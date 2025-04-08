Президент Таджикистана принял участие в церемонии возложения венков и в военном параде в Парке Победы Душабе

11:53 08.05.2025

Глава государства Эмомали Рахмон принял участие в церемонии возложения венков и в военном параде в Парке Победы



ДУШАНБЕ, 08.04.2025. /НИАТ "Ховар"/. 8 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на церемонии возложения венков, а также в военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Парке Победы города Душанбе.



На месте проведения мероприятия Главу государства уважаемого Эмомали Рахмона встретили Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали и Министр обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода.



