|Kazakh Tourism: Зачем Центральной Азии единое туристское пространство? Туристам важны не административные границы, а впечатления
13:00 08.05.2025
Зачем Центральной Азии единое туристское пространство?
Казахстан предлагает усилить позиции Центральной Азии на туристской карте мира и создать межгосударственный офис по продвижению туризма региона. Объединение усилий стран позволит повысить конкурентоспособность, сформировать масштабные трансграничные турпродукты и увеличить поток туристов.
Национальная компания "Kazakh Tourism" подготовила подробный документ о необходимых шагах для эффективного межгосударственного партнерства, где предлагается не просто объединить ресурсы, а выстроить общее туристское пространство. Благодаря этому путешественник сможет за одну поездку открыть для себя культуру, историю природу сразу нескольких стран.
"Мы конкурируя должны сотрудничать. Почти каждый второй иностранный турист, который приезжает из дальнего зарубежья хочет посетить сразу две страны как минимум за одну поездку. А самые популярные туры в регион называются FiveStans. И этот маршрут должен стать нашим якорным турпродуктом", - подчеркнул заместитель председателя Правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанұлы на подкасте с Асель Кожаковой.
Единое туристское пространство предполагает создание совместных маршрутов, развитие транспортных связей, выработка общих стандартов качества сервиса и упрощение визовых и пограничных процедур для иностранных гостей между странами. Одним из флагманских проектов может стать возрождение туристского маршрута по Великому шелковому пути, который проходит через территорию всех стран региона. Первые шаги к этому уже сделаны в прошлом году. Успешным примером сотрудничества стал международный железнодорожный тур "Jibek joly" между Казахстаном и Узбекистаном. Трансграничный маршрут по следам Великого Шелкового пути привлек внимание путешественников не только из стран региона, но из зарубежных стран.
Примеры других регионов, как Visit Scandinavia в Северной Европе, Mundo Maya в Латинской Америке, маршрут Via Dinarica на Балканах доказывают, что туристам важны не административные границы, а впечатления.
Пресс-служба
Kazakh Tourism
Венера Мустафина