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|Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" к 80-летию Великой Победы запускает специально оформленный поезд "Астана-Алматы"
12:33 08.05.2025
Запуск оформленного поезда ко Дню Победы 9 мая
Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" сообщает о запуске оформленного поезда №3/4 "Астана-Алматы" приуроченного к памяти 80-летия Великой Победы.
Дата и время: 8 мая 2025 года в 19:45
Место проведения: ЖД вокзал "Нұрлы жол" (г. Астана, ул. М. Тынышбайұлы, 8), перрон
Поезд оформлен в честь
героев Великой Отечественной войны - на внешней стороне вагонов размещены их портреты и иллюстрации, воссоздающие атмосферу военных лет.