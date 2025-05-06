|Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT - "Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем"
15:29 08.05.2025
Президент Кубы в интервью RT - об угрозах Зеленского зарубежным лидерам, прибывшим на празднование 80-летия Победы:
"Мы приехали в Москву, потому что мы считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем".
Мигель Диас-Канель стал гостем программы Mesa redonda ("Круглый стол"). Спецвыпуск совместно произвели RT en Español и кубинское телевидение.
Слова Трампа о том, что США внесли больший вклад в победу над гитлеровской Германией, ксенофобны и агрессивны, заявил в интервью RT президент Кубы.
Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Запад породил русофобию, чтобы исказить и обесценить заслуги СССР. Фактически это фашизм, уверен он:
"Эти же самые люди хотят ужесточения блокады и включения Кубы в список стран-террористов. А разве обречение целого народа на геноцид посредством блокады - это не форма фашизма? Эти же люди на протяжении стольких лет поддерживают расширение НАТО к границам с Россией".
Ранее Трамп сказал, что американцы были "доминирующей силой" в победе над фашизмом и победа во Второй мировой войне якобы была достигнута "только благодаря США".
Истинная причина конфликта на Украине - агрессивная и экспансионистская политика НАТО, выразил уверенность президент Кубы в разговоре с RT.
Мигель Диас-Канель считает, что в мире могут усилиться гегемония и однополярность:
"Это будет представлять угрозу мировой безопасности и мирному существованию. Сегодня эта тенденция всецело проявляется в конфликте на Украине".
Предпринимается все больше попыток принизить значение победы Красной армии в ВОВ, поэтому важно проводить мероприятия, такие как парад Победы в Москве.
Об этом заявил в интервью RT президент Кубы Мигель Диас-Канель:
"Нужно сделать все возможное, чтобы люди прониклись чувством гордости и задумались о сегодняшней ситуации. И именно поэтому мы, кубинцы, приехали сегодня сюда и очень благодарны президенту Путину за приглашение".