая помощь фактически выполняет функции поликлиники. Имеются дисбалансы в распределении кадров, коек и финансов между районными и областными учреждениями.
Введение системы медицинского страхования ежегодно откладывается. Очередность приемов и медицинские услуги до сих пор не полностью цифровизированы.
Из-за допущенных упущений два заместителя министра здравоохранения освобождены от должностей, еще один получил предупреждение.
На совещании обсуждены вопросы улучшения работы первичного звена, профилактики заболеваний, повышения квалификации медработников и улучшения качества лечения. С учетом охвата населения, анализа заболеваний и характера обращений определен новый порядок работы.
Первичное звено будет реформировано, каждая медицинская бригада заключит двусторонний договор с подопечным населением. Люди смогут свободно выбирать семейного врача, включая частных специалистов.
Будет утвержден гарантированный пакет медицинской помощи, в рамках которого услуги и лекарства будут полностью покрываться из бюджета.
Врачи и медсестры первичного звена будут работать только на полную ставку. Количество акушеров-гинекологов в поликлиниках будет удвоено, на каждые 3 тысячи детей будет ставка педиатра.
Врачебные пункты и семейные поликлиники в районах будут оптимизированы по охвату. Центральная поликлиника будет преобразована в консультативно-диагностическое отделение районной больницы, где сосредоточатся все узкие специалисты.
Базовая зарплата семейного врача составит в эквиваленте 500 долларов, медсестры - 300 долларов. При наличии сертификата квалификации будет выплачиваться такая же надбавка. За активную работу в махалле, обучение пациентов с хроническими заболеваниями, раннее выявление онкологии, диабета, инсульта, инфаркта и предотвращение осложнений предусмотрено дальнейшее повышение зарплаты. Таким образом, семейные врачи смогут получать до 1,5 тыс. долларов, медсестры - 600–800 долларов в эквиваленте.
Данная система будет апробирована в этом году в 15 районах и городах, а со следующего года по всей территории Самаркандской области.
Вместе с тем будет усилена ответственность семейных врачей и медсестер. Случаи инфарктов, инсультов, ранней смерти матерей и детей, инвалидности вследствие хронических болезней будут считаться чрезвычайными.
Будет отменена коррупционная практика врачебно-консультационных комиссий при определении инвалидности. Теперь решение будет приниматься на основе документа, оформленного семейным врачом, медицинско-социальной экспертной комиссией.
Ответственным лицам сферы и хокимам областей поручено реализовать программу "90 дней изменений в медицине", согласно которой будет наведен порядок в зонах ожидания и коридорах медучреждений, улучшена санитарная культура. В школах и социальных учреждениях будет внедрена программа "Чистые руки" по улучшению санитарно-гигиенических условий.
Обсуждены и вопросы специализированной медицинской помощи.
В республиканских медцентрах за счет бюджета будут проводиться только высокотехнологичные сложные операции.
Система выдачи и распределения электронных направлений будет полностью пересмотрена с утверждением списка заболеваний и единого базового тарифа.
Направление, выданное для лечения на республиканском уровне, будет размещаться на единой электронной платформе, где его смогут видеть все государственные и частные клиники. Пациент сам выберет подходящее медучреждение на основе предложений.
Особое внимание уделено онкогематологии у детей - 75 процентов таких заболеваний в стране выявляются на поздних стадиях. В связи с этим разрабатывается пятилетняя программа борьбы с детской онкологией с финансированием не менее 110 миллионов долларов.
Отдельно обсуждено регулирование потребления лекарств. Развитые страны используют препараты с доказанной эффективностью. В Узбекистане 42 процента импортных препаратов не имеют подтвержденной эффективности, однако по-прежнему назначаются врачами и употребляются населением.
Министру здравоохранения поручено исключить из клинических протоколов средства, признанные неэффективными или с недостаточно доказанной эффективностью.
Во всех медучреждениях, особенно в детских больницах, будет проведена инспекция по рациональному применению антибиотиков.
Особое внимание уделено качеству медицинского образования.
За последние 7 лет прием в медицинские вузы увеличен до 25 тысяч человек в год, 40 процентов обучаются в частных вузах. Однако отсутствует прозрачная система оценки знаний и навыков.
В связи с этим отныне знания выпускников медвузов и техникумов по применению современных методов диагностики и лечения будут оцениваться на основе прозрачной системы. Для этого создается Национальный центр оценки медицинской сферы, который будет оценивать и студентов, и действующих медиков.
Все государственные и частные клиники пройдут аккредитацию. Повышение квалификации специалистов будет передано вузам, профильным центрам и областным учреждениям.
Также поручено внедрить дуальное обучение, передать вузы под контроль клиник и обеспечить им финансовую автономию.
В целом ответственным лицам поручено эффективно использовать бюджетные средства, ускорить цифровизацию, внедрить страхование, навести дисциплину и достичь удовлетворенности граждан от качества медицинских услуг.
Президент уволил двух заместителей министра здравоохранения за провал цифровизации и медстрахования
7 мая 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев распорядился освободить от должностей двух заместителей министра здравоохранения за срыв внедрения обязательного медицинского страхования и провалы в цифровизации отрасли.
Своих постов лишились Дилшод Султанов и Фаррух Шарипов. Еще один замминистра – Олимжон Омонов – получил жесткое предупреждение: если в течение полугода в сфере цифровизации не произойдут реальные сдвиги, он также будет уволен.
На совещании по вопросам здравоохранения президент отметил, что реформа страховой медицины, которая должна была стартовать в Ташкенте в прошлом году, а в этом – в шести регионах страны, фактически провалена. Фонд медицинского страхования, по его словам, ограничился банальным перераспределением денег, не запустив полноценную систему.
Также Мирзиеев отметил, что даже электронные рецепты до сих пор не работают, а проекты "Электронная поликлиника" и "Электронная больница" буксуют.