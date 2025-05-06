Как союзники хотели украсть у СССР Центральную Европу, - Алексей Плотников (видео)

18:46 08.05.2025

Как союзники хотели украсть у СССР Центральную Европу. Алексей Плотников



Об освобождении Праги и неоднозначных событиях вокруг этого рассказывает доктор исторических наук, профессор МГЛУ Алексей Плотников.



Ведущий – писатель Александр Марков.







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