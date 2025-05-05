Байконуру подарили советскую орбитальную станцию "Алмаз"

03:16 08.05.2025

Таких станций было всего пять - их оснащали самым большим космическим фотоаппаратом, а работать на них могли всего 2-3 человека



АСТАНА, 7 мая - Sputnik. Музею под открытым небом в городе Байконуре к его 70-летию подарили орбитальную станцию "Алмаз".



Станции получали кодовое имя "Салют". На орбиту их выводили "Протоны", вес каждой такой станции составлял 18,9 тонны, сообщили в пресс-службе города.



Длина станции - 13 метров, диаметр - 4 метра, высота орбиты - около 250 км. Расчетное время работы - до двух лет.



В носовом отсеке были предусмотрены спальные места космонавтов, кресла для отдыха, обеденный столик, космический туалет (по документам проходивший как "изделие "Фиалка") и иллюминаторы.



