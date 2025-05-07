Выступление представителя России на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны

14:10 08.05.2025 Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи в ходе специального торжественного заседания ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны

7 мая 2025



Уважаемый г-н Председатель,



Уважаемые коллеги,



Сегодня мы собрались на специальном торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны.



9 мая в предместье Берлина Карлхорсте был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции. Нацизм был повержен в его логове – Берлине, который был взят Красной армией. Еще 1 мая над рейхстагом было поднято красное знамя Победы, в этот день к советскому генералу Чуйкову прибыл начальник генштаба немецких сухопутных войск, чтобы сообщить о самоубийстве Гитлера в его бункере.



Самая страшная страница в истории была перевернута, мир удержался от погружения в пучину теории расового превосходства, где ценность человеческой жизни определялась путем измерения черепа при помощи штатива.







Важно помнить, что эта страшная теория не была плодом фантазий Гитлера. Она родилась среди европейских интеллектуалов. Стоит только вспомнить о таком произведении, как "Эссе о неравенстве человеческих рас" французского писателя Артюра де Гобино. Только традиционный для европейцев колониальный расизм нацисты дополнили радикальным антисемитизмом и антиславянизмом. Можно только представить себе мир, в котором победили бы такие европейские "ценности". А ведь на какой-то момент так и произошло. Последователи нацизма и фашизма обрели популярность или пришли к власти во многих странах Европы. Поэтому шествие Гитлера было практически триумфальным до тех пор, пока оно не столкнулось с героическим сопротивлением народов Советского Союза.



Нельзя забывать о том, что Гитлер пользовался симпатиями и поддержкой ряда членов королевской семьи Великобритании, на стороне Гитлера воевали Италия, Финляндия и Румыния, предоставившая в его распоряжение 700 тысяч солдат; легион французских добровольцев; испанские добровольцы; норвежский легион СС; голландский легион СС; латышский легион СС, отличившийся особой жестокостью; эстонский добровольческий легион СС; бельгийская добровольческая дивизия; добровольческий корпус СС "Денмарк", вошедший в состав немецкой дивизии СС "Мертвая голова". На стороне Гитлера воевали и украинские националисты.



В 1941 году все антифашистские силы сумели объединиться. Идеологические противники – СССР, США и Великобритания, –имевшие за плечами эпизоды вооруженного противостояния, проявили мудрость и встали плечом к плечу. Тогда никому и в голову не могло прийти играть в идеологические игры, пытаясь уравнять фашизм и коммунизм. Всем было ясно, где добро, а где зло. Иное решение было бы фатальным для всего мира. Мы благодарим всех участников антигитлеровской коалиции и чтим вклад союзников в Победу. В Азии борьбу с японским милитаризмом возглавил Китай.



Зло было повержено. Но Победа досталась ценой многомиллионных жертв. Китай потерял в войне 35 млн человек. США – около полумиллиона. Сербия организовала крупнейшее партизанское движение в Европе. Борьба за свободу народов велась героями из Латинской Америки, Азии и Африки.



Ценой Советского Союза стали 27 млн жизней, причем только безвозвратные военные потери составили 12 млн. человек. Многомиллионные жертвы среди гражданского населения стали результатом политики геноцида, проводимой нацистами в отношении народов Советского Союза.



Война с СССР имела иные цели, чем в Европе. Так, 12 июня 1941 года Гиммлер заявил, что "целью похода на Россию является сокращение числа славян на 30 млн человек". Еще одно лаконичное и бесхитростное высказывание принадлежит Герману Герингу, преемнику фюрера, главе экономического штаба "Ост". В беседе с министром иностранных дел фашистской Италии в ноябре 1941 года при будничном обсуждении голодной смерти для 20 – 30 миллионов советских граждан он заявил: "Некоторые народы необходимо сокращать".



Власть предержащие в странах "оси" воспринимали необходимость геноцида народов СССР с присущим им прагматичным цинизмом. Целью было извлечение продовольствия из черноземных областей, в том числе Украины, и перенаправление их из так называемой "лесной зоны" – Москвы и Петербурга – в Европу. Кроме того, планировалось заселить советские территории немцами, что требовало избавления от "аборигенного населения".



Документальное закрепление план геноцида получил в "Директивах по экономической политике в области сельского хозяйства" – продукте экономического штаба "Ост" на основе изысканий нацистского экономиста Герберта Бакке.



На Нюрнбергском процессе эти "Директивы" были представлены американской стороной. Обвинитель от США Уитни Харрис охарактеризовал их так: "На страницах этого документа раскрывается заранее разработанный план убийства миллионов невинных советских граждан путем голодной смерти. В документе ясно указано, что убийство миллионов невинных было преднамеренным. Документ показывает, что этот план убийства должен был проводиться в таком огромном масштабе, что превосходил все границы человеческого представления".



Таким образом, страшная трагедия блокадного Ленинграда, унесшая около миллиона жизней, не была случайностью или результатом осады города. Это была часть общей продуманной политики замаривания голодом.



Но голод не был единственным "оружием" геноцида. Как сказал Гитлер: "Речь идет о борьбе на уничтожение … эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего". Руководствуясь этим посылом, в отношении гражданского населения СССР гитлеровцы проявляли неслыханную жестокость: ковровые бомбардировки привели к уничтожению 1740 городов и более 70 тыс. сел и деревень, были сожжены или разрушены свыше 6 млн зданий и лишены крова около 25 млн человек. Практиковалось уничтожение населения целых населенных пунктов. Здесь нельзя не вспомнить белорусскую деревню Хатынь, в которой были заживо сожжены 149 жителей, включая 75 детей.



В этом преступлении замешаны 200 украинских националистов из возглавляемой Степаном Бандерой организации ОУН – УПА. Они также прославились участием в особо жестоких актах Холокоста, в том числе погромах в июле 1941-го в Бендерах, в расстрелах евреев, например, в Бабьем Яре у Киева и в Сосенках рядом с украинским городом Ровно, где было убито 23 тыс. человек. Нельзя не вспомнить о страшной Волынской резне, учиненной членами УПА. В результате этого преступления погибло от 50 до 60 тыс. мирного польского населения.



Участь советских военнопленных была не менее ужасна: их морили голодом, зачастую размещали под открытым небом, проводили на них медицинские опыты. В лагере смерти Освенциме (Аушвиц-Биркенау) советские военнопленные стали первыми жертвами газовых камер.



Нельзя забывать и о миллионах "остарбайтеров", граждан Советского Союза, принудительно вывезенных в Германию. Их рабский труд использовали такие хорошо известные и сегодня компании, как Даймлер-Бенц, Дойчебанк, Сименс, Фольксваген, БМВ, Байер и Хуго Босс. Не брезговали использованием рабского труда и простые немцы. Они подавали заявки на этих людей и приезжали на распределительные пункты, а по сути, невольничьи рынки, развернутые в Германии в XX веке.



Однако все это не сломило советских людей. Они шли не только на фронт, но и в партизанские отряды. Военнопленные демонстрировали беспримерное мужество, поднимая восстания в лагерях смерти.



Г-н Председатель,



Страшные страницы нацистских зверств не требовали доказательств, их знали, как аксиому. Однако настало время, когда священная память о героях и жертвах нацизма стала предметом атаки исторического ревизионизма и реваншизма. Противоестественная нацистская идея расчеловечивания представителей "неполноценных наций" стала обеляться, а ее последователи – возводиться в ранг героев, причем не только в кругах маргинальных радикалов, но и на уровне государственной политики.



Так, по странам Балтии пошли марши бывших пособников Гитлера. В этих и других государствах восточной Европы стали сноситься памятники героям, отдавшим жизнь за Победу над нацизмом.



С территории соседней братской Украины после антиконституционного переворота на Майдане и нескольких лет "промывки мозгов" зазвучали лозунги "Украина понад усе", что является калькой нацистского лозунга "Duetchland uber alles". На этом параллели с Третьим Рейхом, к сожалению, не заканчиваются.



Все это происходит на фоне сноса памятников борцам с фашизмом, провозглашения национальными героями заместителя командира подчиненного абверу спецподразделения "Нахтигаль" Романа Шухевича или пособника нацистов Степана Бандеры, проведения факельных шествий в дни памятных для неонацистов дат, запрета русского языка. Так, в Киеве проспект советского генерала Ватутина – героя Второй мировой войны, освободителя Украины от нацистов, был переименован в проспект Степана Бандеры и Романа Шухевича.



Г-н Председатель,



Мы не дадим забыть международной общественности, что последователи Гитлера не остались в 1945 году, нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников. В Европе планомерно растет число праворадикальных движений и их участников. Они используют современные методы и средства привлечения сторонников, особенно из числа молодежи – соцсети и мессенджеры. Им удается даже проводить рок-концерты, устраивать спортивные мероприятия или чтение лекций. Все это носит не разовый, а системный характер. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и публикуем соответствующие доклады.



Нам пытаются доказать, что чествование Гитлера, его последователей и идеологии – это реализация права на свободу мнений и их выражения. Зато в прошлом и в этом году в Берлине 8 и 9 мая вблизи советских воинских мемориалов запретили демонстрацию не только знамени Победы и георгиевских лент, военных песен, но даже орденов и медалей и формы воинов-победителей, в том числе на фотографиях участников войны. Более того, высокопоставленные есовские чиновники грозят санкциями за участие в Параде Победы в Москве и призывают ехать в это время в Киев. Возникает вопрос: кого же будут чествовать в Киеве? Миллионы украинцев, героически сражавшихся в Красной Армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, или нацистских пособников Бандеру и Шухевича? В этом вопросе нужна ясность, поскольку нельзя объединить жертв и их палачей.



Примечательно, что чествовать День Победы отказываются те государства, что уже не первый год чинят препятствия принятию Генассамблеей инициируемой Россией резолюции "Борьба с героизацией нацизма". Мыслимо ли голосовать против такой инициативы на площадке ООН – международной организации, которая своим именем обязана самоназванию государств – членов антигитлеровской коалиции?



Г-н Председатель,



Мы должны помнить, что Победа принесла не только избавление от страданий и свободу, но и новое мироустройство при центральной роли ООН, построенное на принципах сотрудничества, суверенного равенства и недискриминации.



Не удивлюсь, если сегодня нам попытаются рассказать альтернативную историю Второй мировой войны, в которой подвиги советских солдат будут подменяться байками об "оккупантах" и бесчинствах коммунистов. Но какие бы фейки мы не услышали, значение имеет лишь один факт, который мир будет помнить всегда. 9 мая в 00:43 гитлеровская Германия окончательно капитулировала. Мы одержали Победу над нацизмом, которую вы у нас не отнимите.



Приверженность России делу сохранения исторической правды останется непоколебимой. Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем Победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вклад в Победу внесли все народы Советского Союза – русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, молдаване, прибалты казахи, киргизы, узбеки, таджики, туркмены, евреи и десятки других национальностей нашей огромной страны. В этом году мы совместно с нашими соратниками – Белоруссией, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизской Республикой, Китаем, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном – инициировали принятие резолюции Генассамблеи "Восьмидесятая дата окончания Второй мировой войны", в соответствии с которой юбилеи Победы будут праздноваться в этом зале каждые пять лет.



Завершу выступление словами Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, известного также как маршал Победы. Именно он в 1945-м году принимал капитуляцию вооруженных сил Германии.



"С каждым годом по времени мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Выросло новое поколение людей. Для них война – это наши воспоминания о ней. А нас, участников этих исторических событий, становится все меньше и меньше. Но я убежден: время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Это было необычайно трудное, но и очень славное время. Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе.



Это справедливо и для всего народа. Наша победа в войне с фашизмом, говоря возвышенным языком, – звездный час в жизни советского народа. В те годы мы еще больше закалились и скопили огромный моральный капитал. Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя для победы над врагом нашей Родины".



Благодарю за внимание. Источник - Представительство России при ООН

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