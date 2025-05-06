"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве

16:21 08.05.2025

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве на международной арене.



Стороны подписали ряд договоров:

- заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху;

- заявление по стратегической стабильности;

- меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными заболеваниями;

- соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;

- меморандум о сотрудничестве между "Движением первых" и Всекитайской федерацией молодежи;

- меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для международной научной лунной станции между "Роскосмосом" и КНР;

- меморандум о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая.



