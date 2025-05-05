 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.05.2025
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S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Навоийская горно-металлургическая компания" присвоен рейтинг "BB-"
11:16 08.05.2025

Запланированному выпуску облигаций АО "Навоийская горно-металлургическая компания" присвоен рейтинг "BB-"

МАДРИД (S&P Global Ratings), 6 мая 2025 г. ─ Сегодня S&P Global Ratings присвоило запланированному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций узбекистанского АО "Навоийская горно-металлургическая компания" (НГМК; ВВ-/Стабильный/--) рейтинг "BB-", соответствующий кредитному рейтингу эмитента компании. Запланированный выпуск облигаций не будет субординирован по отношению к большей части долговых обязательств НГМК. Компания имеет простую юридическую структуру с одним юридическим лицом, отвечающим за выпуск облигаций, поэтому структурной субординированности не будет. Кроме того, лишь около 5% долга компании обеспечено, что означает отсутствие договорной субординированности.

Как мы понимаем, НГМК направит большую часть поступлений от выпуска облигаций на погашение существующей задолженности и на общие корпоративные цели, в том числе на финансирование программы капитальных расходов, общего оборотного капитала и других операционных расходов, а также погашение или досрочное погашение существующего долга. Поэтому выпуск облигаций лишь очень ограниченно повлияет на долговую нагрузку компании. Мы ожидаем, что позитивное влияние на компанию продолжат оказывать высокие цены на золото, основную продукцию НГМК, поддерживая отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (funds from operations - FFO) / долг" на уровне с запасом выше 60% в 2025-2026 гг. (см статью "АО "Навоийская горно-металлургическая компания" – кредитный рейтинг", опубликованную 20 сентября 2024 г. на RatingsDirect). Отношение "FFO / долг" компании составляло 93,4% в конце 2024 г.

Источник - S&P Ratings
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