 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байконуру подарили советскую орбитальную станцию "Алмаз"
03:16 08.05.2025

Таких станций было всего пять - их оснащали самым большим космическим фотоаппаратом, а работать на них могли всего 2-3 человека

АСТАНА, 7 мая - Sputnik. Музею под открытым небом в городе Байконуре к его 70-летию подарили орбитальную станцию "Алмаз".

Станции получали кодовое имя "Салют". На орбиту их выводили "Протоны", вес каждой такой станции составлял 18,9 тонны, сообщили в пресс-службе города.

Длина станции - 13 метров, диаметр - 4 метра, высота орбиты - около 250 км. Расчетное время работы - до двух лет.

В носовом отсеке были предусмотрены спальные места космонавтов, кресла для отдыха, обеденный столик, космический туалет (по документам проходивший как "изделие "Фиалка") и иллюминаторы.



Центральный отсек оснащали пультом управления и местом оператора обзорного контроля, длиннофокусным фотоаппаратом, телевизионными системами наблюдения и системой полуавтоматической обработки пленки, а также оптическим визиром, инфракрасной аппаратурой и перископом кругового обзора, как на подводной лодке.

Телескоп-фотоаппарат "Агат", вмонтированный в корпус, имел диаметр зеркала 1,9 метра.

А также в станции был комплекс длиннофокусных фотокамер (14 единиц) для съемки Земли. Космонавты на борту станции вручную проявляли пленку и с помощью телеобъектива самые удачные кадры отправляли на Землю.

Первый из "Алмазов" запустили на орбиту в 1973 году, для прикрытия названный "Салют-2". На 13-е сутки полета станцию свели с орбиты Земли, так как произошла разгерметизация ее отсеков.

"Алмаз-2" ("Салют-3"), запущенный в 1974 году, пробыл на орбите 213 суток, пятнадцать из которых на ней находились космонавты Павел Попович и Юрий Артюхин.

Космонавты должны были работать со сложной фотоаппаратурой, снаряжать капсулу. По каналам радиосвязи из Центра управления полетами на станцию транслировали музыку, передачи, были даже возможны телефонные разговоры.

Однажды на станцию по обычному междугороднему телефону дозвонилась женщина, но как это произошло, до сих пор остается загадкой.

Третий и последний пилотируемый "Алмаз" ("Салют-5") был выведен на орбиту в 1976 году. Станция пробыла на орбите 412 суток, из которых 49 дней на ней работали космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов, и 16 суток на борту станции провели Виктор Горбатко и Юрий Глазков.

Источник - Sputnik
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