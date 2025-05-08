Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне

16:50 08.05.2025

Праздничное поздравление народу Узбекистана



08.05.2025



Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ со священным праздником – Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, выражаю вам свое огромное уважение и самые добрые пожелания.



В эти радостные и в то же время печальные мгновения мы вспоминаем наших отцов и дедов, внесших достойный вклад в освобождение человечества от фашизма, преклоняемся перед их светлой памятью.



Выражаем особую благодарность и поздравления нашим уважаемым ветеранам войны и труда, которые сегодня своими мудрыми советами активно участвуют в созидании Нового Узбекистана.



Несомненно, в этот светлый праздник, прославляющий защитников нашей мирной и спокойной жизни, мы считаем своим долгом и честью отдать дань памяти храбрым военнослужащим, геройски погибшим в годы независимости во имя свободы и благополучия Родины и народа.



Дорогие друзья!



Никогда не забудутся тяжелые страдания, неисчислимые беды и потери, которые принесла народам мира, в том числе и нашему народу, самая разрушительная в истории человечества Вторая мировая война.



Это – летопись настоящих мужества и героизма, величие которых неподвластно времени.



Мы по праву гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в славную победу.



В последние годы благодаря исследованиям наших ученых и специалистов открываются не известные до сих пор страницы истории Второй мировой войны.



По документальным свидетельствам, из 6 миллионов 800 тысяч человек, проживавших в то время в республике, в кровавых боях против фашизма участвовали почти 2 миллиона. Около 540 тысяч из них погибли на фронте, 158 тысяч пропали без вести, свыше 50 тысяч были замучены в концлагерях, более 60 тысяч вернулись домой инвалидами.



Около 214 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, 301 удостоен высокого звания Героя Советского Союза, более 70 – орденов Славы трех степеней. Все это, безусловно, является выражением признания мужества и отваги, проявленных нашими соотечественниками на фронтах войны.



Еще одна незабываемая страница того неспокойного времени – Узбекистан в годы войны превратился в надежный тыл, обеспечивавший поставку на фронт из республики большого количества военной техники, вооружения, лекарств, одежды, продовольствия и другой нужной продукции.



Из прифронтовых районов сюда было перемещено более 170 заводов и фабрик, в короткий срок построено 280 новых предприятий.



Наш народ, который сам испытывал все тяготы военного времени, приютил, проявляя искреннюю любовь и заботу, около 1 миллиона 500 тысяч людей, эвакуированных в Узбекистан с опаленных огнем войны территорий, в том числе 250 тысяч детей, лишившихся родителей.



Сегодня еще раз вспоминая эти факты, навсегда вошедшие в книгу истории, мы по праву восхищаемся истинным гуманизмом, высокими человеческими качествами нашего великодушного и толерантного народа, который в любой ситуации оставался верным своим благородным убеждениям.



Дорогие соотечественники!



В последние годы мы осуществляем большую работу по глубокому изучению и ознакомлению широкой общественности с жизнью и деятельностью наших героических предков, примерами их мужества и стойкости, а также воспитанию молодого поколения в духе этих славных традиций.



Важную роль в этом играют созданный в Ташкенте парк Победы, сады "Ватанпарвар" в регионах. За короткий срок они стали местами поклонения для наших граждан и зарубежных гостей.



Чрезвычайно важное значение имеет и комплекс "Миллат фидойилари" ("Беззаветно преданные народу"), построенный в честь защитников Родины на территории парка Победы как продолжение нашей работы в данном направлении.



Уверен, что этот мемориал, где золотыми буквами запечатлены имена сотен погибших отважных военнослужаших и сотрудников органов правопорядка, станет еще одним священным местом, которое с гордостью в душе будут посещать наши соотечественники.



Уважаемые друзья!



Сегодня благородный принцип "Во имя человека, во имя его счастья" все более глубоко проникает в нашу жизнь.



Вручение в этом году каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч долларов США, лицам, приравненным к этой категории, – 25 миллионов сумов, участникам трудового фронта – 3 миллионов сумов и юбилейной медали "Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги" является еще одним практическим проявлением такой заботы и внимания к уважаемым ветеранам.



Ветеранам и инвалидам войны оказываются медицинские и социальные услуги, в том числе патронажные. По желанию они проходят лечение в санаториях.



В эти радостные дни наш народ навещает представителей старшего поколения, уважаемых ветеранов войны и труда, получает их благословение.



С участием руководителей соответствующих министерств, ведомств и организаций, войсковых частей организуются посещения ветеранов войны и труда, членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости при выполнении служебного долга, им оказываются необходимая помощь и содействие.



Безусловно, мы находимся в постоянном долгу перед этими замечательными людьми, которые, не жалея своей жизни, боролись за сегодняшние мир и свободу. Они и впредь будут окружены любовью и заботой со стороны нашего государства и общества.



Уважаемые соотечественники!



В нынешнее очень сложное и тревожное время в воспитании молодежи гармонично развитыми личностями, сохранении в стране мира и стабильности, межнациональной и межконфессиональной толерантности и согласия мужество и стойкость, проявленные в годы Второй мировой войны нашими отцами и дедами – героями, будут служить для нас примером, источником силы и вдохновения.



Еще раз искренне поздравляю с праздником вас, уважаемые ветераны, весь наш народ, желаю вам здоровья, благополучия и достатка вашим семьям.



Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие, счастлив будет наш народ!



Шавкат Мирзиеев,

Президент Республики Узбекистан