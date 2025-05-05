 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.05.2025
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Вторник, 06.05.2025
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Понедельник, 05.05.2025
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Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" к 80-летию Великой Победы запускает специально оформленный поезд "Астана-Алматы"
12:33 08.05.2025

Запуск оформленного поезда ко Дню Победы 9 мая



Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" сообщает о запуске оформленного поезда №3/4 "Астана-Алматы" приуроченного к памяти 80-летия Великой Победы.

Дата и время: 8 мая 2025 года в 19:45
Место проведения: ЖД вокзал "Нұрлы жол" (г. Астана, ул. М. Тынышбайұлы, 8), перрон

Поезд оформлен в честь
героев Великой Отечественной войны - на внешней стороне вагонов размещены их портреты и иллюстрации, воссоздающие атмосферу военных лет.

Источник - КТЖ пресс-релизы
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