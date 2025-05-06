Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT - "Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем"

15:29 08.05.2025

Президент Кубы в интервью RT - об угрозах Зеленского зарубежным лидерам, прибывшим на празднование 80-летия Победы:



"Мы приехали в Москву, потому что мы считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем".



Мигель Диас-Канель стал гостем программы Mesa redonda ("Круглый стол"). Спецвыпуск совместно произвели RT en Español и кубинское телевидение.



