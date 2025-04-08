|Президент Таджикистана принял участие в церемонии возложения венков и в военном параде в Парке Победы Душабе
11:53 08.05.2025
Глава государства Эмомали Рахмон принял участие в церемонии возложения венков и в военном параде в Парке Победы
ДУШАНБЕ, 08.04.2025. /НИАТ "Ховар"/. 8 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на церемонии возложения венков, а также в военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Парке Победы города Душанбе.
На месте проведения мероприятия Главу государства уважаемого Эмомали Рахмона встретили Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали и Министр обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода.
В честь торжественного празднования этого исторического события место проведения мероприятия было празднично украшено, по обе стороны красной дорожки выстроились курсанты Военного лицея Министерства обороны Республики Таджикистан.
В торжественном мероприятии приняли участие Председатель Маджлиси милли и Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, члены Правительства Республики Таджикистан, руководители силовых структур, правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса, 201-й Военной базы Российской Федерации в Республике Таджикистан, ветераны войны и труда, воины-интернационалисты.
Президенту Республики Таджикистан, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами страны уважаемому Эмомали Рахмону о готовности войск Душанбинского гарнизона к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне доложил Министр обороны генерал-лейтенант Эмомали Собирзода.
После исполнения Национального гимна Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон выступил перед присутствующими с речью.
Вначале Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон искренне поздравил участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тех, кто трудился в тылу в тот тяжелый период, и весь народ Таджикистана с 80-летием Победы.
Говоря о катастрофических последствиях Великой Отечественной войны, Лидер нации обратился к сегодняшнему и будущим поколениям о том, что именно дружба, братство, солидарность и поддержка различных народов бывшего Советского Союза стали главными факторами поражения оккупантов и предотвращения распространения "фашистской чумы" в ХХ веке.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон заявил: "Мы также должны с гордостью напоминать, что славные мужчины и женщины Таджикистана внесли действенный и достойный вклад в достижение этой победы".
Было отмечено, что из полутора миллионов жителей Таджикистана в то время на поле боя было мобилизовано более 300 тысяч человек, что составляло 50 процентов трудоспособного населения страны. Более 100 тысяч из них отдали свои жизни в боях, более 40 тысяч пропали без вести, еще 60 тысяч вернулись с войны с инвалидностью.
Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что все эти самопожертвования, навсегда запечатленные в нашей современной истории, олицетворяют вклад таджикского народа в эту великую победу, обеспечение мира и безопасности во всем мире.
Глава государства подчеркнул: "Мы навсегда сохраним добрую память о заслугах тех, кто не вернулся с войны, и всегда будем чтить тех, кто возвратился на Родину с победой".
Было подчеркнуто, что за отвагу и героизм во Второй мировой войне 58 тысяч таджикских офицеров и солдат были награждены орденами и медалями, а 55 человек за мужество и отвагу были удостоены высокого звания "Герой Советского Союза".
Глава государства назвал уникальным вклад тыла в достижение победы в войне и отметил, что более 45 тысяч жителей Таджикистана были направлены на промышленные предприятия других регионов Советского Союза, большая часть из них оттуда была мобилизована на войну. Кроме того, в годы войны более 100 тысяч человек – в основном женщины и дети – были переселены из различных зон боевых действий в Таджикистан, и наша республика стала для них вторым домом.
Было отмечено, что все людские и материально-технические ресурсы нашей республики были мобилизованы для обеспечения потребностей фронта.
"Наши люди, несмотря на то что сами испытывали чувство голода, отправляли на поле боя продовольствие, одежду и денежные средства", - отметил Лидер нации.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон назвал образцом мужества, отваги, стойкости и самоотверженности таджикских офицеров и солдат во время Второй мировой войны для военнослужащих Вооруженных Сил независимого Таджикистана.
Президент страны подчеркнул, что спокойная и мирная жизнь сегодняшнего дня в стране была достигнута весьма дорогой ценой, ее защита теперь возложена на военнослужащих, как ответственный и почетный долг.
В ходе выступления на торжественном мероприятии Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон высказал мнение о разрушительных последствиях навязанной гражданской войны, исторических заслугах и самопожертвовании верных сыновей Родины во имя восстановления конституционной власти.
В этой связи было подчеркнуто, что защита Родины и охрана мирной жизни народа во все времена является священным и почетным долгом каждого сознательного гражданина, патриота и доблестной молодежи.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон также обратил внимание участников военного парада на сложную и запутанную политическую ситуацию в современном мире. Лидер нации потребовал от офицеров и солдат быть всегда начеку, не терять политической бдительности, смекалки, постоянно повышать уровень своего профессионализма и боевой готовности, быть примером соблюдения законности, порядка и воинской дисциплины.
Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о своем предложении объявить "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, назвал содействие обеспечению мира, стабильности и мирной жизни во всем мире одной из главных внешнеполитических целей нашего государства.
В завершение выступления Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с уверенностью заявил, что миролюбивый таджикский народ, благодаря независимости и свободе, суверенитету и полной стабильности нашей страны, будет и впредь прилагать больше усилий для защиты и почитания этих великих благ и во имя будущих поколений нашего народа.
После выступления Главы государства уважаемого Эмомали Рахмона состоялась церемония возложения венков под музыку в память об офицерах, солдатах и тех, кто отдал свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне.
Вначале Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны уважаемый Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню, почтив добрую память жертв войны.
Затем перед Вечным огнем были возложены венки от имени Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, от Правительства Республики Таджикистан, от Министерства обороны и других силовых структур Республики Таджикистан, от ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, от имени дипломатического корпуса, дислоцированного в городе Душанбе, и от 201-й Военной базы Российской Федерации в Республике Таджикистан.
После завершения церемонии возложения венков по приказу командующего военным парадом военнослужащие Министерства обороны Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности, Национальной гвардии, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и 201-й Военной базы Российской Федерации в Республике Таджикистан приняли участие в военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и торжественным маршем прошли перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Республики Таджикистан, и другими официальными лицами.