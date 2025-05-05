Kazakh Tourism: Зачем Центральной Азии единое туристское пространство? Туристам важны не административные границы, а впечатления

13:00 08.05.2025

Зачем Центральной Азии единое туристское пространство?



Казахстан предлагает усилить позиции Центральной Азии на туристской карте мира и создать межгосударственный офис по продвижению туризма региона. Объединение усилий стран позволит повысить конкурентоспособность, сформировать масштабные трансграничные турпродукты и увеличить поток туристов.



Национальная компания "Kazakh Tourism" подготовила подробный документ о необходимых шагах для эффективного межгосударственного партнерства, где предлагается не просто объединить ресурсы, а выстроить общее туристское пространство. Благодаря этому путешественник сможет за одну поездку открыть для себя культуру, историю природу сразу нескольких стран.



"Мы конкурируя должны сотрудничать. Почти каждый второй иностранный турист, который приезжает из дальнего зарубежья хочет посетить сразу две страны как минимум за одну поездку. А самые популярные туры в регион называются FiveStans. И этот маршрут должен стать нашим якорным турпродуктом", - подчеркнул заместитель председателя Правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанұлы на подкасте с Асель Кожаковой.



