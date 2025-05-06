 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 07.05.2025
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"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
16:21 08.05.2025

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве на международной арене.

Стороны подписали ряд договоров:
- заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху;
- заявление по стратегической стабильности;
- меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными заболеваниями;
- соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;
- меморандум о сотрудничестве между "Движением первых" и Всекитайской федерацией молодежи;
- меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для международной научной лунной станции между "Роскосмосом" и КНР;
- меморандум о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая.



Главное из выступления Путина:
- переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными;
- отношения между государствами самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры;
- Россия и Китай продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь";
- Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР;
- активно развивается инвестиционное сотрудничество между двумя странами;
- практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях;
- "Газпром" неизменно идет навстречу Пекину и дополнительно обеспечивает поставки сверх контрактных обязательств;
- крупные китайские автоконцерны, производители микроэлектроники и бытовой техники расширяют свое присутствие на российском рынке;
- виден прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Севморпути;
- 9 мая Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве;
- страны выступают за сохранение памяти о победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества;
- Путин вместе с Си Цзиньпином отметит в сентябре 80-летие окончания Второй мировой войны и почтит память воинов.



Главное из выступления Си Цзиньпина:
- важно оставаться надежными партнерами с Москвой, активизировать стратегическое взаимодействие;
- переговоры с Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, удалось выйти на ряд договоренностей;
- КНР и Россия должны стоять друг с другом, активизировать взаимодействие в ООН, ШОС, БРИКС и отстаивать многосторонность;
- несмотря на турбулентность международной обстановки, Пекин и Москва будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства;
- координация действий Китая и России в международных делах привносит стабильность и положительную энергию в неспокойный мир.



Совместное заявление России и Китая:
- советский и китайский народы, победившие фашизм и милитаризм, совершили исторический подвиг во имя человечества;
- Москва считает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза;
- Россия и КНР ответственны за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне;
- Москва и Пекин продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне;
- Россия и Китай благодарны фронтовикам и труженикам тыла за их героизм, проявленный в годы войны;
- Москва и Пекин договорились выступать против дискриминации спортсменов, защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного спорта;
- страны намерены наращивать взаимодействие для решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и КНР;
- американская программа по созданию новой системы ПРО "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер;
- риск ядерного конфликта в мире вырос на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств;
- не все страны ядерной "пятерки" придерживаются отказа от менталитета "холодной войны";
- военные союзы осуществляют экспансию к рубежам ядерных государств для оказания силового давления;
- такая экспансия сопровождается шагами по развертыванию продвинутых наступательных систем вооружений;
- Россия и Китай осудили использование коммерческих космических систем для вмешательства в вооруженные конфликты с участием третьих стран;
- для долгосрочного урегулирования украинского кризиса надо устранить его первопричины при соблюдении принципов ООН.

Источник - РИА Новости
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