Президент Узбекистана определил задачи в здравоохранении и уволил двух зам.министра

02:09 08.05.2025

Проанализирована проводимая работа и определены актуальные задачи в медицинской сфере



07.05.2025



Под председательством Президента Шавката Мирзиеева 7 мая состоялось видеоселекторное совещание, посвященное повышению качества первичной и специализированной медицинской помощи, упорядочению потребления лекарств и совершенствованию медицинского образования.



За последние 7 лет объем финансирования сферы здравоохранения увеличился в 6 раз. Медицинские учреждения в регионах модернизированы. Более 400 высокотехнологичных операций, которые ранее проводились исключительно в столице, теперь осуществляются в областях и районах. Налажена система, соединяющая первичное звено с профильной медицинской помощью.



В Узбекистане на каждые 10 тысяч человек приходится 29 врачей, что сопоставимо с показателями США, Великобритании и Финляндии, и превышает аналогичные данные по Турции и Канаде. Однако эффективность работы и качество лечения остаются недостаточными.



Так, из-за слабой работы первичного звена в районах не снижается уровень заболеваемости и осложнений. Неинфекционные заболевания ежегодно наносят ущерб экономике страны в размере около 1 миллиарда долларов.



Каждый четвертый вызов скорой помощи приходится на пациентов с хроническими заболеваниями. В некоторых местах скорая помощь фактически выполняет функции поликлиники. Имеются дисбалансы в распределении кадров, коек и финансов между районными и областными учреждениями.



Введение системы медицинского страхования ежегодно откладывается. Очередность приемов и медицинские услуги до сих пор не полностью цифровизированы.



Из-за допущенных упущений два заместителя министра здравоохранения освобождены от должностей, еще один получил предупреждение.



На совещании обсуждены вопросы улучшения работы первичного звена, профилактики заболеваний, повышения квалификации медработников и улучшения качества лечения. С учетом охвата населения, анализа заболеваний и характера обращений определен новый порядок работы.



Первичное звено будет реформировано, каждая медицинская бригада заключит двусторонний договор с подопечным населением. Люди смогут свободно выбирать семейного врача, включая частных специалистов.



Будет утвержден гарантированный пакет медицинской помощи, в рамках которого услуги и лекарства будут полностью покрываться из бюджета.



Врачи и медсестры первичного звена будут работать только на полную ставку. Количество акушеров-гинекологов в поликлиниках будет удвоено, на каждые 3 тысячи детей будет ставка педиатра.



Врачебные пункты и семейные поликлиники в районах будут оптимизированы по охвату. Центральная поликлиника будет преобразована в консультативно-диагностическое отделение районной больницы, где сосредоточатся все узкие специалисты.



Базовая зарплата семейного врача составит в эквиваленте 500 долларов, медсестры - 300 долларов. При наличии сертификата квалификации будет выплачиваться такая же надбавка. За активную работу в махалле, обучение пациентов с хроническими заболеваниями, раннее выявление онкологии, диабета, инсульта, инфаркта и предотвращение осложнений предусмотрено дальнейшее повышение зарплаты. Таким образом, семейные врачи смогут получать до 1,5 тыс. долларов, медсестры - 600–800 долларов в эквиваленте.



Данная система будет апробирована в этом году в 15 районах и городах, а со следующего года по всей территории Самаркандской области.



Вместе с тем будет усилена ответственность семейных врачей и медсестер. Случаи инфарктов, инсультов, ранней смерти матерей и детей, инвалидности вследствие хронических болезней будут считаться чрезвычайными.



Будет отменена коррупционная практика врачебно-консультационных комиссий при определении инвалидности. Теперь решение будет приниматься на основе документа, оформленного семейным врачом, медицинско-социальной экспертной комиссией.



Ответственным лицам сферы и хокимам областей поручено реализовать программу "90 дней изменений в медицине", согласно которой будет наведен порядок в зонах ожидания и коридорах медучреждений, улучшена санитарная культура. В школах и социальных учреждениях будет внедрена программа "Чистые руки" по улучшению санитарно-гигиенических условий.



Обсуждены и вопросы специализированной медицинской помощи.



В республиканских медцентрах за счет бюджета будут проводиться только высокотехнологичные сложные операции.



Система выдачи и распределения электронных направлений будет полностью пересмотрена с утверждением списка заболеваний и единого базового тарифа.



Направление, выданное для лечения на республиканском уровне, будет размещаться на единой электронной платформе, где его смогут видеть все государственные и частные клиники. Пациент сам выберет подходящее медучреждение на основе предложений.



Особое внимание уделено онкогематологии у детей - 75 процентов таких заболеваний в стране выявляются на поздних стадиях. В связи с этим разрабатывается пятилетняя программа борьбы с детской онкологией с финансированием не менее 110 миллионов долларов.



Отдельно обсуждено регулирование потребления лекарств. Развитые страны используют препараты с доказанной эффективностью. В Узбекистане 42 процента импортных препаратов не имеют подтвержденной эффективности, однако по-прежнему назначаются врачами и употребляются населением.



Министру здравоохранения поручено исключить из клинических протоколов средства, признанные неэффективными или с недостаточно доказанной эффективностью.



Во всех медучреждениях, особенно в детских больницах, будет проведена инспекция по рациональному применению антибиотиков.



Особое внимание уделено качеству медицинского образования.



За последние 7 лет прием в медицинские вузы увеличен до 25 тысяч человек в год, 40 процентов обучаются в частных вузах. Однако отсутствует прозрачная система оценки знаний и навыков.



В связи с этим отныне знания выпускников медвузов и техникумов по применению современных методов диагностики и лечения будут оцениваться на основе прозрачной системы. Для этого создается Национальный центр оценки медицинской сферы, который будет оценивать и студентов, и действующих медиков.



Все государственные и частные клиники пройдут аккредитацию. Повышение квалификации специалистов будет передано вузам, профильным центрам и областным учреждениям.



Также поручено внедрить дуальное обучение, передать вузы под контроль клиник и обеспечить им финансовую автономию.



В целом ответственным лицам поручено эффективно использовать бюджетные средства, ускорить цифровизацию, внедрить страхование, навести дисциплину и достичь удовлетворенности граждан от качества медицинских услуг.



