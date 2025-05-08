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Президент Кыргызстана выступил на параде в Бишкеке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
11:27 08.05.2025

08.05.2025

Президент - Главнокомандующий Вооруженными силами КР Садыр Жапаров: "Чтобы будущие поколения никогда не забыли неоценимый вклад наших отцов и последствия разрушительной войны, унесшей десятки миллионов невинных жизней, мы должны научить молодежь ценить мир и спокойствие, жить с осознанием их истинной ценности"

"Чтобы будущие поколения никогда не забыли неоценимый вклад наших отцов и последствия разрушительной войны, унесшей десятки миллионов невинных жизней, мы должны научить молодежь ценить мир и спокойствие, жить с осознанием их истинной ценности", - отметил Президент Кыргызской Республики - Главнокомандующий Вооруженными силами Садыр Жапаров сегодня, 8 мая, поздравляя кыргызстанцев с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади "Ала-Тоо".



Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие труженики тыла!

Уважаемые соотечественники и почетные гости!

Сегодня мы вместе со странами – участницами Содружества Независимых Государств отмечаем 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – День Великой Победы – священный день, объединяющий каждое поколение сотен народов! Это особая дата, которая напоминает нам о несгибаемой воле, самоотверженности и героизме наших предков! Именно поэтому завет "Никто не забыт, ничто не забыто!" и сегодня произносится от чистого сердца.

Мы склоняем головы перед светлой памятью миллионов людей, павших на поле сражения. Отдаем вечную дань уважения нашим ветеранам, которые вернулись домой с Победой, а также труженикам тыла, кто, поддерживая фронт, направлял все добытое и заработанное на нужды армии!

Прежде всего от всего сердца поздравляю Вас с праздником Великой Победы, подарившим нам мирное небо и спокойную жизнь!

Пусть в нашем любимом Кыргызстане всегда царит мир!



Уважаемые соотечественники!

Самая страшная трагедия в истории человечества - Вторая мировая война, унесшая миллионы жизней, в том числе тяжелые последствия Великой Отечественной войны, до сих пор вызывают боль и скорбные воспоминания.

Развязывание войны Германией и ее союзниками, нападение на СССР в 1941 году нарушили мирную жизнь стран Европы, Азии и Африки, обернувшись невыносимыми страданиями и кровопролитиями.

Из стран Центральной Азии на фронт ушли почти все мужчины. Каждый четвертый житель Кыргызстана сражался против фашистской Германии, и, к сожалению, половина из них не вернулись с войны, а вернувшиеся – многие были ранены и остались инвалидами.

Мы с гордостью вспоминаем наших предков, плечом к плечу сражавшихся с представителями всех народов Советского Союза.

Они показали всему миру образец героизма и бесстрашия, унаследованного от великого Манаса.

Мы гордимся такими героями, как Чолпонбай Тулебердиев и Акматыш Тумонбаев, закрывшие собой амбразуру вражеского дзота, Дүйшөнкул Шопоков и Николай Ананьев – участники легендарной обороны Москвы в составе 28 панфиловцев, Исмаилбек Таранчиев, направивший горящий самолет в колонну врага, Дайыр Асанов, отличившийся героизмом на украинском фронте, Калыйнур Үсөнбеков и Акматбек Сүйүнбаев, проявившие себя в операции "Штурм Берлина". Мы никогда не забудем имена тысяч героев, совершивших подобные подвиги.

В годы войны такие бесстрашные кыргызстанцы стояли на передовой и отстаивали честь и достоинство нашего народа. Поэтому каждый солдат, проявивший доблесть на фронте, для нас - Герой!

К сожалению, многие не вернулись к своим женам, детям, родителям, ожидавшим их с надеждой. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за Родину, превыше всего ценив Отчизну!

Отдельно стоит подчеркнуть роль 316-й стрелковой дивизии, сформированной из кыргызстанцев и казахстанцев под командованием Ивана Васильевича Панфилова. Эта легендарная дивизия сыграла важную роль на протяжении всей войны. Героизм панфиловцев при обороне Москвы известен всему миру. Именно с кровопролитного сражения у разъезда Дубосеково начался перелом в войне - наши отцы отбили натиск захватчиков и перешли в наступление. Поэтому знамя Панфиловской дивизии мы храним до сих пор с особой гордостью.

Свыше 360 тысяч наших соотечественников ушли на фронт - это четверть населения республики на тот момент. Новые исследования доказывают, что на войну из Кыргызстана ушло гораздо больше людей, чем считалось ранее, и героизм наших бойцов был еще масштабнее. Это говорит о том, как много предстоит сделать нашим историкам для увековечения подвига предков.



Уважаемые соотечественники!

Вклад в Великую Победу внесли не только те, кто сражался на фронте, но и те, кто трудился в тылу! Тысячи советских граждан, оставаясь в тылу, стали опорой для бойцов на передовой – их руками, их усилиями, их духом.

В годы войны в Кыргызстане особое внимание было уделено развитию военной индустрии с использованием местных природных ресурсов. Из-за военной необходимости более тридцати промышленных предприятий из России, Белоруссии и других республик были эвакуированы в нашу страну. В короткие сроки были запущены фабрика "Красный швейник", заводы "Красный металлист", Фрунзенский завод, Ошский шелковый комбинат, Кантский и Беловодский сахарные заводы и другие, которые стали важнейшими источниками снабжения фронта.

В республике были построены и введены в эксплуатацию Кадамжайский сурьмяной, Хайдарканский ртутный комбинаты, Ак-Түзский свинцовый завод, а также Кашка-Суу завод по переработке редкоземельных металлов. На военные нужды из промышленных предприятий поставлялись пули, отлитые из кыргызского свинца, и взрывчатые вещества с добавлением ртути, добытой в Кыргызстане.

На фабриках и заводах был установлен 10-часовой рабочий день. Женщины, подростки, старики, оставшиеся в тылу, трудились не покладая рук, несмотря на тяготы и усталость, вдохновляясь лозунгом: "Голод можно утолить, одежду починить, главное - День Победы наступит!".

Важно отметить, что в период с 1941 по 1945 годы Кыргызстан подготовил тысячи специалистов: пулеметчиков, минометчиков, стрелков I–II разрядов, а также медсестер, санитарных инструкторов и других.



Уважаемые кыргызстанцы!

Никто не забудет, как в феврале 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны, специальная делегация из Кыргызстана доставила в блокадный Ленинград 52 вагона с продуктами питания, поддержав тем самым дух, гражданскую стойкость и сплоченность жителей города.

Кроме того, в годы войны в Кыргызстан были эвакуированы более 16 тысяч человек из Ленинграда, среди которых было около 3,5 тысяч детей, не знавших еще ни радости, ни горя жизни. Наш народ приютил их как родных, вырастил и воспитал с заботой и теплотой. Один из ярких примеров - подвиг тогдашней 16-летней секретаря сельсовета Токтогон Алтыбасаровой из Иссык-Кульской области, которая приютила и окружила материнской заботой 150 истощенных, больных и осиротевших детей из Ленинграда. Ее жизненный путь и самоотверженность стали символом настоящего подвига.

Таким образом, от героев, закрывших своим телом амбразуру, как Чолпонбай, до женщин в тылу, как Токтогон Алтыбасарова, наши соотечественники проявили беспримерное мужество, безмерное терпение и стали воплощением человеческого достоинства и моральной силы.

Такие истории - свидетельство нерушимого братства и единства советского народа, и их в нашей истории - сотни.



Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы стараемся проявлять наивысшее уважение и заботу к нашим отцам и матерям, которые ценою жизни и крови защищали Родину и по сей день живут среди нас с достоинством и гордостью.

Мною был подписан Указ, согласно которому участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, узникам концлагерей, побывавшим в плену в детском возрасте, кавалерам медали "За оборону Ленинграда" и другим категориям граждан ежемесячно выплачивается по 10 тыс. сомов. В соответствии с другим Указом, принятым недавно, каждому ветерану Великой Отечественной войны в стране была оказана единовременная материальная помощь в размере 100 тыс. сомов.

К сожалению, с каждым годом ряды наших ветеранов редеют. Но я верю, что кыргызский народ, не забывший Айкөл Манаса и Барсбека-баатыра, не забудет и героев Великой Отечественной войны. Мы должны чтить и прославлять наших ветеранов и тружеников тыла при их жизни, отдавая должное их подвигу!

Каждый ветеран, сидящий здесь с орденами и медалями на груди и придающий особую торжественность празднику Великой Победы - это не просто участник войны или труженик тыла, это настоящий герой, подаривший нам счастливую и мирную жизнь.

Уважаемые ветераны! Пусть вы из года в год остаетесь почетными гостями на самых главных праздниках нашей страны!

Уважаемые генералы, офицеры и рядовые военнослужащие!

И сегодня вы с честью продолжаете путь наших предков, защищавших мир и спокойствие народа, посвящаете себя благородной профессии - защите Родины, остаетесь верными данной вами присяге и высоко несете наш алый флаг, озаренный солнечным светом. Государство же прилагает все усилия, чтобы Вооруженные Силы Кыргызской Республики и другие силовые структуры соответствовали самым высоким требованиям. Наши защитники Отечества, которыми мы гордимся, должны быть обеспечены всеми необходимыми условиями в соответствии с требованиями времени!

Бюджет наших Вооруженных Сил и других военных формирований увеличен более чем на 400% по сравнению с 2020 годами. Военнослужащие оснащаются современным вооружением, развивается инфраструктура военных городков и гарнизонов, обеспечивается достойный уровень материально-технического снабжения.

С начала текущего года увеличены заработные платы военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также размеры денежной компенсации за аренду временного жилья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя уверенно и достойно в обществе.

Хочу поделиться еще одной хорошей новостью: с 1 июля текущего года заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября будет также повышена зарплата военнослужащим контрактной службы на аналогичную величину.

Эти меры - не просто форма поддержки. Это признание вашего самоотверженного труда, бессонных ночей, проведенных "на границе с врагом, в защите народа". Мы укрепляем нашу обороноспособность.

У Кыргызстана определены все границы с соседними государствами, каждый метр территории зафиксирован, началась установка ограждений. Мы доказали мировому сообществу, что даже самые острые и сложные вопросы можно решать мирным путем.

Все это стало возможным благодаря вашей верной службе на благо Родины, вашей преданности любимому Кыргызстану, народу и руководству страны.

Дорогие соотечественники!

В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны ключом к Победе стала единая цель, объединившая доблесть наших солдат и самоотверженный труд работников тыла - крестьян, женщин и детей, которые трудились, не зная усталости.

Эта Великая Победа была обеспечена всеми народами единого Советского Союза. Значит, это - общая Победа, Победа каждого из нас!

Подвиг победителей навсегда останется светочем для всего человечества, стремящегося жить в мире.

Вторая мировая война должна стать уроком не только для стран СНГ, но и для всего человечества. Мы и сегодня обязаны делать правильные выводы из той трагедии!

В условиях современной нестабильности и угрозы возникновения новых конфликтов извлечение уроков из истории становится особенно важным. История - и Первая, и Вторая мировые войны - показала, что в случае глобального конфликта ни одно государство и ни один народ не может остаться в стороне, независимо от его величины. В этих войнах понес огромные потери и малочисленный кыргызский народ. Поэтому поиск путей предотвращения подобных катастроф остается актуальным и поныне. Мы обязаны нести за это ответственность!

Чтобы потомки никогда не забыли неоценимый вклад наших отцов и последствия разрушительной войны, унесшей десятки миллионов невинных жизней, мы должны научить молодежь ценить мир и спокойствие, жить с осознанием их истинной ценности. Мы обязаны сохранить завоеванный ценою жизни наших предков мир для наших детей и внуков.

Именно поэтому мы ежегодно отмечаем Великую Победу - как символ гордости, уважения и урока истории!

Мы вечно будем гордиться нашими отцами, принесшими эту Великую Победу. Ведь их подвиг стал духовной опорой всего нашего народа!

Если наши предки одержали Великую Победу на поле войны, то пусть наше поколение достигнет великих побед в укреплении государственности и обеспечении мирного будущего нашей нации.

Поздравляю с 80-летием Великой Победы!

УРААА!!!".

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746692820


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